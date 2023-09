The Crew : retour sur l'histoire d'une saga culte

À l'E3 2013, le monde découvre "The Crew", un jeu de course qui ne ressemble alors à aucun autre. Il combine un énorme monde ouvert - qui englobe les 50 états des États-Unis - et un multijoueur en ligne qui promet une expérience de course sans précédent. Alors que le troisième opus est sorti le 11 septembre, on revient sur l'histoire d'une saga désormais mythique.