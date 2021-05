The Red Bulletin : Axel, et si vous nous racontiez d’abord votre dernière aventure : votre Belle Évasion ? Une nouvelle histoire de rencontres...

Axel Carion : Je suis parti dix-huit jours avec le journaliste sportif Cédric Ferreira, le 11 février dernier pour traverser douze régions, en allant dormir chez l’habitant, sans carte, ni planning. En sollicitant les fameux followers Instagram, des fans au sens large, de 20 à 60 ans, qui ne sont pas que des likes, mais des vrais gens prêts à se mobiliser. C’est l’une de mes plus belles aventures humaines à ce jour. Elle prouve à quel point le vélo est un trait d’union fantastique pour connecter les gens, si tant est que le gars qui soit dessus en ait envie !

Cela vous a permis de prendre la température d’une France confinée, qu’on prétend repliée sur elle-même ?

J’ai vu que je n’étais pas le seul « maboule » à avoir envie de vivre dans ce contexte ubuesque, tout en respectant les gestes barrières. J’ai cet exemple en tête : il est 17 h 45, on est dans la région de Grenoble, on sait qu’on va passer la nuit la plus froide à − 10 °C, on n’a pas d’hôte, rien à manger car tout est fermé à cause du couvre-feu, on en est déjà à se mettre en quête d’un abribus fermé sur trois côtés. Mélanie, 23 ans, apparaît alors sur une route paumée, un gamin d’un an et demi à l’arrière. On lui demande où l’on peut trouver quelque chose à manger, et elle me demande ce qu’on fiche là. En deux mots, je lui raconte et elle me répond : « Venez chez moi, j’habite à trois kilomètres. »

Elle n’a rien à voir avec les courses de vélo que j’organise, le BikingMan, mais elle accueille deux inconnus chez elle. Il se trouve que la semaine d’avant, elle était tombée en panne précisément au même endroit et qu’elle avait dû rentrer à pied car personne ne s’était arrêté pour l’aider. Elle a pris ça comme un signe ! C’est un exemple parmi d’autres d’accueil spontané que l’on a reçu. Le vélo est l’un des moyens de locomotion qui permet et facilite la rencontre. Quand tu es un voyageur ou un explorateur à vélo, tu provoques une empathie naturelle.

Le vélo est l’un des moyens de locomotion qui permet et facilite la rencontre. Axel Carion

Comment est née cette Belle Évasion ?

Dans la vie d’avant-Covid, j’aurais dû être à Oman, dans le cadre d’une course, à cette époque. Je me suis dit : on est déjà mi-février, la vie passe et je n’ai rien fait ! J’ai décidé que s’il n’y avait pas de confinement, je ferais un truc en France. Et que j’en profiterai pour sonder les gens, voir comment ils réagissent, et surtout, comment ils réapprennent à vivre avec le risque. Je lance donc l’idée à ma communauté sur les réseaux sociaux, leur explique qu’il n’y aura pas de record, juste une envie de renouer le lien. Et là, je reçois une avalanche de réponses, plus de 120 contacts en quelques heures, à tel point que j’ai dû faire un tableau en géolocalisant les gens, pour avoir des plans « SOS » de gîte et de couvert.

Ensuite, on a juste planifié nos deux premières étapes, pour définir le sens de notre voyage et après, c’était au jour le jour, avec les aléas de l’aventure. Chaque matin, on se levait à 5 h 15, on regardait où l’on voulait aller le soir dans un rayon de 180/200 km, on prenait notre liste, et si personne n’était dans ce périmètre, on envoyait une demande : « Si vous connaissez des gens dans ce coin, dites-le nous ! » Et ça a marché : quinze nuits sur dix-sept, on a dormi chez l’habitant. On n’a bivouaqué que deux fois.

Axel et Cédric, chez Mélanie lors d’une étape de La Belle Évasion © Bikingman/David Styv

Vous prouvez qu’en ayant autant de contraintes, et en respectant les règles, on peut vivre une superbe aventure. Et tout de même rencontrer des gens !

C’est dans ma nature de me battre : plus on me contraint, plus je trouve des ressources. Pour survivre, je dois sans cesse me réinventer, et je pense que l’instinct de survie de l’être humain permet à beaucoup d’entre nous de s’en sortir. L’homme fonctionne en meute. Au début, quand tu veux en sortir, la meute va tout faire pour te retenir, dans le but de protéger. Puis, quand elle s’aperçoit que tu es suffisamment armé et motivé pour t’en sortir tout seul, elle va t’aider.

Au départ de Taïwan © Bikingman/David Styv

C’est ce vous avez ressenti en créant le BikingMan ? L’impression de quitter votre meute ?

Exactement. Je suis aussi parti du principe qu’on est tous faits pour être dehors et mobiles. Si on fait le compte, on a infiniment plus de millénaires de nomadisme que de sédentarité. Tout le monde a ça dans son ADN. Pour continuer sur l’image de la meute, je me sens comme un déclencheur qui a été identifié et sélectionné par le groupe. Depuis tout petit, on m’a mis dans cette position de leader, et je n’ai fait qu’épouser le rôle que les gens, au gré des rencontres, ont défini pour moi. Pourquoi ? Peut-être parce qu’à la base, j’avais du bagout, le sens de la dérision, je ne sais pas.

Septembre 2020, vous organisez le BikingMan Portugal. Fin octobre, c’est l’épreuve en Corse. Comment rassemble-t-on les gens quand tant d’autres annulent leurs événements ?

En juillet dernier, je reçois un coup de téléphone du Portugal pour m’annoncer que je n’aurais aucun soutien de leur part. J’étais persona non grata à cause d’un potentiel cluster. Je leur ai dit : « Je maintiens l’épreuve. Cet événement, c’est toute ma vie, que vous ayez perdu tout courage, ce n’est pas mon problème, ne venez pas le répercuter sur une boîte privée qui prend des risques. Et il y a des solutions. » S’en est suivi un bras de fer.

Que j’ai remporté, puisqu’au final, le départ a été donné avec 70 personnes (au lieu des 150 prévues) dans le strict respect des gestes barrières. Pour la Corse, on commence avec le couvre-feu et on continue avec un confinement ! La course devait commencer le samedi, le mardi, je recevais une interdiction de la préfecture de Corse du Sud, suivie le mercredi d’un ordre d’annulation alors que le lundi on m’avait donné le feu vert. Ça s’est finalement réglé avec mon avocat, le vendredi, 17 h 30 alors que 180 familles de vingt nationalités différentes allaient débarquer le lendemain sur l’île.

À l’arrivée au Portugal © Bikingman/David Styv

En quatorze courses, vous avez dû faire face à des situations compliquées...

À chaque départ de BikingMan , je pose toujours cette question : qu’est-ce qui pourrait nous arriver qui ne nous est pas encore tombé sur la tête ? Et j’en ai eu des galères ! Quand en 2019, sur l’épreuve du Pérou, une route dans la Cordillère des Andes s’effondre, ou en 2020, en Corse, j’ai un cadreur qui tombe de la bagnole sur la tête, trauma, PLS en plein milieu de la route, je me prends quatre heures de logistique alors que j’ai le couvre-feu... Pour rester calme, j’ai ma boîte au trésor/à outils dans laquelle je vais puiser : les ressources de toutes mes expéditions passées.

Axel Carion a perçu dans le voyage à vélo une façon de devenir meilleur © Bikingman/David Styv

Quelques exemples tirés de votre boîte à outils de Mac Gyver ?

L’expérience d’avoir raclé la neige en Bolivie à 5 400 m d’altitude avec un couvercle de casserole pour dégager un véhicule bloqué dans une congère de 100 m de long avec des cyclistes au bout de leurs vies. Ça a duré quelques heures. Pas le choix. Cette ressource que j’appelle un marqueur est dans le top 3 des images que je convoque quand la situation est limite.

Plus globalement, comment passe-t-on de simple pratiquant à organisateur multicartes ?

Au départ, je ne suis pas un pratiquant au sens classique du terme. Je suis un attardé du vélo, j’ai commencé à 26 ans, il y a dix ans. Mais dès que je suis monté sur un vélo, en 2011, j’ai compris que j’allais partager cette aventure totale, de A à Z, parce que le format sans-assistance pour lequel j’ai opté est une pratique qui m’a révélé à moi-même. Grâce à cela, je me suis dit, tiens, je peux devenir quelqu’un de meilleur. À l’époque, je ne pensais qu’à gagner de l’argent, à monter, monter...

Je savais qu’en continuant comme ça, j’allais devenir un gros con. Le voyage à vélo m’a amené à rencontrer des gens différents, souvent de manière éphémère, mais c’est cette brièveté, assortie à l’éloignement qui aide à mieux échanger, à ne jouer à aucun autre jeu que celui de la vérité. Exemple, le Jordanien qui m’a hébergé dans le désert lors d’une de mes récentes expéditions ne parlait pas un mot de français. On a juste bu du thé et regardé les étoiles. Mais le lien était établi. Puissant, indéfectible. C’est aussi de cela qu’est né BikingMan. J’avais peur que tout cela, ces possibilités de rencontres, ne disparaisse.

Les participants se rendent compte que dans un milieu hostile, ils arrivent à s’en sortir. Axel Carion

Vous dites souvent que le BikingMan, des courses qui rassemblent des humains aux profils totalement variés dans l’épreuve, est un pur produit de son époque. En quoi ?

Il répond à ce besoin viscéral et urgent de se confronter au risque et donc à son instinct. Parmi les participants, nombreux sont ceux qui ne se sont jamais réellement exposés. Or, ils se rendent compte que plongés dans un milieu hostile, ils arrivent à s’en sortir. Cela produit des chocs, change des vies. Ce n’est pas le chrono qui les motive, c’est le fait de pouvoir vivre la grande aventure de leur vie. On vit dans une société occidentale d’où le risque est relativement absent, sans plus vraiment de rituels de passages, il faut aller le chercher ailleurs. C’est cela, comme d’autres, que j’apporte.

Le BikingMan dans la peau © Bikingman/David Styv

Force de persuasion, format et challenge motivant, vous venez de le rappeler, mais quelles sont les étapes pour devenir un catalyseur ?

Tout d’abord, il y a l’esprit communautaire : je suis le cinquième d’une fratrie de sept enfants (trois frères et trois sœurs), j’ai grandi en meute dans la campagne d’Eure-et-Loire. « Faire société », se rassembler, est l’un de mes premiers défis pour me faire une place dans cette famille et cela m’a forgé un esprit de groupe. Ensuite, j’ai su me déraciner. En 2006, je suis parti en échange universitaire, sur une île magique : Oahu (Hawaï). L’enseignement dans une langue étrangère et tous les contacts locaux m’ont aidé à apprécier l’inconnu et à apprendre à m’adapter à un environnement nouveau. Même au paradis, ce n’est pas chose aisée.

En 2008, après avoir enchaîné les petits boulots, de poissonnier à chauffeur, j’ai appris à nager à contre-courant : mon premier « boulot sérieux » (développer l’énergie solaire en France) a été un job de prêcheur où il m’a fallu persuader les chefs d’entreprise de consommer différemment l’énergie. En 2011, je teste mes limites lors de mon premier voyage à vélo avec deux amis : 1 200 km de la Slovaquie à la Moldavie, loin du tourisme de masse avec un vélo de 45 kg ! Enfin, en 2015, je pars traverser la Cordillère des Andes (240 jours à vélo). Je découvre et teste alors à grande échelle l’aptitude que j’ai à créer du lien avec des inconnus. Je suis aidé par toutes ces familles de tous les milieux chez qui je loge. Impossible de ne pas avoir confiance en l’humanité après un voyage pareil. Cela aide à prendre du recul et ne pas juger l’autre.

La Corse, une épreuve emblématique © Bikingman/David Styv

Pourquoi rassembler tous ces gens et aller en rencontrer vous-même vous assure une forme de bien-être ?

Gamin, j’avais des migraines terribles. Personne n’a jamais su pourquoi. J’entendais les autres jouer, alors que j’étais paralysé, et c’est resté un traumatisme. J’étais bloqué dans ma souffrance, avec des barrières infranchissables. Depuis ce temps-là, je ne supporte pas le fait d’être enfermé, de ne pas pouvoir échanger. Il faut que j’aille vers les autres, comme pour conjurer cette souffrance originelle.

Vous qui gérez l’imprévu dans ce monde sans trop de perspectives, savez-vous de quoi demain sera fait en ce qui concerne votre avenir et celui du BikingMan ?

Personnellement, je rêve d’une traversée intégrale de l’Himalaya, comme l’ont fait Alexandre Poussin et Sylvain Tesson. Y faire le plein de spiritualité. Quant au BikingMan, j’ai fait un peu évoluer le format de départ en 2020. Aujourd’hui, c’est 1 000 km à faire en moins de 120 heures. 1000 km, c’est la bonne jauge pour ne pas rentrer dans la zone rouge du manque de sommeil et garantir l’intégrité physique des participants tout en maintenant l’esprit d’aventure. Avec la Covid, je risque de rentrer dans une zone de turbulences avec les autorités de tous les pays concernés par mon circuit, Oman, Brésil, Laos, Taïwan. Je n’en suis pas à mon dernier tribunal administratif... Mais je vais continuer à avancer, pour connaître mes limites et celles des autres.

Les multiples visages du BikingMan

Les courses d’endurance d’Axel Carion attirent aussi bien les routiers affûtés que les cyclistes (vraiment) amateurs. Galerie d’humains épatants, que le Français a su rassembler, partout sur la planète.

Yoshie Yabu (53 ans)

Yoshie Yabu (53 ans) © Bikingman/David Styv

Japonaise habitant aux États-Unis. « C’est la première Biking-Woman à terminer l’événement 0, en transportant les cendres de son père dans ses sacoches pour les libérer à Cuzco à l’arrivée de la course au Pérou ».

Dawn Barnable (40 ans)

Dawn Barnable (40 ans) © Bikingman/David Styv

« Cette Canadienne habitant à Dubaï a acheté un vélo quelques mois avant la course pour traverser le désert omanais et les montagnes corses ! Elle est aussi finisheuse de l’épreuve de Taïwan. » Dawn est la preuve vivante que l’épreuve est accessible à toutes et tous.

Georgina Panchaud (28 ans)

Georgina Panchaud (28 ans) © Bikingman/David Styv

Vétérinaire britannique, silhouette fine comme une allumette mais qui a le feu sacré dès qu’il s’agit de pédaler, même au cœur d’une tempête de sable omanaise. « Elle aime se mettre en danger : elle a traversé la jungle taïwanaise en solitaire ! »

Jacques Barge (69 ans)

Jacques Barge (69 ans) © Bikingman/David Styv

Un cas, cet Ardéchois, ancien rugbyman pour lequel le vélo a changé la vie après un grave accident de voiture qui l’a délesté de sa rotule droite. « Jacques a neuf courses à son actif ! Il prouve que l’on peut commencer à se mettre à tout âge à la longue distance. »

Rodney Soncco (31 ans)

Rodney Soncco (31 ans) © Bikingman/David Styv

Ce Péruvien originaire de la vallée sacrée est un mutant (merci les globules rouges de la Cordillère des Andes). Entre deux Calzone qu’il prépare en tant que pizzaiolo à Bellusco (Italie), il a gagné toutes les courses de 2018 et 2019.

Fabian Burri (31 ans)

Fabian Burri (31 ans) © Bikingman/David Styv

Il est suisse, peintre en bâtiment. « Le genre de type qui a fait presque toutes les courses ultra-distance de la Terre et qui bosse entre chacune pour continuer à voyager. » Un concentré de motivation et de passion.

Leurs différences les rassemblent...

Ils s’impliquent dans les BikingMan avec la même volonté, malgré des profils et des moyens différents.

L'aventure au temps du Covid © Bikingman/David Styv

Le plus jeune participant : Jonathan Lefrançois, 24 ans.

Le plus vieux : Charles Vegezzi, 78 ans.

Le plus expérimenté : Jacques Barge (voir plus haut) en nombre de courses et d’épreuves complétées.

Le moins expérimenté : Loïc Lastennet, 28 ans, un Corse qui s’est inscrit en 2018 et qui a couru avec un sac à dos, sans pédales automatiques, en short !

Le plus équipé : le Britannique Niel Copeland, 46 ans, un coach passionné de statistiques, qui a fait presque toutes les courses. Sur son vélo en titane, capteur de puissance, cardiofréquencemètre, trousse à outil ultra minimaliste...

Le moins équipé : le Brésilien de 29 ans Leandro Carlos Da Silva Oliveira ; il a terminé la course du Pérou en passant à 5 000 m d’altitude avec des sandales et des sacoches fabriquées avec des bocaux en plastique. Une légende !

Le plus performant : Rodney Soncco, le Péruvien sous globules (voir son portrait).

Le moins performant : L’Américain Jonathan Poon, 36 ans. Il vit en Chine et n’a toujours pas terminé son premier BikingMan mais a participé à quatre courses ! Il n’abdique jamais.

Le roi (vraiment sympa) de l’incruste

Comment se faire des potes (qui vous offrent gîte et couvert) en cours de route. La technique « Carion » éprouvée lors de la Belle Évasion.

Partir sur la route à vélo car les Français ont la « petite reine » dans les veines.

Attacher des sacoches de Bikepacking sur le vélo car l’accueil du voyageur à vélo est excellent (testé et approuvé aux quatre coins du globe et maintenant confirmé en France (voir tip n° 5).

Avoir confiance dans ses followers : ces gens derrière les écrans existent vraiment et n’attendent finalement qu’une chose : se rassembler physiquement pour partager un moment de vie.

Choisir le pire moment de l’année (saison, climat) et foncer. Les gens aiment voir d’autres gens prendre des risques, ça les booste pour en prendre aussi à leur tour et venir à votre rencontre.

Emporter de la bonne humeur dans ses sacoches et avoir une bonne capacité de récupération, car l’accueil en France est chaleureux et gastronomique (et souvent très bien arrosé !).

L’arrière-boutique du vélo entrepreneur

Quel est le quotidien de cet organisateur d’événements sportifs qui passe en moyenne 700 h sur son vélo par an. Et ses bottes secrètes.

Gestion du sommeil, avant-pendant-après l’organisation d’une épreuve : 48 heures avant le départ, Axel dort généralement moins de 5 heures. Pendant, c’est nuit blanche les 48 premières heures de course puis micro-sommeil jusqu’à vendredi soir (la soirée des fini- sheurs). Il lui arrive d’enchaîner la semaine suivante avec une reco à vélo d’un parcours BikingMan de 1 000 km !

Nombre de contacts dans son téléphone : plus de 1 500.

Contact qu’il peut appeler dans la minute : Didier Martin, ou David Styv, ses deux collaborateurs. 7j/7, 24h/24, il ne tombe jamais sur leur répondeur et peut toujours compter sur leur soutien.

Rendez-vous le plus improbable qu’il ait décroché : avec l’ambassadeur de Taïwan au Sultanat d’Oman pour décrocher l’autorisation de faire le BikingMan Taïwan quelques semaines avant l’épreuve sportive sur l’île.

Plus gros coup de bluff : avoir tenu les participants, les volontaires, les sponsors, l’organisation du BikingMan en haleine avant le départ de l’épreuve Corsica 2020 alors que la préfecture avait tenté d’interdire le rassemblement.

Plan B ultime : un vélo, car une fois sur cette machine, les solutions naissent d’instinct.

Objet fétiche : un médaillon, souvenir d’enfance, entouré de ses trois frères et trois sœurs, bienveillants. En pensant à eux, rien n’est impossible.

BikingMan 2021 : en route

Cette saison, il y aura quatre étapes en France en plus du Brésil, du Portugal et d’Oman pour un total de sept courses.

16 mai : Brésil

7 juin : Corse

21 juin : France (Cols des Alpes)

19 juillet : quelque part en France (épreuve mystère)

9 août : Auvergne-Rhône-Alpes

6 septembre : Pyrénées sauvages

4 octobre : Portugal

Plus d'infos sur bikingman.com