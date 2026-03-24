Se retrouver à plusieurs autour d’un livre pour échanger sur ses idées n’est pas nouveau, les salons littéraires existent depuis le XVIIe siècle et rassemblaient des personnes de la haute société. Aujourd’hui, pas de privilège de classe pour participer à un club de lecture, il suffit de s’ancrer dans ses valeurs. Démocratisées aux États-Unis, notamment grâce aux librairies, les initiatives de ce genre pullulent ces dernières années, notamment en France. Le Conseil national du livre a même publié un mémo des bonnes pratiques pour lancer son propre book club. Si la majorité des livres sont écrits et critiqués par des hommes, ce sont les femmes qui lisent le plus ; ce sont donc elles qui lancent et participent aux clubs en masse. Des plus généralistes aux plus radicaux, de la romance à l’essai politique, les book clubs créent du lien et de la réflexion collective. Trois jeunes femmes reviennent avec nous sur le club littéraire qu’elles ont créé.

Camélia El Badia

Camélia El Badia de Cami’s Book Club © Lauren LK

Camélia El Badia a créé le Cami’s Book Club avec l’envie de faire de la lecture un moment vivant, collectif et accessible. À travers des romans de romance et des thrillers, Camélia rassemble une communauté autour de discussions sincères sur l’amour, les relations et le rapport à soi. Le but : créer un espace chaleureux et décomplexé, où les livres deviennent un vrai prétexte pour se rencontrer, échanger et se sentir moins seul·e.

C’est en voyant sa mère dévorer les romans à l’eau-de-rose Harlequin que Camélia a développé une véritable passion pour la lecture. « Elle avait toujours un livre avec elle et nous emmenait avec mes sœurs en acheter », raconte-t-elle. « De mes 12 à mes 30 ans, il n’y a pas une semaine sans que je lise. C’est un plaisir incomparable. » Créatrice de contenu cumulant presque un million d’abonnés sur les réseaux ( @mimabycami ), Cam partage ses lectures avec ses followers et discute régulièrement avec des lectrices dans la vraie vie lorsqu’elle se rend à la librairie anglophone parisienne Smith&son. Cami’s Book Club naît en octobre 2024 autour de Twisted Lies d’Anna Wang, puis Binding Thirteen de Chloé Walsh, La Femme de ménage de Freida McFadden et Just For The Summer d’Abby Jimenez. Camélia ne jure que par les versions originales des romances et des thrillers depuis le Covid : « Il y a des phrases et un sens de l’humour qui ne peuvent pas être traduites, et les dialogues sont meilleurs en anglais ».

Cami’s Book Club est un espace chaleureux et décomplexé © DR

À chaque session, Camélia met les petits plats dans les grands pour mettre à l’aise la quinzaine de personnes présentes. Cela fonctionne si bien que des relations amicales voire amoureuses naissent de ces réunions. « Je sors toujours avec le sourire aux lèvres du book club », confie-t-elle, heureuse de son format. Car en tant que grande lectrice de romance, la trentenaire avait besoin d’un espace pour échanger sur ses lectures sans jugement : « Je me faisais pas mal critiquer, on me disait que ce n’était pas de vraies lectures. “Tu veux pas lire des trucs qui vont te construire comme des biographies ?” Non ! Laissez les gens lire ce qu’ils veulent ! » Avec son book club, Camélia a su profiter de sa visibilité pour créer un espace sécurisant autour de la lecture, en misant d’abord sur la communauté.

Déli

Déli a créé Overbookées © Lauren LK

Déli est la créatrice d’Overbookées ( @overbookees ), une plateforme de littératures et récits invisibilisés et savoirs antiracistes. Overbookées se décline en book club, en format Instagram, podcast et en un festival qui en est à sa troisième édition.

En 2021, à 26 ans, Déli met un point final à ses études supérieures et aux lectures scolaires imposées. Elle se libère du temps pour renouer avec une lecture-plaisir développée plus jeune : « En primaire, j’aimais trop la danse et je lisais une petite collection de livres. C’était l’histoire d’une danseuse classique qui découvrait le hip-hop », se remémore-t-elle. L’adolescente succombe ensuite à la sensation Twilight de Stephenie Meyer, loin des classiques de la littérature qui ne l’ont jamais animée. Durant le Covid, elle découvre de nouveaux horizons, grâce à des comptes comme @Décolonisonsnous et @Histoires_crepues. « Des gens ont pensé le monde et ces gens me ressemblent ! Il faut absolument que je les lise ! », se dit-elle. @Overbookees se crée sur Instagram et le book club se lance autour de la bande dessinée Tropiques toxiques, traitant du scandale du chlordécone.

Festival Overbookées © DR

Ont suivi des livres comme La Puissance des mères de Fatima Ouassak ou Amours silenciées de Christelle Murhula. « Je ne voulais pas un book club trop littéraire, mais plus historique, sociologique, politique, où le livre devient un support pour parler de divers sujets », explique Déli. Rapidement, les auteurs se sont joints à la rencontre des lecteurs : À la découverte du Paris noir de Kévi Donat et Écrire avant l’aube de Laura Nsafou réunissent une trentaine de personnes : « Je vois le book club comme un cercle de parole pour que les gens se sentent à l’aise d’évoquer leur vécu, d’où le petit format », dit Déli. Pour accueillir plus de monde, la jeune femme a imaginé un festival dont la troisième édition a recensé 1500 visiteurs, une victoire pour la petite association. Pour Déli, « les gens ont envie d’appartenir à une communauté. Chez Overbookées, ils y aiment les lectures, le partage, mais aussi les outils dispensés pour mieux parler d’antiracisme et de féminisme ».

Yasmine

Yasmine Mady de Noname Book Club Paris © Lauren LK

Journaliste spécialisée en musique et culture, Yasmine Mady explore les intersections entre la musique, les cultures populaires et les questions de représentation. À travers interviews, analyses critiques et prises de position poétiques, elle partage réflexions, articles et commentaires culturels, avec une approche profondément intentionnelle et engagée.

Lancé en septembre 2025, le Noname Book Club Paris est le chapitre français du book club de la rappeuse américaine Noname. La native de Chicago a imaginé un projet appartenant à des personnes noires, qui met en relation des membres de la communauté partageant des idées radicales autour de livres engagés. Depuis 2019, plus de 20 clubs de lecture ont été créés aux États-Unis et beaucoup se développent à l’international. À Paris, c’est la journaliste Yasmine Mady qui en est le relais : « Dans chaque club il y a un facilitateur. Je me suis proposée auprès de Noname pour lancer le chapitre parisien et elle a accepté », explique-t-elle. Londres, Lagos, Dakar ou Abidjan sont d’autres sections organisant des rencontres autour des mêmes livres. « On a un groupe WhatsApp où on fait remonter des envies de lectures et ensuite on vote », détaille la facilitatrice française. Les trois dernières sessions de 2025 ont porté sur Sister Outsider d’Audrey Lorde, l’autobiographie d’Assata Shakur et Homegoing de la romancière ghanéenne Yaa Gyasi. « Les gens du book club cherchent une élévation et une guérison collective en se décentrant la blanchité », explique Yasmine.

Noname Book Club fondé par la journaliste Yasmine Mady © DR

Le book club étasunien a conjointement été pensé avec un lieu : La Radical Hood Library, dans le quartier historique afro-américain de Jefferson Park à Los Angeles. La bibliothèque possède un fonds allant de la théorie radicale, à la poésie, en passant aux livres pour enfants ; et toutes ces ressources sont gratuites. À Paris, c’est à la librairie Transplantation que se déroule le club, restant ainsi aligné avec les valeurs originelles. Enfin, une partie importante du projet est la distribution de 1500 livres aux membres incarcérés du club, participant à l’émancipation de la communauté à travers l’éducation politique. Le Noname Book Club offre ainsi un espace collectif dans lequel les personnes noires se sentent représentées et pensent un monde différent.