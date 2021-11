The International 2021 : esprit shonen pour Team Spirit

Deux années que la planète Dota l’attendait ! Après les péripéties liées à une crise sanitaire mondiale, une saison compétitive à blanc, un changement de destination, The International - souvent nommé le Superbowl de l’ esport - déménage de Stockholm à Bucarest pour nous proposer la quintessence de ce que le MOBA de Valve apporte en spectacle et en niveau de jeu.

Allumage compliqué

Alors que le tournoi débute le 7 octobre, The International tressaute de frayeur. La Roumanie subit un sérieux pic de cas de Covid-19 et contraint Valve à annuler la présence du public lors de l’événement 4 jours avant que celui-ci ne débute. Un véritable coup dur pour les fans du monde entier, dont certains étaient déjà présents sur place au moment de l’annonce.

Un élément clé de ce qui fait le sel de cet événement disparaît ainsi. L'Arena Națională de Bucarest sera vide et la typologie des phases finales change drastiquement pour les équipes qui se galvanisent de la présence du public et libèrent celles qui le vivent comme une pression supplémentaire.

L'Arena Națională, décorée aux couleurs de Dota sera vide. © Flickr Valve

Autre surprise précédant l’événement, les équipes arrivées sur place se rendent compte que leurs salles d’entraînement - où sera par ailleurs jouée la phase de groupes - ont des tailles variant en fonction ... de leur seed dans le tournoi. Les équipes ayant le mieux performé tout au long de la saison disposent de suite, celles issues des Open Qualifiers (dont OG Esports et Team Spirit) des salles menues où l’espace entre les joueurs est plus que réduit.

Des conditions bien loin de celles qui ont été montrées au cours des dix dernières années sur l’un des événements esport les plus prestigieux.

La scène chinoise favori incontournable de The International 2021

À l’aube de la phase de groupes, une certaine hiérarchie règne parmi les équipes pouvant soulever l’Aegis. La scène chinoise est de loin la plus performante sur l’ensemble de la saison en voyant deux de ses équipes sacrées aux deux Majors du circuit DPC : Invictus Gaming au ONE Esports Singapore Major, et PSG.LGD à l’Animajor ainsi qu’au dernier tournoi précédant The International 2021, où PSG.LGD s’est imposé à l’OGA Dota PIT Invitational alors que son midlaner NothingToSay était absent, remplacé par son coach et légende de Dota : xiao8.

PSG.LGD est le favori ultime de cette compétition, position dans laquelle la structure chinoise ne s’est vue qu’une seule fois, en 2018, alors qu’elle est historiquement la structure la plus régulière à The International en terminant 5 fois dans le dernier carré.

PSG.LGD favori the International 2021. © Twitter @PSGLGD_

Si PSG.LGD est le prétendant le plus direct au trône, de nombreuses équipes sont plus que motivées à redéfinir la royauté de la scène Dota. Parmi elles nous retrouvons Evil Geniuses qui multiplie les bons résultats depuis l’arrivée des deux prodiges sud asiatiques Abed et iceiceice. L’inarrêtable Team Secret se présente elle aussi au rang des favoris répétant une nouvelle fois une domination sans faille sur la zone européenne et cherchant toujours l’absolution en soulevant l’Aegis de l’Immortel. Enfin, Invictus Gaming s’accorde elle aussi à présenter la Chine comme le chef suprême de Dota mais en désirant imposer son style en décrochant un deuxième titre.

Si ses équipes forment le chapeau de tête, de nombreuses autres formations n’hésiteront pas à venir les chambouler dans leur quête du titre suprême. Chaque région dispose de son champion à ne pas sous-estimer : beastcoast représente un challenger agressif d’une scène sud américaine en quête de validation parmi l’élite de Dota ; T1 - connu pour son excellence sur League of Legends - présente elle aussi une équipe pleine de talents bruts prête à bousculer l’ordre établi.

D’autres équipes présentes lors de cet événement hors norme sont plus difficiles à jauger. Avec une saison en dent de scie et de nombreux changements sur les deux dernières années, OG Esports , le double champion de The International fait office de point d’interrogation. S’il ne faut jamais sous-estimer l’escouade de N0tail lors des grands rendez-vous, il est extrêmement difficile de donner une estimation du niveau réel de l’équipe.

SumaiL de retour chez OG Esports. © Flickr Valve

Dans ce lot des équipes dont les résultats sont difficiles à prédire nous retrouvons aussi Virtus Pro, équipe russophone s’étant illustrée de nombreuses fois lors de tournois en ligne mais dont le manque d’expérience sur les tournois physiques peut être un réel inconvénient face au marathon qu’ils vont réaliser. Team Spirit, équipe vivant dans l’ombre de Virtus Pro sur la zone CIS les rejoint tout comme Elephant, la formation chinoise composée des superstars Eurus, Somnus, Yang, fy et Super.

Une phase de groupe pour dessiner la meta

Longue et brutale, la phase de groupe de The International ne laisse aucune place au confort pour les équipes engagées. Divisées en 2 groupes de 9 équipes, les 18 forces en présence s’affrontent en match aller-retour pendant 4 jours. L’équipe la moins bien classée de chaque groupe est éliminée du tournoi, les 4 premières vont directement en haut de l’arbre de la phase finale, les 4 autres en bas de l’arbre.

Avec 16 matches à jouer en 4 jours, peu de place pour l’improvisation ou les analyses en profondeur des adversaires. Les équipes se concentrent sur ce qu’elles ont le mieux préparé pour le tournoi et font quelques ajustements en fonction de leurs forces et faiblesses, mais aussi du style du jeu que présente l’adversaire.

Spécificité cette année, Valve a introduit un nouveau héros, Dawnbreaker, dans le mode compétitif trois semaines avant le début du tournoi.

Les deux groupes de The International 2021. © Twitter wykrhm

Dès la première journée de groupes un constat est simple : les favoris méritent leur statut mais certaines équipes font office de poil à gratter. Undying, équipe américaine issue de l’Open Qualifier, décroche une carte à Invictus Gaming et beastcoast sèche Team Secret avec un 2 - 0 incontestable. OG Esports et Virtus Pro montrent les dents en balayant leurs adversaires et en se neutralisant lorsqu’ils se rencontrent. Alliance, équipe européenne qui a dominé sa zone avec Team Secret tout au long de la saison, rate son entrée en scène en s’inclinant 0 - 2 face à OG Esports et Virtus Pro.

La deuxième journée confirme cette tendance. Trois équipes chinoises imposent leur domination : Invictus Gaming, Vici Gaming et PSG.LGD. Team Secret se ressaisit et propose enfin son style de jeu caractéristique basé sur l’agression constante. Événements imprévus et notables : T1 s’impose 2 - 0 contre Virtus Pro et Team Spirit 2 - 0 contre Elephant, qui ne réussit toujours pas à convaincre, mais restent cependant à la 8ème place de leur groupe respectif.

La troisième journée est un choc brutal pour chaque groupe. Deux équipes du bas de tableau se réveillent et balaient tout sur leur passage. En s’imposant 2 - 0 face à Aster (Chine), Alliance et Undying, T1 gagne 4 place et se repositionne dans le quatuor de tête du groupe A. De son côté, Team Spirit défait Quincy Crew (Amérique du Nord) et Fnatic (Asie du Sud Est) sur le même score en montrant une agressivité et une maîtrise de la macro game qu’ils n’avaient pas été capable de dévoiler précédemment, se hissant à la 5ème place du groupe B.

Evil Geniuses et Alliance continuent de sombrer dans leur groupe, ne montrant qu’un visage crispé lors de leurs parties.

Électrique et imprévisible, la phase de groupe reste ouverte jusqu’à la dernière confrontation. Les scénarios de tiebreaker sont multiples avec 3 équipes à égalité dans le groupe A et 4 dans le groupe B avant l’ultime série de confrontation. Service minimum pour Invictus Gaming, déjà sûre de sa place en Upper Bracket dès la veille, en neutralisant OG Esports sur le score de 1 - 1, Virtus Pro et T1 forment les deux derniers membres du quatuor qualifié en Upper Bracket pour le groupe A. Chirurgical et brutal, PSG.LGD continue sa domination en infligeant de sévères défaites à ses adversaires. Ils seront rejoints en Upper Bracket par Team Secret, Vici Gaming et Team Spirit, qualifiée aux forceps.

La dernière journée de groupe scellera le destin de deux équipes : Thunder Predator et SG esports. Les espoirs de la scène sud-américaine ne reposent alors que sur les épaules de beastcoast.

Placement des équipes à la fin de la phase de groupe. © Twitter @wykrhm

Plus les matchs se jouent et plus une tendance se dessine : le teamfight est au cœur de la meta modelée par le style de jeu des chinois. Elder Titan, Tidehunter et Earthshaker, les héros les plus picked apportent de l’impact et une frénésie aux combats en proposant initiation, cassage de rythme et apports agressifs aux équipes. Les hard carries ont aussi la part belle dans cette meta, notamment Spectre et Naga Siren dont l’utilité dans les drafts devient essentielle avec l’apparition de leur Aghanim Shard.

Quelques saveurs du moment font aussi leur apparition avec le combo Lycan + Tiny, où l’utilisation de l’Aghanim Scepter de Lycan sur Tiny booste sa vitesse de déplacement et ajoute du critique à ces coups, transformant le héros tapant le plus fort du jeu en véritable machine meurtrière. Dawnbreaker, quant à elle, sera sélectionnée à plusieurs reprises, notamment jouée au mid par Topson chez OG Esports ou en carry par Nightfall chez Virtus Pro.

La remontée impossible de Team Spirit

La phase de groupe nous aura apporté son lot de surprises. Il aurait été impossible de penser 5 jours auparavant qu’Evil Geniuses et Alliance, deux équipes qui ont dominé à minima leur région sinon la scène internationale tout au long de la saison, se retrouveraient en Lower Bracket.

Le mélange et le chaos provoqué par la phase de groupe nous offrent des affiches de rêve. Si toutes ces rencontres ont une saveur particulière, nous assisterons au premier duel à The International entre OG Esports et Team Secret, rivalité connue aussi bien lorsqu’il s’agit de défendre les Ancients que sur les réseaux sociaux.

L’arbre de la Phase Finale de The International. © Twitter @wykrhm

12 octobre 2021, la planète esport a les yeux rivés sur Bucarest et sa Arena Națională. L’un des plus grands événements esport de l’année entre dans sa phase finale. Orchestrée par une vidéo cristallisant l’attente et la hype d’un tel moment, Valve ouvre la phase finale de ce tournoi qui changera le destin de beaucoup de joueurs.

Suivie d’un échange d’Aegis entre les différents gagnants de The International, la compétition débute enfin sur scène. La journée s’ouvre sur la rencontre entre Invictus Gaming et Team Spirit. La jeunesse et l’agressivité des russophones déroute les chinois mais l’expérience de ces derniers prend le dessus et Invictus Gaming l’emporte 2 - 1.

S'ensuit la tant attendue rencontre entre Team Secret et OG Esports. Le BO3 le plus clivant pour les fans de Dota sur l’ensemble des matches de ces premières journées. L’effervescence n’aura lieu que sur les réseaux sociaux tant le match est brutal. Team Secret lit dans OG comme dans un livre ouvert et envoie le double champion de The International en Lower Bracket.

PSG.LGD se fera accrocher par T1 lors de trois parties de longue haleine et une game 2 folle où chaque équipe semble marcher sur des oeufs. Une rencontre palpitante qui aura abîmé les cordes vocales de tous les casters Dota tant les actions sont dantesques.

Au-delà de cette rencontre risquée, PSG.LGD balaiera violemment la concurrence et se qualifiera en Grande Finale en s’imposant 2 - 0 contre Virtus Pro et Team Secret.

Le Lower Bracket sera cruel dès le premier tour, avec la brutalité des BO1 pour les équipes ayant terminé de la 5e à la 8e place lors de la phase de Groupe. Cette mort subite montrera la sortie à Undying, Aster, beastcoast et Elephant.

Pour la troisième édition consécutive de The International, OG Esports affronte le stack de Yawar “Yawar” Hassan avec deux spécificités : pour la première fois en Lower Bracket et cette année l’équipe d’OG inclut Sumail “SumaiL” Hassan, son frère cadet.

Un duel fratricide entre OG Esports et Quincy Crew, qui comme à son habitude verra la domination et la victoire d’OG et conclura cette rencontre par l’un des moments les plus tristes et touchants de Dota 2 : Yawar en pleurs souhaite le meilleur dans le tournoi à son frère.

Envoyée en Lower Bracket par Invictus Gaming, Team Spirit affrontera Fnatic et s’en défera sans difficulté aucune en moins de deux heures de combat. L’équipe russophone y affrontera OG Esports par la suite.

Le double champion de The International affronte une équipe issue de l’Open Qualifier CIS. Ce qui devrait être une simple rencontre se transformera en véritable guêpier pour OG. Portés par la domination du Tiny de SumaiL, OG ne réussira pas à conclure sa première game en s’écrasant sans cesse sur la défense proposée par Team Spirit. En alignant Magnus dans sa sélection de héros, Team Spirit proposera le contre parfait à la stratégie d’OG Esports et remportera une première partie après avoir été assiégés pendant plus de 20 minutes.

Pis encore, OG choisira de laisser Magnus ouvert à Team Spirit en s’orientant vers une autre stratégie où le héros cornu aura moins d’impact. Erreur qui sera fatale au double champion du monde et verra son monde s’écrouler sous le Magnus de Collapse.

Éliminée par Team Spirit, OG ne pourra pas prétendre à un troisième titre. © Flickr Valve

Team Spirit fait sortir par la petite porte le double champion en titre de The International alors que 4 de ses joueurs vivent ici leur première expérience au tournoi ultime de Dota. De plus, ils sécurisent de ce fait le record de placement de leur rival de toujours Virtus Pro, leur prochain adversaire.

Rencontre classique de la scène CIS entre deux équipes jeunes et agressives, Team Spirit doit se défaire de Virtus Pro. Les nerfs des deux équipes seront mis à rude épreuve dans ce BO3 d’anthologie tant la durée des matches éprouvera mentalement et physiquement les joueurs.Face à un Virtus Pro qu’ils n’ont jamais réussi à battre, chacun des membres de Team Spirit montre plusieurs visages sur les différentes manches en étant pressés, dominés ou en maîtrise. La solution sera trouvée à travers des builds utilitaires qui permettront de ralentir l’agression continue de Virtus Pro, et avec des moments de grâce des midlander TORONTOTOKYO et carry Yatoro qui donneront la victoire 2 à 1 à Team Spirit.

Team Spirit exulte après sa victoire face à Virtus Pro. © Flickr Valve

Le favori de la zone CIS tombe et pourtant Team Spirit est ovationnée par cette même zone puisqu’ils permettent à cette région phare de Dota 2 de sécuriser un top 4 à The International. Le soutien de toute cette région donnera des ailes à Team Spirit qui affrontera à la suite Invictus Gaming, l’équipe qui les a poussé en Lower Bracket et Team Secret. Spirit ne présentera plus le même visage. On les sent hargneux mais aussi précis et réfléchis à la fois. Les drafts deviennent plus sacrificiels, on n’hésitera pas à donner des matchups perdants à TORONTOTOKYO pour pouvoir contrer une stratégie adverse. L’harmonie et la confiance semblent avoir surplombé l’agressivité de l’équipe tout en gardant cette explosivité qui leur est propre.

La rencontre contre Invictus Gaming devient une formalité (2-0), celle contre Secret, plus contestée, repose sur les mêmes principes et voit une nouvelle fois le Magnus de Collapse devenir la condition de victoire. En s’imposant 2 - 1 contre Team Secret, Team Spirit affrontera le boss final de ce The International 2021 : PSG.LGD.

David affronte Goliath à Dota

Confiant face à cet adversaire ne cachant pas sa faim de victoire, PSG.LGD arrive préparé pour cette Grande Finale. Les interviews d’avant match sont sans appel sur l’état d’esprit des favoris: « oui nous savons quels sont les points forts de Team Spirit et oui nous savons comment contrer le Magnus de Collapse ».

PSG.LGD confiant avant la Grande Finale. © Flickr Valve

Portés par la grâce de leur finale Lower Bracket contre Team Secret, Spirit sécurise les 2 premiers points de ce BO5 d’anthologie, en présentant le Magnus de Collapse lors de la deuxième manche. PSG.LGD réplique vivement à ce choix stratégique en sélectionnant Rubick dans son draft. La troisième game s’allonge et voit le pari des chinois gagnant. Les grands favoris de ce tournoi montreront eux aussi leur maîtrise de Magnus lors de la quatrième manche, mettant Spirit en déroute en seulement 24 petites minutes.

Pour la troisième fois de son histoire, The International voit sa Grande Finale couronnée d’une cinquième et dernière manche. Deux styles de jeu s’opposent. PSG.LGD veut appuyer les plaies fraîchement ouvertes de son adversaire avec un draft Lycan - Tiny - Kunkka, offrant une stratégie axée sur l’early / middle game. Team Spirit choisit le late game en sélectionnant les héros signature de Yatoro, TORONTOTOKYO et Collapse : Magnus, Ember Spirit et Terrorblade.

Dominant sur les 26 premières minutes de jeu, PSG.LGD voit son avance s’amenuiser avec le temps. Team Spirit résiste aux assauts de l’équipe chinoise, allant jusqu’à mettre en péril le high ground adverse. La fatigue et la réalité de toucher du doigt un titre se font sentir de la part de Team Spirit, qui, bien qu’assiégeant la base de PSG.LGD, multiplie les erreurs et donne des voies de sortie à son adversaire. Capitalisant sur son avantage de draft, Spirit, privée de ses buybacks, réussit à faire tomber les T4 de son adversaire. Mettant le trône à nu mais hésitant devant les choix à adopter, elle se voit obligée de repartir, délocalisant une dernière confrontation devant Roshan.

Dans la plus grande des poésies, le dernier assaut se déroulera donc devant l’antre de Roshan, propriétaire de l’Aegis de l’Immortel. Remporté par Team Spirit, ces derniers iront abattre le trône adverse et graver leur nom sur ce même Aegis.

Team Spirit, symbole de la magie de The International

Dix années après le sacre de Natus Vincere et après tant d’équipes prestigieuses prétendant au titre, la scène russophone soulève de nouveau l’Aegis, balayant des années de frustration pour l’une des régions les plus actives sur Dota 2.

En l’emportant avec panache dans un style et une maîtrise hors norme, Team Spirit est la première équipe à remonter le Lower Bracket puis à s’imposer en Grande Finale, signant ici une belle histoire qui ne peut se produire qu’à The International.

Team Spirit soulève l'Aegis © dota2ti

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !