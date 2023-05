Championnat du monde de rallycross : jours de tonnerre

I was caught in the middle of a railroad track . Thunder! I looked ’round and I knew there was no turning back. Thunder!

Garage de l’équipe Hansen Motorsport. Sous les riffs furieux d’AC/DC, les mécanos peaufinent à toute allure les derniers réglages des voitures de Timmy et Kevin Hansen , les deux pilotes de l’équipe suédoise qui se préparent à entrer en piste. Kevin pratique ses réflexes en tapant sur des BlazePods (petits appareils conçus pour booster son temps de réaction) disséminés sur une table.

Même coiffure, au laser, même visage d’ange, on sait tout de suite que ces deux-là sont frères. Kevin, 24 ans, se distingue grâce à ses lunettes et sa barbe naissante. Il a six ans de moins que Timmy, mais c’est le plus posé des deux. Quatrième du championnat du monde de rallycross , il rêve d’égaler le succès de son aîné, champion 2019 et classé numéro deux cette saison. Timmy, quant à lui, analyse les données de course sur un portable avec son père Kenneth Hansen, directeur de l’équipe et ancien champion d’Europe de rallycross.

Duel entre Johan Kristoffersson et son coéquipier Ole Christian Veiby © Carlos Blanchard

Comme son nom l’indique, le rallycross vient du rallye, un sport qui, dans les années 60, n’emballe pas vraiment le public : regarder des voitures faire du contre-la-montre individuel sur de longs parcours pendant plusieurs jours à une époque sans drones ni caméras embarquées ne se prête pas vraiment au petit écran. Mais en 1967, Robert Reed, producteur de World of Sport, une toute nouvelle émission lancée par la chaîne de télé britannique ITV, lance un super concept : plusieurs voitures s’affrontant sur un circuit d’asphalte et de terre. Simple à filmer, passionnant à regarder avec des courses rapides sur cinq tours, du sur mesure pour la télé. La première retransmission télévisée d’une course de rallycross a lieu le matin du samedi 4 février 1967. Un an plus tard, l’événement attire près de dix millions de téléspectateurs et téléspectatrices.

La discipline connait également un immense engouement international auprès des pilotes de rallye : premières épreuves de rallycross néerlandaises et australiennes en 1969 puis naissance du championnat européen en 1973. En 2010, les États-Unis lancent leur propre championnat de rallycross, le Rally Car. Quatre ans plus tard, la Fédération internationale de l’automobile (FIA), principal organe directeur du sport automobile, lance le Championnat du monde de rallycross (World RX). Mais cette évolution spectaculaire ne s’arrête pas là. À la fin de la saison 2021, on annonce que le World RX sera 100% électrique.

Place à la concentration : Timmy Hansen se prépare au départ de la course © Carlos Blanchard

Novembre 2022, circuit automobile du Nürburgring dans le quartier allemand d’Ahrweiler. Massés autour d’un segment fermé de la piste légendaire, la Müllenbachschleife, le public assiste à la dernière manche de cette première saison électrique. Les virages en terre succèdent aux lignes droites en asphalte. Le passage d’une surface à l’autre fait vibrer les cœurs, sections d’asphalte propices aux accélérations, passages en terre, sources d’imprévu et surtout de chaos. Les dérapages produisent d’immenses nuages de poussière qui réduisent la visibilité des poursuivants. Chaque course dure moins de trois minutes au cours desquelles, comme le montrent les caméras embarquées, la plupart des pilotes ne clignent pas une seule fois des yeux.

Dans les starting-blocks, cinq voitures attendent le feu vert. Leur départ chasse tout doute quant à la capacité de leurs moteurs électriques. L’accélération est fulgurante. Ces bolides peuvent passer de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, soit plus vite qu’une voiture de F1. Leur son ne ressemble à rien de connu : un concert totalement surréaliste de sons aigus, métalliques, comme un Transformer articulant ses bras robotiques.

Le premier virage offre un véritable festival sonore en HD : montée et descente des moteurs électriques sur quatre roues motrices qui décélèrent puis ré-accélèrent ; carrosseries en fibre de verre qui s’écrasent les unes contre les autres ; pneus qui déchirent la terre tandis qu’ils dérapent furieusement pour sortir du virage, impact du gravier s’écrasant sur les autres voitures et les barrières de sécurité. Le seul son qui manque est le rugissement des moteurs à combustion.

Mais sans cette couche qui noie habituellement tout le reste, les oreilles reçoivent plus d’infos. Vitesse, accélération, contact viscéral, autant d’aspects qui se trouvent amplifiés. Une véritable expérience sensorielle à tous les niveaux.

Un peu plus tard, à l’extérieur des stands, une autre compétition attend les pilotes. Volvo Construction Equipment, sponsor de la course et fournisseur des véhicules de dépannage électriques qui sortent sans cérémonie les voitures en panne de la piste, a installé une pelleteuse compacte alimentée par batterie avec une tige métallique suspendue à son bras hydraulique. Le défi consiste à la plonger le plus vite possible et dans l’ordre dans cinq colonnes de pneus empilés. Johan Kristoffersson saute dans la cabine. Mais devant la dernière pile, il fait osciller la tige, ce qui l’empêche de s’enfoncer dans l’orifice.

La Müllenbachschleife, un segment de 1,5 km du Nürburgring © Carlos Blanchard

« C’est quoi, mon temps ?, hurle-t-il. Nan, ça va pas. Je recommence. » Il boucle son troisième essai en 33 secondes. Le score semble le satisfaire puisqu’il s’extrait enfin de la cabine, un grand sourire aux lèvres. Kristoffersson n’est pas du genre à se contenter d’une deuxième place, comme le prouvent ses cinq titres de champion du monde RX remportés en neuf ans d’existence de la compétition. Après son couronnement en 2021, le Suédois a survolé la nouvelle saison au volant de sa Volkswagen Polo RX1e, remportant sept des neuf rencontres avant d’arriver au Nürburgring ce week-end. Sa victoire lors de la manche précédente au Circuit de Barcelone a déjà scellé le championnat de cette année, faisant de lui le premier champion du monde électrique. Il est pourtant décidé à marquer la dernière rencontre de la saison de son empreinte.

On voit vraiment la puissance de l’électrique en rallycross. Kevin Hansen

« Autant que je me souvienne, j’ai toujours adoré la compétition, explique le Suédois. Pour moi, le plus important c’est de gagner. » Une attitude qui jure un peu avec son goût prononcé pour l’autodérision : grand, cheveux blonds et courts, le trentenaire ressemble plus à un génie de l’informatique qu’à un adversaire impitoyable. Mais les apparences sont trompeuses : « Si je consacre autant de temps à devenir un pilote complet, c’est par goût de la victoire. Quand ça ne sera plus le cas, je passerai à autre chose, car je n’aurai plus la motivation nécessaire pour réaliser de bons résultats. »

Kevin Hansen se ressource un instant loin des drames de la piste © Carlos Blanchard

Cet esprit de compétition se manifeste chez lui dès l’âge de sept ans en pratiquant le ski de fond (son père Tommy lui sert alors d’entraîneur), puis en tant que pilote pour Kristoffersson Motorsport, l’écurie familiale détenue et gérée par Tommy, lui-même triple champion suédois de rallycross entre 1989 et 1991. Tout juste âgé de six mois, Johan accompagne son père dans le bus de l’équipe, traversant l’Europe de course en course. « Après toutes ces années, on a l’habitude de se laisser mutuellement le temps de respirer, explique Kristoffersson. Mais quand les temps sont durs, on est là l’un pour l’autre. On sait quand il faut parler et quand il faut la fermer. »

Après avoir fait joujou avec la pelleteuse (Tommy a lui aussi fait trois essais avant d’abandonner, frustré par son meilleur temps de 48 secondes) les voilà de retour dans le garage de Kristoffersson Motorsport, analysant les données des capteurs de la voiture et de la caméra embarquée pour repérer tout ce qui pourrait être amélioré. Instants de tension et d’intense concentration.

Les Kristoffersson et les Hansen, deux des plus grandes dynasties du rallycross.

Les comptes à rebours numériques s’égrènent à côté des véhicules, les mécaniciens s’empressent d’effectuer les réparations et ajustements nécessaires avant la prochaine course. Mais on sent également une certaine ambiance chargée de satisfaction. Si Timmy Hansen a réalisé le tour le plus rapide lors des essais, Kristoffersson a lui aussi tiré son épingle du jeu en s’imposant dans la SuperPole, un tour unique et chronométré qui détermine les positions sur la grille de départ de la première manche, prouesse qu’il a d’ailleurs réalisée à chaque manche de la saison.

Timmy Hansen lors de son dernier tour d'entraînement © Carlos Blanchard

« C’était l’une de mes priorités d’être le plus rapide sur ce tour, et ça fait 10 sur 10, jubile-t-il. Ça fait toujours plaisir d’être le plus rapide sur un tour où tout se joue sur la cadence. »

Si vous ne l’avez pas encore compris, le rallycross est une histoire de famille, et les Kristoffersson et les Hansen en sont les deux plus grandes dynasties. Johan Kristoffersson et Timmy Hansen s’affrontent depuis une bonne dizaine d’années et se partagent le titre du World RX depuis six ans. Un héritage qui remonte à plusieurs générations en arrière : Kenneth, le père de Hansen, a remporté quatorze titres européens de rallycross entre 1989 et 2008, record qui ne sera probablement jamais égalé. Lorsqu’il monte sa propre écurie, il se tourne tout naturellement vers la meilleure coéquipière qu’il connaisse : sa femme.

Kevin Hansen se prépare avant la course © Carlos Blanchard

Véritable superstar du rallycross, Susann Hansen a remporté le rallycross européen Super 1400 en 1994 et reste à ce jour la seule femme championne d’Europe de rallycross de la FIA. Elle était enceinte de Timmy lorsqu’elle courait, et celui-ci, après sa naissance, demandait toujours aux autres enfants : « Où est ton mécano ? », convaincu que le schéma familial classique se composait de maman, papa et mécano. Aujourd’hui, Susann est une présence indispensable au sein de Hansen Motorsport, dévouée aux tâches quotidiennes tout en gardant l’œil tourné vers l’avenir du sport. « La technologie électrique coûte cher. C’est le plus gros investissement jamais réalisé par Hansen Motorsport depuis sa création en 1990, explique-t-elle. Mais il est indispensable d’évoluer et de se tourner vers la prochaine génération. »

Et puis il y a Svend Hansen, le grand-père de Timmy et Kevin. Aujourd’hui décédé, il a inventé en 2002 un élément clé du sport moderne qui fait que celui qui sort en tête du premier virage n’est pas sûr de gagner. Petite torture supplémentaire, le tour joker est un détour obligatoire : chaque pilote doit l’effectuer une fois par course. Son choix offre des avantages tactiques (faut-il s’en débarrasser au plus vite ou tenter de prendre de l’avance et le faire plus tard ?), et chaque pilote dispose de son propre assistant radio qui lui indiquera le moment idéal pour le réaliser. Un système qui rajoute encore plus d’imprévisibilité à chaque course et entretient le suspense jusqu’au bout, les pilotes risquant souvent la collision pour être les premiers au point de bifurcation.

Après son meilleur temps dans la SuperPole, Kristoffersson s’impose également dans la première manche, toujours talonné de près par Timmy Hansen.

Un mécano de l’équipe du concessionnaire CE en action © Carlos Blanchard

Pour ses efforts, Hansen obtient la pole position dans la première course de la seconde manche. Alors que les voitures sont dans les starting-blocks pour le départ, Tommy, Kenneth et Susann sont déjà dans la cabine d’observation surplombant la piste avec les autres directeurs d’équipe.

Mais la position de départ d’Hansen n’offre pas que des avantages. Un manque d’adhérence sur le revêtement usé permet à son frère Kevin et au pilote finlandais Niclas Grönholm de sortir du second virage en tête. Souverain, Kevin Hansen prend son joker dans le dernier tour puis rejoint la piste à toute allure avec une bonne avance sur Timmy pour franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Même dénouement pour Kristoffersson : en pole pour la seconde course, il se retrouve coincé derrière son coéquipier, le Norvégien Ole Christian Veiby. Aveuglé par un nuage de poussière sur son pare-brise, il termine juste derrière Veiby alors que Klara Andersson, la coéquipière de Grönholm, s’empare de la troisième place. Si elle n’a pas fini en tête, Andersson reste une figure incontournable de ce sport. Pilote de kart dès l’âge de sept ans, la Suédoise de 23 ans fait ses débuts en rallycross en 2018 et remporte la catégorie cc 2150 du championnat suédois en 2021. L’association d’Andersson et de Grönholm cette saison a fait la une des journaux car c’est la première équipe paritaire de l’histoire du World RX, même s’il s’agit toujours d’un sport à dominance masculine. Seule femme pilote de la compétition pendant toute la saison, Andersson est aussi la seule femme dans tous les championnats du monde de la FIA en 2022.

Je suis fière d’avoir prouvé que j’avais ma place à ce niveau. Klara Andersson

Pour remporter le titre suédois de rallycross en 2021, Andersson a dû vaincre 55 de ses homologues masculins. Deux mois avant d’arriver sur le circuit Nürburgring, elle est entrée dans l’histoire du sport en devenant la première femme à monter sur un podium de World RX au Portugal.

Un mur d’écrans dans le camion-régie diffuse des images en direct © Carlos Blanchard

« Beaucoup doutaient de ma capacité à participer au championnat. C’était une sacrée étape à franchir, explique-t-elle. Oui, je manque d’expérience par rapport aux autres, mais je suis fière d’avoir prouvé que j’avais ma place à ce niveau de la compète. J’ai pas mal évolué et maintenant, je veux commencer à battre tous ces mecs. »

Dans le garage Kristoffersson, on passe la voiture au peigne fin, espérant collecter de précieuses infos sur sa tenue de route quand elle était coincée derrière celle de Veiby, l’occasion de jeter un coup d’œil sous le capot de ces monstres électriques.

Ses courses courtes et rapides font du RX le banc d’essai idéal pour la technologie électrique.

Les moteurs quatre cylindres turbo­ compressés de deux litres des voitures RX1 de 2021 ont fait place aux deux moteurs électriques de la nouvelle RX1e (un pour les roues arrière et un pour les roues avant), pour une puissance combi­née de 500 kW (l’équivalent de 680 ch) et un couple de 880 Nm. Cette dernière caractéristique permet une accélération record de moins de deux secondes à par­tir de l’arrêt (une F1 actuelle atteint le 0 à 100 km/h en 2,6 secondes environ). Une batterie de 500 kW montée côté conducteur favorise une répartition uni­ forme du poids dans le bolide également doté d’une double combo radiateur-ré­servoir, l’un pour le fluide diélectrique (un liquide de refroidissement non conducteur pour la batterie) et l’autre pour le glycol, qui assure le refroidisse­ment des moteurs électriques. La fuite vient de là.

Montée en puissance : l’une des Peugeot d’Hansen Motorsport est en tête © Carlos Blanchard

Pour bien comprendre toute la puissance électrique dont sont capables ces bolides, rien ne vaut la piste. Lors du World RX en Norvège en août 2022, le vainqueur de l’épreuve, Kristoffersson, a réalisé un meilleur temps au tour de 38,058 secondes au volant de sa RX1e. Le même week­-end, sur le même circuit, le vainqueur de l’Euro RX1, Andreas Bakkerud, a réalisé au volant d’une voiture à essence un meilleur temps de 38,069 secondes, soit une fraction de seconde en plus. Si l’on considère que les RX1 à essence ont bénéficié de plus de trente années de développement et ont atteint le sommet de leur évolution et que les nouvelles voitures électriques participaient au premier week-­end de course de leur première saison, le poten­tiel est indéniable.

Si le sport reste non-durable, alors il n’a aucun avenir. Kevin Hansen

« On voit bien la puissance de l’élec­trique sur une piste de rallycross. Elle est plus rapide en ligne droite et ses pointes de vitesses ne font qu’augmen­ter », précise Kevin Hansen. Avec ses courses courtes et rapides, le rallycross est le banc d’essai idéal pour cette tech­nologie. Sans avoir à se soucier de l’auto­nomie ou de la durée de vie des batte­ries, les pilotes peuvent se concentrer sur la performance pure, en poussant chaque kilowatt sur le circuit.

La pilote suédoise Klara Andersson © Carlos Blanchard

Les sponsors ont eux aussi l’air convaincu : les voitures de Hansen Motorsport arborent les logos des cam­pagnes onusiennes Race to Zero et Glo­bal Goals et c’est la première équipe de rallycross à adhérer à l’initiative Sports for Climate Action des Nations unies.

« Nous avons estimé qu’il était de notre responsabilité, en tant qu’écurie, d’utiliser la plateforme dont nous dispo­sons pour présenter les voitures élec­triques et mettre en avant les questions environnementales », explique Kevin.

Les Hansen en pleine séance d’autographes pour les fans © Carlos Blanchard

Pilote, il est aussi responsable marke­ting de l’équipe et développe des projets pour un avenir plus durable : réduction des déplacements, entretien des voitures directement sur le paddock après une course, voyages en classe éco et recyclage autant que possible. Des mesures qui ont permis à Hansen Motorsport d’obtenir l’accréditation environnementale trois étoiles de la FIA, le plus haut niveau de reconnaissance accordé. « On ne veut pas simplement se contenter d’adopter l’élec­trique sur le plan technique ; on a entre­ pris une transition plus large vers un sport avec moins d’émissions pour prouver qu’un petit groupe d’individus peut créer une équipe gagnante en mettant l’accent sur la durabilité, sans oublier l’aspect spectaculaire de la discipline », explique toujours Kevin Hansen.

Alors qu’il tient ces propos, la chanson Thunderstruck, d’AC/DC, hymne offi­cieux de la saison, retentit à nouveau dans le garage : “I need a pick-me-up. A rollin’ thunder truck... Yeah, electric sparks. A shot in the dark.” « J’ai besoin d’un remontant. Un camion de tonnerre ... Ouais, des étincelles électriques. Un coup dans la nuit.

Timmy Hansen (à gauche), sa mère Susann et un ingénieur de l'équipe © Carlos Blanchard

Deuxième jour sur le Nürburgring. Johan Kristoffersson est okay : retapée, sa Polo a remporté la troisième manche hier et la première demi-finale aujourd’hui. Il est en pole pour la finale. Timmy Hansen a remporté la deuxième demi-finale, obtenant ainsi la deuxième place au départ devant Kevin Hansen et Veiby.

La cinquième place aurait dû revenir à Andersson, mais son équipe a pris une décision controversée en la remplaçant par Grönholm. Comme il comptabilise plus de points au championnat, il a une chance de terminer la saison dans les trois premiers.

Arrêt au stand pour une Lancia Delta Evo-e RX © Carlos Blanchard

Kristoffersson s’élance et prend la tête, mais Grönholm le percute par l’arrière dans le second virage. Les deux hommes restent collés l’un à l’autre jusqu’à ce qu’ils prennent tous les deux le joker dans le dernier tour. Kristoffersson sort le premier de la déviation, mais soudain, Kevin Hansen déboule de nulle part et se glisse devant Grönholm pour arracher la deuxième place. Le jeune Hansen marque ainsi suffisamment de points pour ravir la troisième place du championnat au Finlandais. La stratégie de mettre Andersson en touche ne semble pas avoir été vraiment payante pour l’équipe de Grönholm.

Tout ce qu’on fait en tant qu’équipe est tourné vers l’avenir. Kevin Hansen

Timmy Hansen termine quatrième, assurant à Hansen Motorsport une phénoménale deuxième et troisième place pour l’ensemble de la saison. Mais le grand gagnant du week-end est Kristoffersson, qui consolide sa couronne de champion avec huit victoires sur dix. Plus tard, alors que les équipes se rassemblent dans un garage pour la célébration de fin de saison, les Hansen sont absents.

Le garage de l’équipe est vide, les voitures et tout l’équipement déjà rangés dans les camions. Seuls Kevin et Susann sont encore là, mais leurs sourires ont eux aussi disparu.

Susann Hansen, ancienne superstar du rallycross, embrasse Kevin © Carlos Blanchard

Le contrôle technique effectué après la course par les officiels a mis en évidence un bras de suspension non-réglementaire monté par erreur sur la voiture de Kevin. Disqualifié, il rétrograde à la cinquième place du championnat, offrant ainsi à Grönholm sa troisième place tant convoitée. Mère et fils se consolent mutuellement. « C’est frustrant qu’une simple petite erreur puisse avoir un impact aussi important, mais c’est la course », lâche Kevin avec philosophie.

Il était clair que la première saison électrique du World RX allait imposer une courbe d’apprentissage difficile aux équipes, mais jusqu’au tout dernier moment, tout semblait aller pour le mieux pour les Hansen. « L’objectif de cette saison était de se familiariser avec cette nouvelle technologie, d’en apprendre le plus possible et de se préparer pour la suite, ajoute-t-il. Tout ce que nous faisons en tant qu’équipe et en tant que famille est tourné vers l’avenir. »

Comme le chantait le grand sage Brian Johnson, hurleur d’AC/DC : “Yeah, it’s alright. We’re doin’ fine, fine, fine. Thunderstruck.”

La première manche du Championnat du monde de rallycross 2023 se déroulera à Hell, en Norvège, les 17 et 18 juin prochains, fiaworldrallycross.com