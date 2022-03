Carissa Moore : le combat intérieur

En septembre 2021, la Coupe du monde de surf féminin inaugurait une nouvelle formule : le titre ne sera plus attribué à la sportive ayant cumulé le plus de points au cours d’une saison, mais lors d’une finale unique et décisive. Suspense garanti pour les spectateurs : les cinq meilleures surfeuses de la saison vont s’affronter lors de la finale de la Rip Curl World Surf League (WSL) à San Clemente, en Californie. Une seule journée pour les départager lors d’une épreuve de force par élimination : la cinquième contre la quatrième, la gagnante contre la troisième et ainsi de suite jusqu’au match final, un « Best of Three » pour consacrer l’ultime championne. Sur le papier, la situation de

est assez enviable. En tête du classement de la Coupe du monde, sa place en finale est assurée et elle n’a qu’une seule concurrente à battre. Mais en pratique, c’est une longue et éprouvante journée d’attente qui se profile jusqu’au moment décisif. Et là, elle devra vraiment tout donner, sinon son cinquième titre de championne du monde lui passera sous le nez. C’est le risque à courir dans ce genre d’épreuves.