Techno, rave et free party : plongée dans l’univers de la teuf à l’état pur

La liberté est aux origines même de la free party , elle en est la substantifique moelle. Et ça commence par la libération de la relation à l’argent et la légalité. Quand ces évènements débarquent dans l’Hexagone au début des 90’s, ils se différencient immédiatement des rave parties par l’absence de relation commerciale entre les organisateurs et les teufeurs et par l’absence totale de déclaration auprès des autorités. Pierre Levent, auteur du podcast TEK : une histoire de la techno, explique : “Il existe des raves légales dès 1990 en France, alors que les premières free arrivent en 92 sous l'impulsion des Spiral Tribe et d'autres soundsystems anglais qui arrivent en France, fuyant la répression dans leur propre pays. Jusqu'à 1995, le mouvement free party et les raves peuvent coexister sans encombres, parce que ce n'est pas encore un phénomène de masse.” Et d’ajouter : “À l'époque, les médias et la police ne font pas la différence entre fêtes légales et illégales. On assiste donc à des interdictions et de la répression envers les fêtes techno légales (raves) et illégales (free) indistinctement.”