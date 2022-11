8ruki : Le rap de demain ?

La musique évolue, les genres se réinventent pour fusionner de manière insoupçonnée et l’écriture aussi. Avec 25 morceaux sur son album PoweredByRuki, qui vont de 1,25 min à 3 min pas plus, 8ruki propose une nouvelle forme d’écoute. À l’instar de la consommation des contenus sur les réseaux sociaux ou du zapping pour les anciens, sa musique est un snack, on passe sans gêne d’un son à un autre, sans se préoccuper de l’ordre, et pour cet artiste globetrotter c’est un choix : « Les gens écoutent la musique différemment, ils s'arrêtent sur la prod deux secondes. Je préfère mettre des morceaux pour tout le monde, ils sont assez courts et ils peuvent se “replay“. » On est bien loin de

- un conte musical moderne, pensé comme un film - et c’est ok ! Il faut « savoir s’adapter et vivre avec son temps » et dans le cas de 8ruki, « on skip, jusqu’à la prod qui nous plait pour l’ajouter à sa playlist ». Pour les plus curieux, le rappeur propose même sur le compte Tik Tok

, le concept Bars/Bars où il montre son processus de création de DMV flow - débit de parole élevé sur ton monotone et superposition des phrases. Le rappeur s’attaque aussi au vocabulaire propre au rap en préférant le mot « biche » à celui de « bitch » pour parler des femmes. Romantic lover qui a souffert en amour comme il l’évoque dans les titres Racks Up et BMF, il n’en oublie pas de respecter la gent féminine pour autant et on le remercie pour ça. L’artiste entend faire de la musique mature avec son combo gagnant : prods recherchées et variées pour un phrasé simple dans sa complexité.