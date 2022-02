Échanger avec un ours géant via Zoom est pour le moins insolite. C’est pourtant ce qui est arrivé au journaliste de The Red Bulletin en novembre 2021, en se retrouvant face aux yeux bruns et creux de Jesse Larios. L’homme de 33 ans s’est fait connaître en marchant de Los Angeles à New York vêtu d’un costume d’ours géant conçu par ses soins. Les yeux plats et poilus appartiennent en vérité à Bearsun, le personnage que le Californien a adopté pour sa longue marche, un avatar qui selon Larios, prend l’ascendant sur sa propre identité.