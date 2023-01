La routine d'entraînement hivernal de Tess Ledeux

Tess Ledeux La skieuse française Tess Ledeux est la plus jeune championne du monde de ski freestyle et la première championne du monde de ski Big Air. En 2020, elle décroche l’or aux X Games d’Aspen en Big Air.

entre le 9 janvier et le 5 février 2023. Le principe : faire au moins 4 séances de sport de votre choix par semaine, d'au moins 30 minutes chacune, et pendant 4 semaines consécutives. À la clé ? Des lots comme la possibilité de participer à un évènement sportif signé Red Bull en 2023.

Puisqu’on ne fait pas les choses à moitié et qu’on a voulu vous donner les meilleures armes pour y parvenir, on a demandé à la prodige du ski freestyle

“L'entraînement représente 80% de mon travail", explique Tess. "Je passe 80% du temps à m’entraîner physiquement et 20% sur les skis. Cet entraînement se compose de plein de choses, c’est assez global. De la musculation, du vélo, de la marche, de la course à pied, des séances d’athlétisme du yoga, du gainage...

