Baloji Tshiani : Augure ou le réalisme magique

Avec un budget de 1,2 million d’euros – face à une moyenne de trois millions –, Augure a été tourné en vingt-trois jours, une durée ridicule face à la somme de travail nécessaire. « Personne ne s’attendait à ce qu’un film comme ça puisse exister. » Pourtant, la débrouillardise de Baloji, qui a tout imaginé, des costumes au maquillage, en passant par le choix précis des acteur·rice·s, a permis au film d’être salué par la critique. Les avant-premières mondiales et les prix se sont enchaînés pour le film et son réalisateur. Prix de la Nouvelle Voix au Festival de Cannes, lauréat en Allemagne, au Brésil, en Italie, tout en étant éligible pour la short liste du meilleur film étranger aux Césars et aux Oscars en 2024.