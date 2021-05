Positive altitude

Développée pour les montées et les descentes exigeantes dans les environnements alpins difficiles, la veste Trollveggen PrimaLoft100 Zip Hood est la veste isolante à capuche la plus technique et la plus durable de la gamme Norrona. Elle utilise la technologie Prima- Loft Cross Core avec l’aérogel. Constitué à 95 % d’air, l’aérogel est le matériau solide le plus léger et l’un des isolants les plus efficaces. 300 € ;