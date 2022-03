Dans les coulisses d’un shooting d’escalade en VR avec Alex Honnold

Les doigts d’ Alex Honnold s’engouffrent dans le petit trou d’une paroi en granite. Son gros orteil tient en équilibre sur une bossette minuscule repérée sur la falaise. Sous lui, des centaines de mètres de vide avec, tout en bas, la vallée. Bien sûr, Alex Honnold ne porte aucune protection et n’est tenu par aucune corde. Une habitude chez ce phénomène de la grimpe. À ses côtés se trouve une imposante caméra noire tenue par une perche. Elle est composée de plusieurs lentilles qui pointent dans toutes les directions. C’est une caméra VR, comprenez de réalité virtuelle.

Suivez Alex Honnold en immersion complète

La séquence qui est en train d’être filmée emmène le spectateur en immersion complète lors d’une ascension. On est au cœur du tournage de The Soloist VR , un film produit par Jon Griffith. L’ambition de ce long-métrage est de faire ressentir au grand public les sensations des meilleurs grimpeurs de la planète lorsqu’ils se trouvent sur une falaise.

Pour regarder The Soloist VR, vous aurez donc besoin d’un casque VR Meta Quest. L’expérience a été tournée à 360 degrés. Vous partez pour une session grimpe en freesolo avec le maître Alex Honnold. Comme lui, vous pouvez tourner la tête et regardez au-dessus de vous, tout autour et bien sûr vers le bas si l’envie vous prend.

Le spot splendide de Tre Cime di Lavaredo. © Renan Ozturk Alex Honnold tout en haut. © Renan Ozturk La caméra 360 ne doit pas coller la paroi. © Renan Ozturn

Le film est disponible sur la plateforme Oculus TV. Et si vous ne disposez pas de casques VR ? Découvrez notre série en 3 parties qui révèle les coulisses de ce tournage exceptionnel. Utiliser une caméra à 360 degrés dans l’escalade est un défi. Dans cette mini-série, on découvre à quel point Alex Honnold, le producteur Jon Griffith et le groupe de grimpeurs qui les accompagne se sont battus pour rendre possible une telle prouesse.

La caméra 360° n’est pas simple à transporter quand on escalade une paroi… © Renan Ozturk

L’équipe de tournage doit, tout d’abord, disposer d’une grande expérience de la montagne. Elle doit également organiser une équipe d’assistance qui puisse rester avec Honnold à tout moment. Renan Ozturk est le directeur artistique de cette mini-série et l’alpiniste Nico Hojac a géré l’ensemble des ascensions. La mission d’Ozturk sur ce projet est de récupérer des images magnifiques, pendant que Hojac positionne les caméras sur la paroi et garantit la sécurité de l’équipe. “Mieux vaut se limiter à une petite équipe dans un tel contexte, détaille Ozturk. Il faut disposer de personnes capables de s’occuper de plusieurs missions à la fois. C’est le cas de Nico, qui sait shooter, manipuler les équipements et bien sûr grimper.”

Nico Hojac est un alpiniste avec de nombreuses cordes à son arc. © Renan Ozturk

Né à Bern, en Suisse, cet ancien joueur de hockey sur glace est un as de la montagne, aussi à l’aise en escalade qu’en alpinisme de haute montagne. “Je suis tout-terrain quand je me trouve dans la montagne, explique Nico. Je peux y faire beaucoup de choses différentes.” Même tenir le rythme d’un des meilleurs grimpeurs du monde comme Alex Honnold lors d’une ascension. “Je suis fier de dire que je ne l’ai pas ralenti”, dit-il avec le sourire.

Dans un tel projet, on ne peut donc pas être juste un grimpeur ou juste un caméraman. Il faut savoir faire les deux à un très haut niveau. Et alors que Honnold grimpe la paroi dans son style minimaliste traditionnel, l’équipe de tournage, elle, emporte une multitude de cordes et d’équipements. Un tel film n’a jamais été réalisé. Griffith et son équipe doivent donc inventer de nouveaux outils et en adapter d’autres pour réussir à transporter avec eux leur caméra VR de 5,5kg.

Alex a dit que c’était sûrement l’expérience en haute altitude la plus extrême de sa vie. Nicolas Hojac

Pour Alex Honnold également, cette expérience est un apprentissage. Malgré tous ses exploits dans la grimpe, il ne passe pas beaucoup de temps en haute altitude. “Il n’avait pas l’habitude des crampons ou des piolets avant le tournage”, raconte Hojac. “Nous avons réalisé quelques séquences d’acclimatation autour de l’Aiguille du Midi et on est parti. La première ascension - Gelbe Kante dans le Sud Tyrol - a été la plus difficile. Alex a dit que c’était sûrement l’expérience en haute altitude la plus extrême de sa vie. “

Sur cette mini-série de 3 épisodes, vous découvrirez l’ensemble des défis auxquels l’équipe a dû faire face: météo, timing, logistique, planning. Une mission complexe, mais au final une expérience inoubliable.