. Le singletrack est raide, plein d'ornières, et l'air dans ce coin du comté d'Orange, en Californie, est si chaud qu'on pourrait y faire cuire des enchiladas. Il roule doucement et se dirige vers une crête, un peu plus loin.

monte sur sa balance et y lit un message d'erreur. Il a dépassé les 270 kilos. "J'étais au plus bas", explique-t-il. "J'ai regardé l'écran et je me suis dit que je voulais changer ça".

Quelques jours après sa mort, en 2018, Anthony Lopez monte sur sa balance et y lit un message d'erreur. Il a dépassé les 270 kilos. "J'étais au plus bas", explique-t-il. "J'ai regardé l'écran et je me suis dit que je voulais changer ça".

Quelques jours après sa mort, en 2018, Anthony Lopez monte sur sa balance et y lit un message d'erreur. Il a dépassé les 270 kilos. "J'étais au plus bas", explique-t-il. "J'ai regardé l'écran et je me suis dit que je voulais changer ça".

C'est le moins que l'on puisse dire. Dans les premiers mois de sa transformation, il constat un intérêt grandissant pour ses vidéos. "Un soir je me suis endormi avec un téléphone rechargé et quand je me suis réveillé, il n'avait plus de batterie", raconte-t-il. "Il avait littéralement vibré toute la nuit."

C'est le moins que l'on puisse dire. Dans les premiers mois de sa transformation, il constat un intérêt grandissant pour ses vidéos. "Un soir je me suis endormi avec un téléphone rechargé et quand je me suis réveillé, il n'avait plus de batterie", raconte-t-il. "Il avait littéralement vibré toute la nuit."

C'est le moins que l'on puisse dire. Dans les premiers mois de sa transformation, il constat un intérêt grandissant pour ses vidéos. "Un soir je me suis endormi avec un téléphone rechargé et quand je me suis réveillé, il n'avait plus de batterie", raconte-t-il. "Il avait littéralement vibré toute la nuit."

En un claquement de doigt, près de 100 000 s'abonnent à son compte TikTok. Aujourd'hui, ils sont huit fois plus nombreux et Lopez n'y parle plus de voitures mais de

Son obsession pour les détails est visible alors qu'il décrit fièrement son vélo récemment amélioré : un Hardtail Specialized qu'il a fait repeindre et équiper d'une nouvelle fourche et d'une chaîne en or. "Je pense que je suis bientôt prêt pour un