Biohacking : conseils d'expert pour l'auto-optimisation

Difficile de revenir sur les 42 premières années de la vie d'Andreas Breitfeld autrement qu'en avance rapide : journaliste à 14 ans, étudiant en droit, rédacteur de la rubrique fitness d'un grand magazine allemand, formateur d'entraîneurs de spinning aux États-Unis et en Europe, fondateur d'une agence de relations publiques avec des clients internationaux dans les secteurs de la mode, du sport et du lifestyle, père de deux enfants, marathonien (meilleur temps 2 h 48).

Et puis, il a frappé le mur, « c'était l'année des 228 000 miles, et un jour, tout s'est effondré en moi, comme un château de cartes. Qu’on appelle ça burn-out ou épuisement professionnel, peu importe, j'avais autant d’énergie qu’un pot de fleurs abandonné dans un bureau des années 80. » L'insubmersible performer de haut niveau était devenu un diagnostic universel à lui tout seul. Surrénales épuisées, niveaux d'hormones en vrac, marqueurs inflammatoires à la dérive, « leaky gut » (perméabilité intestinale, rem.), empoisonnement aux métaux lourds. « J’étais au bout du rouleau. HS. »

La routine matinale de Breitfeld : luminothérapie et nébulisation d'eau EZ. © Norman Konrad

Sauvé par son passé de journaliste

Ce qui a sauvé la vie de Breitfeld, ce sont ses expériences en tant que journaliste (« Je savais comment obtenir des informations, alors j'ai commencé à me plonger dans des articles scientifiques et médicaux dès que j'ai eu la force d’ouvrir un ordinateur »), ses expériences en tant que préparateur physique (« J’avais quelques notions du corps humain ») et un médecin de famille « qui était suffisamment ouvert pour s’attarder sur mon cas et essayer des méthodes alternatives avec moi ».

« Et il y en a un autre qui m’a sauvé », déclare Breitfeld, « c’est Tim Ferriss. Son livre, 4 heures pour un corps d’enfer, m’a fait découvrir un tout nouveau monde. Une bonne partie ce que Ferriss a écrit dans ce livre n’est plus d’actualité depuis un bon moment. Mais à l'époque, cela m'a donné une idée des possibilités offertes par le fait de prendre sa santé en charge. Il m’a énormément inspiré. »

Des progrès incroyables avec des mesures simples

À peine neuf mois après son burn-out, Breitfeld s'était « à moitié remis », raconte-t-il. « J'avais repris ma vie en main. Ça a vraiment été un tournant dans ma vie quand j’ai vu les progrès incroyables que l’on pouvait accomplir en si peu de temps avec des mesures relativement simples. Modifier ses habitudes alimentaires, pratiquer une activité physique, faire un peu attention à son sommeil et à la lumière. Ça m’a donné envie de voir ce qui pouvait encore être possible. »

Aujourd'hui, quatre ans après son burn-out, il suffit de le regarder pour avoir une petite idée de ce qui peut être possible : un colosse de 90 kilos pour 1 m 78, dernier pourcentage de graisse corporelle mesuré d’environ 6 % et l'énergie d'une petite centrale électrique. Quand il affirme : « J’en suis à 80, 85 % de ce que j'étais avant », on se demande bien ce que c’était, ce « avant ».

À l’étranger, Breitfeld est « l’Allemand fou »

Breitfeld, aujourd'hui âgé de 47 ans, est la référence absolue du biohacking en Allemagne. Le biohacking, c’est cet art, cette science ou cette folie – selon le point de vue – qui consiste à optimiser sa santé et ses performances. Dave Asprey, le pape américain du biohacking, vend les vêtements anti-ondes électromagnétiques que Breitfeld a mis au point avec des partenaires chinois et autrichiens. Quand les grands noms du biohacking comme Luke Storey, Ben Pakulski ou Ben Greenfield parlent de Breitfeld, ils l’appellent « l’Allemand fou », et « fou » dans le milieu, c’est plutôt un compliment.

En Russie, dans un centre de recherche construit sur un terrain du KGB, Breitfeld se tient au courant de la partie plus expérimentale de la recherche sur les peptides. « Le sujet des peptides est vraiment passionnant », dit-il, avant de nous expliquer, comme pour appuyer son propos, comment il a soigné sa tendinite aux tendons d'Achille, causée par des années de course à pied et résistante à tous les traitements de la médecine classique, en s'injectant un cocktail de peptides qu’il a lui-même mis au point. Ces dernières années, Breitfeld a atteint des niveaux pratiquement inimaginables pour n’importe quel trentenaire en matière de sommeil, d’alimentation, d’entraînement et de résultats d’analyse.

L'addiction à l'optimisation du corps est devenue un métier

Mais il a aussi fait du jeu/du plaisir/de l’addiction à l’optimisation du physique et du mental un véritable métier, il a assisté à toutes les grandes conférences sur le biohacking, de Toronto à Helsinki et de Reykjavik à Los Angeles, il a potassé des études et des livres sur le sujet, rencontré des personnes absolument passionnantes, essayé les technologies les plus ingénieuses et les plus folles. Dans son laboratoire de Munich, ses équipements se montent à une valeur de 80 000 euros.

Le laboratoire de Breitfeld, d'ailleurs, est ouvert à tous gratuitement sur rendez-vous – et il est possible de réserver des séances d'entraînement personnalisées. « Mon déclencheur à moi, ça a été Tim Ferriss, pour d'autres, ce sera peut-être Andreas Breitfeld », dit-il. « Je voudrais que chacun fasse soi-même l'expérience de ce qui est possible quand on prend la responsabilité de sa propre santé. »

On pourrait laisser Andreas Breitfeld philosopher encore un peu sur le plaisir du jeu de l'équilibre des processus oxydatifs et antioxydatifs dans le corps, de la lumière rouge et de la lumière bleue, du froid et de la chaleur, mais les incroyables machines qui nous entourent finissent irrémédiablement par attirer notre attention.

L'équipement biohacking d’Andreas Breitfeld

Sauna infrarouge

Andreas Breitfeld à l'intérieur de son sauna infrarouge. © Norman Konrad

Clearlight, environ 10 000€ clearlightinfrarotkabinen.de

« Le biohacking et le sauna infrarouge sont indissociables. Récupération, détoxification, l'organisme synthétise des protéines de choc thermique qui favorisent un repliement correct des protéines dans le corps. L'inconvénient de la plupart des saunas infrarouges, c’est leur forte exposition aux ondes électromagnétiques. Mais Clearlight s’en tire incroyablement bien sur ce plan. Pratiquement aucune exposition aux ondes électromagnétiques, et donc moins de stress pour le corps et une meilleure détoxification. »

Vélo d’entraînement de haute intensité

Andreas Breitfeld sur un vélo d’entraînement de haute intensité © Norman Konrad

Vélo CAR.O.L., environ 2 800€ : carolfitai.com

« Le CAR.O.L. ressemble à un ergomètre classique, mais ses concepteurs ont poussé le concept du HIIT à l'extrême. C’est l'entraînement cardiovasculaire le plus compact du monde : dix minutes de pédalage trois fois par semaine, avec à chaque fois deux sessions de 20 secondes à une intensité maximale, ajustée précisément par un algorithme intelligent selon l’état de forme de l’utilisateur. Pédaler comme un dératé pendant 40 secondes trois fois par semaine – c'est tout. Pour le même résultat qu’un entraînement cardio de 45 minutes de jogging trois fois par semaine. Et ça ne fait même pas transpirer, on peut rester en costume-cravate. Au départ, je n'arrivais pas à y croire moi-même, mais cela a été prouvé noir sur blanc par des études. C’est vraiment un truc de dingue. »

Bain glacé

Andreas ne jure que par un bain de glace matinal. © Norman Konrad

Fabrication maison, environ 1 200€

« C’est à la portée de tous si on est un peu bricoleur : il suffit de prendre un vieux congélateur, de le démonter, de l’isoler et d’ajouter un système de filtration et de stérilisation par UV. L'eau de mon bain est maintenue en permanence à trois degrés, j’y reste 6 minutes 30 chaque matin. C’est génial. Quelques respirations profondes et je suis débarrassé de tout stress et parfaitement réveillé pour toute la journée. »

Bottes de pressothérapie, tapis infrarouge et thérapie par champ magnétique

Kompressionsstiefel, Infrarotmatte und Magnetfeldtherapie © Norman Konrad

Bottes de pressothérapie, Rapid Reboot, environ 1 000€ : rapidreboot.com

Tapis infrarouge, Richway Biomat Professional, environ 1 800€ : aquacentrum.de

Magnétothérapie, Omnium1, environ 2 500€ : omnium1.com

« À mi-chemin entre le massage et le drainage lymphatique, ces bottes favorisent la récupération post-entraînement et, pour ne rien gâcher, elles libèrent de l’ocytocine, l'hormone de l’amour. »

« Le truc orange, c’est mon Biomat de chez Richway. Quand des gens passent au labo, je leur fais essayer. Ils ont donc droit à des infrarouges à ondes longues associés à de la chaleur et à l'énergie des améthystes et des tourmalines en poudre à l'intérieur du tapis, le tout accompagné de 20 minutes de sons binauraux dans les oreilles. Quand ils se relèvent, c’est comme s’ils revenaient d’un petit séjour dans les Caraïbes. »

« On ne le voit pas sur la photo, mais sous le Biomat orange ondulé, il y a mon Omnium1. Cet appareil de magnétothérapie active le système nerveux parasympathique, favorisant ainsi la relaxation et la récupération. Aux États-Unis, ce système est utilisé pour les fractures, et à la NASA, ils s’en servent pour prévenir l'ostéoporose chez les astronautes. »

Chaussures barefoot

Andreas Breitfeld porte des chaussures barefoot © Norman Konrad

GoSt, environ 300 – 400€ gost-barefoots.com

« Les chaussures barefoot les plus radicales au monde, une espèce de cotte de mailles pour les pieds. Avec ces chaussures, on est vraiment connecté à la terre. »

Système d'entraînement avec bandes de résistance et occlusion vasculaire

Breitfeld améliore sa force à grâce la restriction du flux sanguin. © Norman Konrad

Système d'entraînement avec bandes de résistance, X3-Bar, environ 500€ jaquishbiomedical.com

« Quatre élastiques, une barre et une plaque de base – qu'est-ce qui peut bien coûter 500 euros là-dedans ? C’est ce qu'on me demande tout le temps. Et voici ma réponse : ce système vaut son prix. Parce qu’il est tout simplement génial. Il permet d’effectuer tous les exercices de musculation de base, sans risque de blessure, le tout pour un encombrement minimal, et il est donc idéal également en déplacement. Quand je voyage, j’ai toujours mon X3 avec moi. »

Occlusion vasculaire, B-Strong, environ 400€ jaquishbiomedical.com

« Ce que je porte aux bras pendant ma séance de musculation sur la photo, c’est un système spécial qui limite l’afflux sanguin. C’est une invention japonaise : faire de la musculation avec des garrots aux membres permet d'obtenir tous les effets d’un entraînement avec des poids – mais sans risque de blessure. »

Bandeau de méditation, appareil d’inhalation d’eau interfaciale et lumière rouge

La routine matinale de Breitfeld : luminothérapie et nébulisation d'eau EZ. © Norman Konrad

Bandeau de méditation, Muse Headband, environ 250€ choosemuse.com

« Bien sûr, on peut parfaitement méditer sans bandeau. Mais le feedback est vraiment intéressant. On peut voir jusqu’à quel point on est entré en méditation, on en apprend beaucoup sur soi-même. Un jouet très utile. »

Appareil d’inhalation d’eau interfaciale, NanoVi, environ 9 000 à 14 000€ eng3corp.com

« L'eau interfaciale est un état de l’eau sous forme de gel dans nos cellules, on parle de la quatrième phase de l'eau. Les jeunes produisent de l’eau interfaciale assez facilement, les vieux schnocks comme moi ont plus de mal. Ça nous fait vieillir et ça nous rend malades. Cet appareil incroyable consiste à inhaler une vapeur d'eau spéciale afin de produire soi-même de l’eau interfaciale. Ça a eu des effets phénoménaux sur moi : les premières semaines, je me serais cru sous acides, j’avais une énergie de dingue. »

Lumière rouge, HigherQi, 1 500 à 2 000€ (Flexbeam à partir d’environ 300€) higherqi.com

« Quand j'ai commencé le biohacking, c’est avec la lumière que j’ai eu ma première révélation. Rien de plus fiable que la lumière UV, la lumière rouge et la lumière infrarouge pour contrôler son rythme au quotidien. Le sommeil est plus réparateur, les méditations plus profondes, la récupération plus rapide, la peau produit plus de collagène, les cheveux poussent plus vite. L'infrarouge 850 nm active la production d'hormones dans la glande thyroïde et les testicules quand on les irradie directement. Je le fais, bien sûr. Des études très récentes suggèrent que l'infrarouge pourrait également réduire considérablement les inflammations intestinales. Pour peu que l’on sache l’utiliser correctement, cette lumière est l'outil le plus efficace en matière de biohacking : les bénéfices pour la santé sont innombrables. En déplacement, la meilleure solution est le Flexbeam, qui coûte environ 300 euros. »

Caisson hyperbare

Caisson hyperbare © Norman Konrad

Fabrication spéciale (1,8 bars) pour Breitfeld Biohacking, environ 12 000€

« Ce système associe les effets de deux mécanismes : l'augmentation de la pression atmosphérique qui agit sur l'ensemble du corps et de l'oxygène concentré que l’on respire. Au bout de vingt minutes dans ce caisson, tous les systèmes sont en alerte : on est beaucoup plus performant pendant deux ou trois heures sur le plan cognitif et cela augmente la VO2max pendant 60 à 90 minutes. Cela favorise également la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui est très efficace en cas d’acouphènes, de commotion cérébrale ou de perte d'audition soudaine. »

Smart drug bleu de méthylène

Smart drug bleu de méthylène © Norman Konrad

Blue Cannatine, environ 50€ (4 doses) troscriptions.com

« Non, je ne viens pas d’en rouler une à la Schtroumpfette, c’est de la teinture bleue. Ce produit est connu depuis longtemps dans l'industrie, on s’en servait pour nettoyer les aquariums avant. Depuis peu, le bleu de méthylène est utilisé en microdoses en guise de nootrope afin d’améliorer les performances mentales et de favoriser l’attention, la concentration et la détente. En gros, avec le bleu de méthylène, on est au taquet. Le leader de la recherche dans le domaine, c’est Troscriptions, la société américaine du génial Dr Ted, et le produit s'appelle Blue Cannatine. »

Analyse du sommeil

La bague Oura analyse votre sommeil. © Norman Konrad

« C’est avec le sommeil que j’ai commencé le biohacking, et quand la bague Oura est sortie, ça a fait grand bruit dans le milieu. Elle mesure le sommeil avec plus de précision que n’importe quel autre appareil sur le marché en ce moment. On en apprend énormément sur son corps et sur la façon dont il réagit à différents facteurs. Pas sûr qu’il existe un seul biohacker sans bague Oura dans le monde à l'heure actuelle. »

Vêtements anti-ondes électromagnétiques

Andreas a même conçu ses propres vêtements de protection contre les CEM. © Norman Konrad

Vêtements anti-ondes électromagnétiques Breitfeld Biohacking, environ 600€ (pantalon), environ 80€ (casquette), environ 600€ (sac de couchage) breitfeld-biohacking.com

« Ces textiles sont le fruit d'un développement interne de Breitfeld Biohacking en collaboration avec le fabricant haut de gamme KTC en Extrême-Orient. La surexposition aux ondes électromagnétiques représente un énorme facteur de stress pour l'organisme, les effets ont été prouvés par plus de 200 études. Je peux le dire en toute conscience : il n'existe actuellement aucun autre textile qui vous offrira une meilleure protection. Je les ai conçus spécifiquement pour les grands voyageurs, car c'est en avion qu’on est le plus exposé. »

Les conseils quotidiens d'un pro du biohacking

La routine matinale

« Cinq minutes de bain glacé le matin, puis douze minutes de lumière rouge, c’est l’idéal car la peau absorbe mieux les stimulations lumineuses après le froid. En parallèle, magnétothérapie, méditation respiratoire ciblée avec sons binauraux et le bandeau Muse, qui enregistre les ondes cérébrales grâce à l'EEG. Et puis, respiration avec le NanoVi. Et comme la lumière rouge améliore considérablement la circulation, le top, c'est d’enchaîner directement sur une séance de musculation. »

L’alimentation

« Je mange OMAD, c’est-à-dire “one meal a day”, le soir. Dans la mesure du possible, je fais mes courses et ma cuisine moi-même, et bien sûr, je choisis des produits bio de très bonne qualité. »

La musculation

« À partir d’un certain âge, il est indispensable de se muscler pour être en bonne santé. Pour tout le monde, les hommes comme les femmes. Avec l'âge, la masse musculaire diminue naturellement et si l'on ne fait rien, on perd la stabilisation et la protection les plus importantes de son corps. Et ce que beaucoup ignorent, c’est que les muscles ne sont pas seulement nécessaires à la force et à la mobilité, ils agissent un peu comme des organes, en produisant de l'adénosine triphosphate (ATP), la monnaie énergétique de notre organisme. »

« Le sport pour moi, c’est essentiel. C'est la condition sine qua non pour que tout le reste ait un sens. Faire du biohacking sans faire de sport, ce serait une aberration. »