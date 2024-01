Tess Ledeux s’offre un doublé aux X Games

, originaire de La Plagne, a dominé avec brio les compétitions de slopestyle et de big air.

Avec dix médailles au cours de sa (très jeune) carrière, elle est d’ores et déjà la skieuse au plus gros palmarès des X Games. Six médailles d’or (dont quatre en big air, un record), rien que ça. C’est aussi la première fois qu’une athlète signe deux doublés sloptestyle/big air sur le même événement.