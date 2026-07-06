Les règles du tennis expliquées simplement

Vous comptez rattraper le train Wimbledon avant de regarder l'US Open ? Mais lorsque vous entendez "40-40, avantage Berrettini pour gagner le set", vous avez des sueurs froides ? Pas de souci, on est là pour tout vous expliquer. Points, sets, filet, on fait le tour des grandes règles tennistiques.

01 Au tennis, on gagne des points, puis des jeux, puis des sets

Le tennis fonctionne un peu comme des poupées russes. Les points servent à gagner un jeu . Les jeux servent à gagner un set . Les sets servent à gagner le match . Une fois cette logique comprise, vous avez déjà fait la moitié du chemin.

Justin prépare son revers © Red Bull Content Pool

02 Pourquoi le score fait 15, 30, 40 ?

C'est LA question que tout le monde se pose. Pourquoi ne pas compter 1, 2, 3 ? Excellente question. Même les historiens du tennis ne sont pas tous d'accord sur l'origine exacte de ce système (oui, vraiment).

Concrètement, retenez simplement ceci :

premier point : 15

deuxième point : 30

troisième point : 40

quatrième point : jeu , à condition d'avoir deux points d'avance.

Simple. Enfin… presque.

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Que se passe-t-il à 40-40 ?

Lorsque les deux joueurs arrivent à 40-40, on parle d'égalité , ou " deuce " en anglais. À partir de là, impossible de gagner sur un seul point. Un joueur doit prendre l'avantage, puis gagner le point suivant. S'il perd le point après avoir eu l'avantage ? Retour à égalité. Autant dire que certains jeux ressemblent à un combat de boxe où personne ne veut poser un genou à terre.

03 Combien de jeux faut-il pour gagner un set ?

Pour remporter un set, il faut gagner six jeux . Mais attention : il faut aussi posséder deux jeux d'écart . Autre détail : les joueurs changent de côté tous les 2 jeux.

Par exemple :

6-4 : set gagné

6-3 : set gagné

6-5 : on continue jusqu'à 7-5

Et si les deux joueurs arrivent à 6-6 , place au fameux tie-break .

Le tie-break, c'est le sprint final

Imaginez une arrivée au sommet sur le Tour de France. Le tie-break, c'est exactement ça. Les deux joueurs repartent presque de zéro et comptent cette fois normalement : 1, 2, 3… Le premier qui atteint 7 points , avec deux points d'avance , remporte le set.

Résultat : la tension grimpe d'un cran et chaque échange peut faire basculer le match.

En plus des efforts physiques, les joueurs subissent la pression mentale © Red Bull Content Pool

04 Et combien de sets faut-il pour gagner un match ?

Le nombre de sets pour gagner un match dépend du tournoi. Pour les tournois ATP (hommes) et WTA (femmes) 1000/500/250, les matchs sont en deux sets gagnants.

Chez les hommes, lors des quatre tournois du Grand Chelem, dont l'US Open il faut gagner trois sets . Chez les femmes, il faut en gagner deux .

C'est pour cette raison que certaines affiches du tableau masculin deviennent de véritables marathons. Quand deux spécialistes refusent de lâcher un seul point, le spectacle peut durer plusieurs heures. Qui dit mieux ?

Le super tie-break, qu'est-ce que c'est ?

Quand les deux joueurs se rendent coup pour coup jusqu'au bout, il faut parfois un dénouement à la hauteur du spectacle. C'est là qu'entre en scène le super tie-break .

Le principe est simple. Au lieu de jouer un set complet, les deux joueurs disputent un tie-break en 10 points (au lieu de 7), toujours avec deux points d'écart pour l'emporter. Chaque échange devient alors crucial, car quelques points suffisent pour faire basculer tout le match.

Dans les tournois du Grand Chelem comme l'US Open, le super tie-break est joué lorsque le dernier set atteint 6-6 . Sur la plupart des autres tournois ATP et WTA, en revanche, le match se conclut avec un tie-break classique en 7 points si les joueurs arrivent à 6-6 dans le troisième et dernier set.

À noter : en double, le super tie-break remplace généralement le troisième set.

Une règle qui évite les marathons interminables sans rien enlever au suspense. Autant dire que les nerfs des joueurs, comme ceux des spectateurs, sont mis à rude épreuve jusqu'à la dernière balle.

Il faut 2 à 3 sets, selon le tournoi et le sexe, pour gagner un match © Red Bull Content Pool

05 Les règles qu'il faut absolument connaître

Quelques détails font souvent la différence lorsqu'on découvre le tennis.

La balle touche la ligne ?

Elle est bonne. Même si elle éffleure la ligne d'un millimètre.

Le service touche le filet mais retombe dans le bon carré ?

On rejoue le service. C'est ce qu'on appelle un let .

Le joueur peut-il demander la vidéo ?

Oui. Sur les grands tournois comme l'US Open, les technologies permettent de vérifier si une balle est dedans ou dehors. De quoi éviter quelques débats… ou en créer d'autres.

Peut-on toucher le filet ?

Oui, mais pas pendant l'échange. Si un joueur touche le filet avec son corps, sa raquette ou ses vêtements alors que la balle est encore en jeu, il perd immédiatement le point. Une fois l'échange terminé, en revanche, aucun souci.

Peut-on servir après avoir lancé la balle mais ne pas l'avoir frappée ?

Contrairement à Wii Sports, non, on ne peut pas servir après avoir lancé puis récupéré la balle sans l'avoir frappée. C'est considéré comme une faute. Si c'est le premier service, considérez ce geste comme un avertissement pour le second service qui, lui, ne laissera pas place à l'erreur, au risque de perdre le point.

Quelles sont les règles pour les matchs en double ?

Lors d'un double (qui se joue à 2 contre 2), les joueurs peuvent envoyer la balle dans les couloirs. De plus, au service, ils sont positionnés en diagonale (serveur en fond. de court, partenaire dans le carré de service devant lui à l'opposé).

Le fair-play est nécessaire au bon déroulement d'un match © Red Bull Content Pool

06 Les règles... qui n'en sont pas vraiment

Le tennis a aussi son code de bonne conduite. Ces gestes ne sont écrits dans aucun règlement, mais ils font partie du jeu.

Par exemple, si votre adversaire est monté au filet, éviter de lui envoyer une praline en plein torse est généralement apprécié (même si un passing shot reste une arme redoutable et peut être loupé).

De la même façon, lorsqu'une balle touche le filet avant de retomber du bon côté et vous offre le point, la tradition veut qu'on lève brièvement la main pour s'excuser. Personne ne vous en voudra d'avoir pris le point, mais reconnaître le coup de pouce du destin fait partie des bonnes manières sur un court.

Autre classique : si la première balle de service est annoncée bonne, mais que vous savez qu'elle était faute, inutile de célébrer le point comme si vous veniez de remporter Wimbledon. De nombreux joueurs choisissent de la rejouer par fair-play. Même esprit lorsque votre adversaire glisse ou casse son cordage en plein échange : on gagne le point, mais on évite les démonstrations de joie.

Enfin, on attend que son adversaire soit prêt avant de servir, on évite de parler ou de bouger pendant qu'un joueur s'apprête à frapper la balle, et on annonce franchement les balles fautes quand on joue sans arbitre. Au tennis, le respect de l'adversaire compte presque autant que la qualité du coup droit. On joue pour gagner, mais toujours avec fair-play . Et ça, c'est une règle que tous les grands champions appliquent.

Il ne vous reste plus qu'à vous installer devant Wimbledon jusqu'au 12 juillet, puis l'US Open à partir du 23 août, et à profiter du spectacle. Promis, vous ne regarderez plus jamais un score de la même façon.