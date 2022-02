Une histoire folle, donc, pleine de doutes, d’audace et de talent, sur laquelle revient

. L’ambition de Tess à travers lui ? « Montrer l’envers du décor de notre discipline et toute la difficulté de ce sport » explique celle qui est également devenue à Aspen la première femme à décrocher l’or dans deux disciplines différentes (le Big Air et le Slopestyle). « Pour réussir à tirer son épingle du jeu, il faut sans cesse se réinventer, sans cesse créer, mais ce que les gens ne voient pas, c’est tout le travail et la technique pour arriver à performer et à faire la différence avec la concurrence. » poursuit-elle.