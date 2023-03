Le guide des 6 trophées ultimes à choper sur The Last of Us Part I

Good news : le nouvel épisode de Trophy Hunters est disponible sur la chaîne Red Bull Checkpoint . On y retrouve donc Cyril MP4 et Neoxi , dans la peau de Joel et Ellie, en pleine reproduction de trophées PlayStation de The Last of Us Part I . Et vous pouvez d'ailleurs retrouver ça ci-dessous !

Il y a peu de chances que vous vous retrouviez en Pennsylvanie dans les semaines à venir. Alors, pendant entre deux épisodes de l'excellente série de HBO, on vous propose de partir à la chasse aux trophées avec ce guide afin de platiner le chef d’œuvre de Naughty Dog.

Trouvez tous les pendentifs des Lucioles.

L'un des principaux objectifs de Joel et Ellie dans The Last of Us est de localiser un groupe connu sous le nom de Lucioles, une organisation révolutionnaire déterminée à trouver le remède à l'infection qui transforme les gens en monstres. Malheureusement, les Lucioles se sont dissoutes et sont beaucoup plus difficiles à retrouver.

Une luciole dans une botte apocalyptique © Sony interactive Entertainment

Chaque membre du groupe reçoit un pendentif avec le logo du groupe et son nom gravé sur l'autre face. Ces minuscules objets de collection sont éparpillés partout et sont peut-être les plus difficiles à repérer du jeu. Souvent cachés dans des bâtiments, vous pouvez également les trouver suspendus dans des arbres et vous devrez les décrocher d’un tir bien placé pour les ramasser. Trente pendentifs lucioles se cachent dans le jeu, et le conseil que l’on peut vous donner est d’abuser de la lampe torche lorsque vous le pouvez. Ces pendentifs sont assez petits et facilement manquables, en revanche, leur matière réfléchit beaucoup la lumière. Et faites nous plaisir, essayez de ne pas les dégommer comme ce diable de Neoxi lorsque vous essayez de les faire tomber des arbres…

01 La survie à tout prix

Récupérez toutes les BD.

Il n'est pas facile de vivre dans le monde brutal de The Last of Us , et l'un des moyens préférés d'Ellie pour se distraire est de lire des comics. Elle aime beaucoup une série appelée Savage Starlight, et vous devrez garder l'œil ouvert pour les trouver, afin qu'elle puisse avoir la série complète et profiter de toute l'histoire.

La plupart d'entre eux peuvent être trouvés à l'intérieur d'immeubles ou de véhicules comme les bus, mais aussi en extérieur dans l'herbe. Il y en a quatorze au total, dont certaines sont incroyablement difficiles à repérer par moments. Ne vous inquiétez pas si vous ne les trouvez pas toutes lors de votre première partie, car l'option de sélection de chapitre facilite grandement la recherche après avoir atteint le générique de fin.

02 Un vent

Mettez un vent à Ellie après un travail bien fait.

Le lieu du crime… © Sony Interactive Entertainment

À première vue, Left Hanging est un trophée assez simple à obtenir : vers le début du chapitre au barrage de Tommy, vous devrez construire un pont de fortune sur un rebord après avoir aidé Ellie à traverser avec un des radeaux en bois. Une fois que Joël aura traversé le pont, vous pourrez effectuer un high-five avec elle. Ignorez-la et passez devant elle pour obtenir le trophée.

Ce trophée est techniquement le plus exigeant de tout le jeu, simplement parce qu'il demande des compétences de rabaissement glaciales, de niveau Terminator, conçues pour vous pousser, vous, le joueur, à la limite extrême des conventions sociales et de la raison émotionnelle. En quelque sorte, il fait de vous un monstre. Dans le contexte, ce moment survient quelques minutes à peine après l'une des scènes les plus éprouvantes et les plus déchirantes de tout le jeu. La tentative d'Ellie de garder espoir et de continuer à construire sa relation avec Joël exige presque du joueur qu'il lui rende ce high-five.

Heureusement, il existe une stratégie qui vous permet de remporter ce trophée tout en ne subissant que des dommages psychiques mineurs et sans avoir à effectuer une deuxième partie complète du jeu. L'astuce est simple : une fois que vous aurez trahi Ellie, vous verrez le trophée apparaître à l'écran. Lorsque vous le verrez, appuyez immédiatement sur pause, faites défiler l'écran jusqu'à l'option Redémarrer le point de contrôle, sélectionnez-la et voilà, vous pourrez à nouveau vous regarder dans un miroir.

03 C'est tout ce que j'ai

Survivez à toutes les blagues d'Ellie.

En tant que Joël, vous devrez endurer une tonne d'épreuves pour terminer votre aventure. De la rencontre avec des infectés à l'embuscade tendue par un groupe de bandits, il est difficile d'imaginer comment les choses pourraient être pires pour lui. Jusqu'à ce qu'Ellie tombe sur un vieux livre de blagues et oblige Joël à écouter tous les jeux de mots qu'il contient pendant qu'ils cherchent des provisions.

On aime cette petite touche de légèreté entre les séquences d'action tendues, et les blagues (on doit l’avouer…) ne sont pas mal non plus. Pour n’en manquer aucune, et ainsi récupérer votre précieux trophée, n’hésitez pas à vous attarder aux côtés d’Ellie avant et après la découverte d’une nouvelle zone. C’est généralement à ce moment-là qu'elle essayera de vous arracher un sourire.

04 Apprendre à se connaître

Participez à toutes les conversations optionnelles.

Si le gameplay de The Last of Us est assez satisfaisant, c’est surtout pour la finesse de son écriture que l’on se délecte de l’œuvre de Naughty Dog. En cela, converser avec d'autres personnages lorsque vous y êtes invité est toujours un plaisir… et vous permet d’obtenir le trophée Apprendre à se connaître. À condition de déclencher TOUTES ces conversations optionnelles. Un signal sonore et une boîte de dialogue au-dessus de la tête des personnages vous entourant indiquent généralement que vous pouvez parler avec eux, bien que certaines conversations facultatives puissent être incroyablement faciles à manquer, ce qui fait de ce trophée l'un des plus difficiles à obtenir dans le jeu.

Au cours de votre voyage à travers l'Amérique, vous rencontrerez d'anciens et de nouveaux alliés que vous pourrez apprendre à mieux connaître en ayant quelques conversations secondaires. Vous aurez peut-être même l'occasion de parler à des PNJ non nommés pour obtenir plus d'informations sur votre emplacement. Joel n'est peut-être pas le protagoniste le plus bavard, mais le fait de participer à chacune des conversations optionnelles vous permettra d’en découvrir un peu plus sur lui. Alors, avant chaque avancée, pensez à bien faire le tour des différents acteurs en présence et de déclencher autant de conversations que possible. On ne le répètera jamais assez, mais il est extrêmement facile de passer à côté d’un de ces petits échanges.

05 Bonus : Pro du lancer de brique

Remportez le concours de lancer de brique.

Le chamboule-tout redneck © Sony Interactive Entertainment

Dans le DLC Left Behind, lors de votre escapade dans un mall avec Riley, cette dernière vous défie dans un lancer de briques. Le but est simple : exploser un maximum de vitres de voiture. Pour ne rien vous cacher, le défi n’est vraiment pas compliqué. Mais… on a vu les performances de nos deux survivants maison Cyril MP4 et Neoxi dans la vidéo Trophy Hunter. L’exécution technique, plus proche du lancer de patate qu’autre chose nous a terrorisé, on doit le dire, alors, s’il vous plaît, ne prenez pas trop ce défi à la légère comme nos survivants de fortune. On les aime énormément hein, mais ce n’est clairement pas sur eux qu’on compterait en cas d’invasion d’infectés.

Retrouvez les aventures de Cyril MP4 et Neoxi dans le nouvel épisode de Trophy Hunter sur la chaîne Red Bull Checkpoint !

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !