Yvng Savage : comment s’entraîne le phénomène de FIFA

est un bon exemple. En 2018, ce Sud-Africain a été propulsé au rang de phénomène mondial lorsqu’il a battu 512 adversaires et remporté le festival VS Gaming Fifa dès sa première compétition. Depuis, le joueur a affûté ses méthodes d’entraînement pour devenir un vrai professionnel. Dernièrement, il s’est même rendu en Autriche encadré par tout un staff technique pour tester ses habitudes de jeu. Il en est ressorti avec une nouvelle vision.

Salzburg a été le premier voyage en Europe de Yvng Savage. À 15 ans, il y a vu la neige pour la première fois. Et parfois, un simple changement de décor peut faire toute la différence. Au cœur des Alpes, Savage a rencontré plusieurs coaches de renommée mondiale. Jusque-là, son entraînement sud-africain consistait simplement à disputer des matches pendant 10 heures d'affilée. En Autriche, Yvng Savage a intégré de la préparation mentale à ses journées. Passionné par le gaming, il ne s'était encore jamais intéressé à cet aspect du jeu. "En fait, à chaque fois que je me connecte, je suis comme hypnotisé", décrit-il.

Salzburg a été le premier voyage en Europe de Yvng Savage . À 15 ans, il y a vu la neige pour la première fois. Et parfois, un simple changement de décor peut faire toute la différence. Au cœur des Alpes, Savage a rencontré plusieurs coaches de renommée mondiale. Jusque-là, son entraînement sud-africain consistait simplement à disputer des matches pendant 10 heures d’affilée. En Autriche, Yvng Savage a intégré de la préparation mentale à ses journées. Passionné par le gaming, il ne s’était encore jamais intéressé à cet aspect du jeu. “En fait, à chaque fois que je me connecte, je suis comme hypnotisé“, décrit-il.

En Autriche, l’une de ses routines a donc consisté à appuyer sur des boutons aussi vite que possible dès qu’une lumière s’allumait. Une façon d’améliorer sa réactivité. Un autre aspect de l’entraînement a été l’amélioration de son endurance. Le staff technique a montré à Savage comment se prémunir des blessures typiques des joueurs de esports, comme le mal de dos. Se sentir plus affûté physiquement a un impact positif sur la performance: “Ils me conseillent de marcher ne serait-ce que 30 minutes de manière régulière. C’est le genre de chose que je peux facilement inclure dans mes journées.”

“Je ne pensais pas que l’entraînement mental et la concentration étaient si importants pour la performance, ajoute la star des esports. Je savais qu’ils avaient un impact bien sûr, mais pas à ce point.” Le joueur espère maintenant passer encore un cap grâce à ses nouvelles techniques et transmettre le message aux nouvelles générations: “Même si vous n’avez pas le temps de cuisiner, essayez de garder toujours quelque chose pour vous alimenter. La nutrition est un point clé. Restez aussi hydratés. Buvez de l’eau !” Des conseils simples, mais souvent oubliés.

