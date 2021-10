The Mandalorian, la série Star Wars qui a tout d’un RPG

Grande attraction du lancement de la plateforme Disney+ en novembre 2019, The Mandalorian a tout du petit miracle. Après une nouvelle trilogie très contestée, un film Solo qui a n’a pas connu de succès, la saga Star Wars connaissait des moments mouvementés jusqu’à l’arrivée de Mando et son petit acolyte. Succès immédiat au rendez-vous, saison 2 bien plus commentée que la première, ralliement de nombreux fans de la première heure, coup marketing brillant avec Baby Yoda qui a su séduire le public plus jeune, pour finir avec la consécration : du Star Wars nommé aux Emmy Awards et aux Golden Globes, dans la catégorie la plus prestigieuse, meilleur série dramatique. Si The Mandalorian ne plaît pas à tous (mais est-ce possible ?), la série a su relancer la “hype” et la machine galactique, en témoignent les nombreuses annonces de séries à venir prochainement, même si, les deux suivantes, animées, ont connu un retentissement limité (Bad Batch et Visions). On peut tout de même le dire : mission accomplie. This is the Way.

La série The Mandalorian a tout du petit miracle © Disney+

Nous allons nous arrêter sur un élément bien précis de la série : la tonne de points communs qu’elle partage avec les RPG bien connus du monde vidéoludique (et des MMO bien évidemment), comme si, ses créateurs Dave Filoni et Jon Favreau s’en étaient inspirés pour trouver la recette qui a fait le succès du show. Alors, si vous n’avez pas encore vu la série, sachez que la suite sera bourrée de spoilers, crachés aussi violemment qu’un jet d’acide balancé par un dragon krayt. On vous aura prévenu.

Un héros presque générique, de classe mandalorienne

Dans les premiers épisodes, Mando a tout, ou presque, d’un perso lambda de RPG ou de MMO directement sorti de l’interface Création de personnage. On ne sait que peu de choses sur lui et cela n’est pas le cœur du propos. Il s’exprime peu, faisant écho à ces nombreux jeux où le personnage que vous contrôlez l’ouvre bien moins que ses acolytes (Bravely Default 2 récemment), voire pas du tout ( Pokémon ). Alors que la série cherche à intriguer avec ce gaillard stoïque et glacial, elle suscite surtout un détachement vis à vis de son protagoniste principal (du moins au début), son armure cachant son visage renforçant énormément cet aspect. On retrouve cela dans bien des RPG : peu importe qui l’on contrôle, l’important c’est ce qui l’entoure, ce qu’il traverse.

Ahsoka Tano dans The Mandalorian © Disney+

C’est un chasseur de primes, un Mandalorien, comme si vous jouiez un mage ou un paladin aux prémices d’une aventure classique, plongé dans le vif du sujet dès les premiers instants. Son destin, on le sait, est amené à devenir grand, mais il n’en est pas encore là. Il est à l’aube de grands bouleversements, perturbé dans sa routine quotidienne (la collecte des cibles cryogénisées dans la carbonite pour obtenir les primes, tels des pommes à ramasser au début de WoW ). Déjà redoutable, il n’est pas à son max, tel un brave niveau 1, loin d’être un manche mais qui doit prendre de l’expérience et acquérir de nouvelles compétences (le jetpack par exemple). Il répond à des personnages supérieurs, Greef Karga qui lui assure une place dans la guilde, et l’Armurière, garante de son ordre sur la planète Nevarro. Bref, Mando doit level up.

L’importance du stuff et du loot

Qui dit RPG dit équipement, et il est sacrément important dans The Mandalorian , et celà dès les premières minutes du show. Que fait Mando lorsqu’il rend sa première quête ? Foncer chez le PNJ forgeron pour améliorer son stuff qui était présenté comme de piètre qualité. Un bon vieux stuff de la chouette.

The Mandalorian © Disney+

La série va même loin puisqu’on y retrouve tous les aspects de la gestion d’un équipement d’un jeu : la collecte d’armes, l’amélioration de l’armure, pièce par pièce en faisant des choix (il change d’abord ses épaulettes) mais aussi le fait de la réparer. Quand il fait appel à une tierce personne, Mando paye. Pas de PO donnés aux PNJ mais des crédits.

De même, lorsque le chasseur de primes termine une quête, il est récompensé avec l’équivalent d’un loot. Lorsqu’il rend Grogu au “client” et à Pershing dans l’épisode 3, il est payé avec du beskar, l’équivalent du minerai comme le thorium ou le mithril, à aller dépenser à la forge du coin. C’est d’ailleurs ce qu’il fait. Sa nouvelle et belle cuirasse lui vaut bien des regards jaloux lorsqu’il se balade, son armure est désirée. Comme un full set paradant à Ironforge ou Orgrimmar.

Dans The Mandalorian , comme dans un RPG , le stuff n’est pas là que pour faire beau (sauf si on est un skin payant de Tales of Arise par exemple). Il permet de passer un cap, d’accroître sa puissance. L’armure sauve le héros de bien des situations. La lance de beskar (récompense de quête elle aussi) joue un rôle essentiel dans la fin de la saison 2, puisqu’elle permet de venir à bout de dark troopers mais aussi de contenir les assauts de Moff Gideon. Sans elle, la défaite aurait été lourde.

Mando chez la forgeronne © Disney+

L’absence de stuff joue des tours également. Dans l’épisode 4, Mando donne ses jumelles, qui auraient été utiles quelques minutes plus tard face à Fennec. Mais l’exemple le plus édifiant est certainement le jetpack dans l’épisode The Tragedy. Boba Fett demande à Mando de poser son jetpack sur le sol et ce dernier ne le récupère pas lorsque les stormtroopers arrivent, se farcissant l’épuisante et longue montée de la butte rocailleuse… à deux reprises ! Cela vous laisse largement le temps d’hurler sur votre canapé “Mais ramasse ton jetpack triple buse !”. Cet épisode, réalisé par Robert Rodriguez (Une Nuit en Enfer) ne s’appelle pas “The Tragedy” car Mando perd Grogu sous ses yeux (et devant les nôtres, humides), ni même parce que le Razor Crest passe à casse. Non, la vraie tragédie, c’est cette terrible erreur du héros. “Dans ton dos, ton jetpack tu laisseras” disait Feu Yoda.

Jamais sans ma monture

Le transport dans un RPG , et plus encore dans un MMO, est une question essentielle. C’est là qu’on gagne du temps. Du temps de jeu tout d’abord, mais aussi pour progresser dans une quête. Tout change lorsqu’on récupère un sprint, une monture, un portail, qu’on améliore sa vitesse de déplacement. Dans la série, la manière dont se déplacent les protagonistes est également centrale. Mando n’est rien sans son Razor Crest. Il perd d’ailleurs sa liberté de mouvement lorsque son vaisseau explose, devenant dépendant du bon vouloir de Boba. Au cours de la série, il utilise aussi les montures “locales”, les speeders ou les fameux blurrgs de Kuiil (“I have spoken”) qu’ils transportent même sur une autre planète tant ils ont besoin d’eux pour se déplacer.

Les blurrgs comme montures © Disney+

Une quête principale et des quêtes annexes

La construction de The Mandalorian en a dérouté plusieurs : une aventure dont les contours se dessinent doucement, entrecoupées de passages considérés comme à part ou, plus vulgairement, “inutiles”. De faux épisodes fillers qui donnent l’impression que rien ne se passe de concret dans la série, un reproche souvent lu et entendu. Dans les faits, il n’en est rien, ou presque : chaque épisode fait avancer la métahistoire à sa manière, par les personnages qu’il introduit, par les objets obtenus, par de subtiles révélations… Même ceux qui ont l’air complètement coupés du reste finissent toujours par nous piéger. Ainsi l’épisode à la sauce “7 mercenaires” (Sanctuary) introduit le personnage de Cara Dune. Celui dans la prison spatiale a des conséquences inattendues dans la saison 2, outre d’amener Mayfeld dans l’intrigue.

Mais il y a tout de même une constante dans les épisodes de The Mandalorian qui nous permet d’établir un lien avec les RPG : le partage du temps entre l’avancée de la métahistoire (le passé de Din, le destin de Grogu, ce bon vieux Gideon, l’Empire) et des intrigues annexes (emmener un personnage d’une planète A à une planète B, shooter une dangereuse créature, etc). On est bel et bien là devant une quête principale entrecoupée de nombreuses quêtes annexes comme tout bon RPG qui se respecte. On se retrouve dans une série de quêtes à tiroirs où se lancer dans l’une en amène une autre, nécessaire à réaliser préalablement. C’est un aspect très présent : épisode 4 de la saison 2, Din vient faire réparer son vaisseau sur Nevarro et retrouve Cara et Greef. Ni une ni deux, les réparations sont assurées mais le Mandalorien se retrouve embarqué dans une mission annexe. C’est encore plus criant dans l’épisode précédent qui introduit Bo-Katan : celle-ci accepte de dire quel jedi pourrait aider Din… à condition qu’il les aide à attaquer le croiseur. Rien de désagréable dans cela puisque ces missions développent histoire, personnages et univers, mais un concept étonnamment semblable aux jeux.

La construction de The Mandalorian en a dérouté plusieurs © Disney+

PNJ et compagnons

Si Mando est le héros de l’aventure, on peut tout à fait comparer les personnages secondaires à des PNJ classiques de RPG, puisque bien souvent ils agissent de la même manière. Certains informent, d’autres donnent des missions, ou s’opposent, attaquent. Un robot indique même le chemin dans la prison, tel une minimap. Beaucoup ne sont qu’une simple pièce dans un rouage, dépourvus de profondeur. Cela ne concerne pas les premiers rôles bien évidemment, mais même Bo-Katan, avant l’épisode final, n’est que ça, alors qu’il s’agit d’un personnage important de l’univers de Dave Filoni développé dans les séries animées.

Le traitement de Grogu peut aussi faire écho, dans les premiers épisodes seulement, aux compagnons des RPG, ces mascottes qui suivent le héros et ne sont rien sans lui. Bien évidemment, cela n’est rapidement plus le cas, quand Grogu dépasse ce simple statut de personnage attachant et rigolo, pour avoir un vrai background, une personnalité et une importance inédite.

Mando et son prisonnier dans The Mandalorian © Disney+

Des zones limitées

Un dernier aspect de The Mandalorian fait cruellement penser aux RPG et il s’agit là d’un des travers de Star Wars , amplifié ici par les moyens forcément limités de la série. Le mandalorien voyage, certes, mais il va de petits espaces en petits espaces : une plaine, une forêt, une grotte, un village, un autre village. De chaque planète visitée, on ne voit finalement que peu de choses. C’est le cas dans beaucoup de RPG. Prenons l’exemple de Tales of Arise, sorti récemment sur PC et consoles. Les joueurs y traversent des royaumes. On les imagine déjà immenses, avec diverses cités et bourgades. Mais ils ne sont que chemins à emprunter et petits espaces habités.

Comme dans les zones de nombreux RPG, les planètes de The Mandalorian ne proposent qu’un seul paysage, qu’un seul climat. Le sable de Tatooine comme celui de Tanaris sur WoW , là où Nevarro fait davantage penser aux Steppes Ardentes.

Que l’on voit tant de similitudes entre The Mandalorian et un jeu vidéo ou non, une certitude : la patience sera de mise. Avec la sortie de The Book of Boba Fett le 29 décembre 2021, la suite des aventures de Din Djari (et Grogu ?) n’arrivera pas avant le début 2022 au mieux. This is the Way.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !