Christopher Nkunku : autofocus

En semaine, vous ne trouverez pas de vols directs Paris-Leipzig. Vous passerez par Francfort, ou Munich – avec possibilité de croiser des adeptes de l’Oktoberfest (trois semaines de bière intense à Munich), si comme nous, vous transitez par là fin septembre. Une fois débarqué à Leipzig, Saxe, Est de l’Allemagne, vous serez probablement trahi par votre accent français, et le taxi lancera la conversation. Davit, celui qui nous charge à notre descente de l’avion, est Arménien. On évoque Aznavour, ça va de soi ; Macron, of course ; et d’autres personnalités. Est-ce qu’il a déjà déposé des joueurs de foot locaux ? Davit googlise, jusqu’à une photo de... Christopher Nkunku . Un signe ? Lendemain matin, nous nous apprêtons à exploiter au mieux une paire d’heures en sa compagnie (Christopher, pas Davit) dans les coursives du Red Bull Arena, pour un shooting photo et une interview express. 11 h30 : Christopher se glisse sur le set. Urbanwear, sac de la maison allemande de maroquinerie MCM sur le dos, paire de baskets BAPE façon Air Force One aux pieds, quelques bijoux aux doigts et une chaîne autour du cou. Casual et souriant, le joueur français d’1,75 mètre et 25 ans salue tout le monde. Ici, c’est sa maison.

#CnkSpirit, ça représente ce qui me guide au quotidien, mes principes. Christopher Nkunku

Pas là pour la flambe

Christopher Nkunku © Robert Wunsch

D’abord baptisé Zentralstadion, et notamment construit avec des débris de bombardements de 1945, le stade historique de Leipzig a été achevé en 1956. Plusieurs fois reconstruit, et rebaptisé Red Bull Arena en 2010, l’enceinte est finalement rénovée en 2015, puis « augmentée » en août 2021, pour atteindre une capacité de 47 000 (et quelques) places. C’est en 2009 que démarre la connexion entre la marque Red Bull et le football leipzigois, quand la marque de boissons énergisantes (déjà dans le football avec le Red Bull Salzburg et les Red Bulls de New York) achète une petite équipe de cinquième division proche de Leipzig, le SSV Markranstädt, qui deviendra le RB Leibzig, pour RasenBall Leipzig – que l’on pourrait traduire en « ballon de gazon » (il est interdit de donner un nom de marque à une équipe de football en Allemagne, seul le Bayer Leverkusen fait exception). À l’époque, dans la région, il n’existe pas de club en première division de Bundesliga. Ambition : atteindre l’élite d’ici à 2017. Un centre de performance hi-tech pour les jeunes joueurs est créé : les talents de l’ex-RDA doivent se développer dans la région, et passer par Leipzig. Le club s’attache à diffuser une image respectable et clean de son effectif. En bref, on n’est pas là pour la flambe, mais pour jouer.

Et ça paie. Le RB Leipzig atteint la première division plus tôt que prévu, pour la saison 2016- 2017. Cependant, à ses débuts dans l’élite, le club est rejeté par quasiment tous les fans de football allemand, car perçu comme une formation sans histoire, « en plastique ». Leipzig est sujet aux controverses, mais le club finira par s’imposer en Bundesliga comme une entité crédible (deuxième du championnat dès sa première année, puis à nouveau pour la saison 2020-2021), et se construit une fanbase fervente. Alors que nous visitons le shop du club aux abords du Red Bull Arena, son gérant nous explique que cinq caissiers s’y activent non-stop les jours de matches. L’armée rouge et blanche des fans vient notamment y choper des tote-bags à l’effigie de Christopher Nkunku. La performance et le succès du RasenBall lui sont en partie redevables. Originaire de Lagny-sur-Marne, à plus de 900 km de là, « Christo » s’est lancé dans la carrière il y a une dizaine d’années. Il intègre le centre de formation du PSG à 15 ans, puis l’équipe pro de Ligue 1 en 2015. Il a alors 18 ans. Puis Christo rejoint le RB Leipzig en juillet 2019 (en quête du temps de jeu qui lui manquait au PSG), et dispute son premier match de Bundesliga le 18 août. Il inscrit, à bout portant, l’un des buts de cette victoire écrasante (0-4) sur le terrain de l’Union Berlin, en ouverture de la saison 2019-2020.

Serein : à 25 ans, Nkunku est l’un des top joueurs du championnat allemand © Robert Wunsch

#CnkSpirit

Malgré cette première positive, ses débuts sont douloureux, Christo peine à terminer ses premiers matches. Le rythme est trop intense. « L’intensité, l’efficacité, aller vite au but », c’est à ça qu’est désormais confronté le Français, et il galère. Pourtant, il deviendra le meilleur joueur de Bundesliga sur la saison 21-22. Comment-a-t-il pris le dessus sur un jeu allemand si exigeant, qui le dépassait ? « La clef, c’est d’accepter les moments où l’on est en difficulté, explique Nkunku. Parfois, on se cherche des excuses, on se dit : “Ce n’est pas de ma faute, comment ça se fait ? Ça doit être les autres !” Si tu n’es pas dans l’acceptation de tes moments de difficulté, tu ne peux pas améliorer ce qui doit l’être. J’ai accepté que, parfois, je n’arrivais pas à finir le match, j’ai accepté que j’avais des problèmes de tactique face à ce nouveau jeu que je découvrais, et j’ai bossé sur ces gros axes. Ensuite, en conscience de mes qualités, je savais que ça allait pouvoir s’améliorer. À cela s’est ajoutée la confiance du club, qui m’a aidé. Enfin, je me suis focalisé sur moi, sur ce que je pouvais améliorer chez moi. Ça m’a beaucoup aidé. » Une grosse capacité d’investissement personnel que confirme Babacar « Baba » Ndiaye, team manager du RB Leipzig, ancien joueur de l’US Rail de Thiès (Sénégal), d’Hanovre et de St. Pauli (Allemagne), et très proche de Christopher. « Pour son premier match en Bundesliga, contre l’Union Berlin, Christo était sur le banc, il est rentré en deuxième mi-temps, et il a marqué, rembobine le Sénégalais. On a senti qu’il voulait progresser, qu’il voulait bouger et faire quelque chose ici. »

Dans cette équipe, comme expliqué plus haut, on ne fait pas dans le show-off. L’action et les résultats priment sur l’étalage d’un lifestyle bling-bling souvent associable au football. Une dynamique de sobriété clairement observable chez Christo. « Tout ça, ça colle bien avec ma nature. » Homme de peu de mots sur ses posts Instagram, Christopher les valide systématiquement d’une signature, son #CnkSpirit – pour Christopher Nkunku Spirit. « Ce hashtag représente ma façon de penser, ce qui me guide au quotidien, m’aide à avancer, mes principes. » Quels sont-ils ? « Le travail, l’humilité, être honnête avec soi-même, respecter son corps, son hygiène, pour pouvoir performer. » À Leipzig, Christopher a rencontré, et adopté, une discipline, « on respecte les règles, à la lettre, pour pouvoir avancer collectivement ».

Voir loin : Christo avance toujours avec une envie d’amélioration © Robert Wunsch Le terrain, c’est l’endroit où je me sens le mieux. Christopher Nkunku

La famille

Rétropédalage. Quelques jours avant notre rencontre, la rencontre France-Autriche au Stade de France est diffusée à la télé. Nkunku entre en jeu à la 79e minute. Serein. En ce jour d’interview et shooting photo : la même. Serein. Christo est heureux sur le terrain, à l’aise sur un plateau photo. Une aisance acquise au sein de son équipe allemande ou toute naturelle chez lui ? « La sérénité, c’était déjà dans mon tempérament, mais c’est quelque chose, disons... qui se maintient. Quand je rentre sur un terrain, je ne peux être que confiant, que serein, c’est là où je me sens le mieux. Le terrain, c’est l’endroit où je me connais le mieux. Mais dans un stade, je viens pour montrer ce dont je suis capable. » La performance, c’est bien là où Nkunku s’exprime pleinement. Exposer sa vie perso, pas son truc. « C’est dans ma nature, ça vient de la façon dont j’ai été éduqué, je ne suis pas dans le show-off, même si j’aime bien les sapes. (Sourire) Je suis dans le concret, les choses qui importent, qui sont nécessaires. »

Si tu n’es pas dans l’acceptation de tes moments de difficulté, tu ne peux pas améliorer ce qui doit l’être. Christopher Nkunku

L’éducation, la famille. On touche, là, à la matrice de Christo. Père congolais, maman guadeloupéenne, une sœur, un frère. Dans un entretien gigantesque avec le magazine Onze Mondial, il évoque les moments difficiles vécus par ses proches, les « combats » menés par ses parents pour que leur famille vive dans « de bonnes conditions ». « Christo est un gars qui s’occupe bien de sa famille, nous dit le team manager Baba. Toutes ses performances jusqu’à présent, c’est à cause de ses proches. S’il marque un but, il dédie son but à sa famille, pas à lui-même. » Lors de notre journée à Leipzig, on nous livre une anecdote qui confirme l’attachement du Latignacien à son entourage. Alors qu’on lui annonce qu’il va recevoir l’award du « Promu de l’année » du magazine de sport allemand Sport Bild, Christo s’enquiert de la possibilité d’inviter ses parents à la cérémonie de remise du prix, ainsi que sa sœur et son frère. Dans son staff, certains s’en étonnent. Après tout, ce n’est qu’une cérémonie. Pour Christo, c’est bien plus que cela. Il s’agit là d’une occasion de partager ce trophée, et tout ce qu’il symbolise, avec sa famille. S’il en est là aujourd’hui, c’est grâce à eux. À ses yeux, ils méritent ce trophée autant que lui.

Pourquoi lui ?

Qui était Christopher, gamin ? Quelle était la vie de ce kid de Lagny-Sur-Marne, ville de 21 000 habitants à l’est de Paris ? Il se souvient : « Petit, j’étais un enfant dans la joie de vivre, qui voulait sans cesse jouer au foot, qui partageait beaucoup de moments avec son frère et sa sœur, ses parents, oncles, tantes, cousins. Un enfant très famille. » En 2022, est-il toujours aussi joyeux ? « Toujours », répond Christo, sans aucune hésitation. Toujours la même envie de jouer au foot ? « Toujours, réplique-t-il avec un sourire. Je pense être resté le même, mais avec une charge de travail beaucoup plus intense. Quand j’étais petit, c’était un entraînement par semaine, et un match le week-end. Aujourd’hui, c’est tous les jours. J’en ai fait mon métier, mais toujours avec passion. »

La passion, moteur de son effort, qui a mené ce gosse de la région parisienne jusqu’à l’équipe de France, avec laquelle il disputa son premier match le 25 mars 2022, contre la Côte d’Ivoire, au Vélodrome de Marseille. Pourquoi lui plutôt que tant d’autres prétendants potentiels pour intégrer l’équipe des Bleus ? Qu’apporte-t-il de particulier à ce collectif ? « De l’intensité, des courses... analyse Christo. Je pense que ce que je montre sur le terrain à Leipzig m’a permis d’être en équipe de France, donc j’essaie de préserver mon jeu, tout en m’adaptant à de nouveaux automatismes avec cette sélection. » S’adapter à un effectif national, un gros challenge, avec un Mondial l’année de sa première sélection. « La chose la plus importante quand on rejoint la sélection de l’équipe nationale, précise Christo, c’est de trouver des automatismes. Très rapidement, parce qu’on n’a pas énormément de temps pour préparer un match avec les Bleus. »

Chez lui : Christopher pose sous les tribunes du Red Bull Arena © Robert Wunsch

Au sein du RB Leipzig, Christo n’a plus besoin de trouver sa place. Il est un pilier. Preuve en est son titre de meilleur joueur du championnat allemand la saison passée. « Christo est un leader, dit Baba Ndiaye, il l’a prouvé. Avec lui, on est devenus plus fort. D’autres joueurs sont venus, et vont l’aider aussi, et Christo va continuer son chemin. » Avec Leipzig ? Au moment où nous bouclons ce numéro, les perspectives d’un transfert vers le club anglais de Chelsea enflamment le web. « On espère qu’il va rester encore des années ici, même si je pense que ça va être difficile, dit Baba, lucide... Il n’en a pas encore assez, il a soif, il a faim, il veut toujours progresser. Je souhaite qu’il reste, mais ce sera difficile. »

Dans l’immédiat, c’est bien pour Leipzig et le bonheur de ces supporteurs que Christo s’investit. Alors que nous pénétrons dans le Red Bull Arena pour prolonger la séance photo, entourés de ces milliers de sièges rouges, et face à cet énorme RBL incrusté en blanc sur la tribune Nord, le Français évoque les supporteurs. « Ici, ils sont bienveillants, c’est familial. Quand on s’est pris 4-1 par le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, j’ai vu des supporteurs nous applaudire. Je l’ai pris comme une motivation, un encouragement, pour la suite. » C’est bien là l’une des forces de Christo, ne jamais s’appesantir sur un échec, ou se disperser dans la célébration d’une victoire. Toujours penser à la suite.

Un bon mix

Mais comment, à 25 ans, ne pas se laisser un peu aller, avec un statut de meilleur joueur d’Allemagne, une coupe d’Allemagne en poche, et déjà près de dix sélections avec les Bleus en quelques mois seulement ? « C’est sûr qu’après une telle année, tu peux te dire que tu es arrivé à un certain statut : “J’ai fait ci, j’ai fait ça”, mais si tu penses ainsi, inconsciemment, tu te relâches. Le but, c’est de rester, affirme Christopher. C’est pour ça que je reste focus. Cela ne m’empêche pas d’en être fier avec mes proches et ma famille, mais on reste lucides, ce n’est pas une fin. Si je mets deux buts en match, je savoure, bien sûr, mais le lendemain, c’est récupération, et on se concentre sur le match suivant. » À propos de 2022, Christopher évoque une année riche en émotions, mais aussi pleine de sacrifices, et de travail. « Un bon mix », dont il est fier.

Tout ce que Christo a réussi cette année ou les années passées, c’est grâce à son travail. Babacar “Baba” Ndiaye, team manager du RB Leipzig

Christo avance avec une maxime en tête, transmise par son père : quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Vraiment ? « C’est véridique, à chaque coup dur, le soleil est revenu », affirme-t-il, avant de préciser : « Mais il faut bosser, bien sûr. Si tu ne fais qu’attendre, tu n’auras rien. Il te faut un chemin, un plan. À partir du moment où tu as un plan, qu’il soit long ou court, à la fin, le soleil sera toujours là. » Pas de plan sans travail, donc, comme le confirme Babacar Ndiaye à propos de Nkunku : « Depuis son arrivée au RB Leipzig, Christo a progressé comme ce n’est pas possible. Sa progression, ça n’est pas des mots, c’est du travail : avant les entraînements, après. Il est presque toujours le premier arrivé et le dernier parti. Quand il a des jours de repos ? Il s’entraîne ! On a joué en Ligue des Champions, on a échoué, et le lendemain, c’était un jour off, mais Christo est venu s’entraîner, alors qu’il avait joué 90 minutes la veille. Tout ce qu’il a réussi cette année ou les années passées, c’est grâce à son travail. »

Humble et ambitieux

À propos de sa nomination, le 12 août dernier, parmi les trente candidats au Ballon d’or 2022, on questionne un peu la fierté de Christo, toujours aussi focus. « Cette nomination, c’est énormément de fierté, car je repense à tout mon parcours ; mais je reste dans l’humilité, parce que ce n’est pas une fin en soi. Il faut continuer. C’est mon côté à la fois humble et ambitieux qui ressort. Je vois plus loin. »

Blanc et rouge : Christo sous les couleurs de son club, le RB Leipzig © Robert Wunsch

Dans ce groupe du Ballon d’Or gravitent des profils cosmiques du football mondial, tels que Benzema, Mbappé ou Ronaldo. Des exemples à suivre ? On a pu noter dans des déclarations du numéro 18 de Leipzig qu’il ne voulait se calquer sur personne, pas vouloir devenir le nouveau untel ou untel. Christo précise : « Quand je dis que je ne me concentre par sur ce que font les autres, bien sûr qu’on se regarde tous, on est tous observateurs, mais je ne me dis pas qu’il faut faire comme un autre. On a tous des capacités en commun, mais aussi beaucoup de capacités différentes. Me concentrer sur quelque chose dont je ne suis pas capable, je n’en vois pas l’utilité. Je cherche plutôt à développer mon potentiel sur un élément que je maîtrise, pour pouvoir sortir la meilleure version possible... Ça, c’est quelque chose d’important. » Christo serait donc bien focus sur lui-même plutôt que sur d’autres joueurs, drivé uniquement par l’amélioration de sa propre performance. Baba confirme. « Les joueurs regardent à gauche, à droite, mais moi je dis que ce que fait Christopher, c’est “Christo style”, c’est “Christo life”, c’est lui. Tel que vous le décrivez, je confirme que c’est la réalité, je signe ! »

Avec son Christo style, « autofocus », la force de sa famille derrière lui, son humilité et son chemin en tête (« Il veut être quelqu’un, il suit un chemin dont il ne veut dévier », dit Ndiaye), le gosse de Lagny-sur-Marne est devenu un joueur d’envergure mondiale, majeur dans le championnat allemand et en ascension en équipe de France. Est-il surpris par ce parcours si intense et rapide ? « Pas du tout, dit-il sans vantardise. Je savais ce que j’étais capable de faire, de montrer, sur un terrain de football. Dans mon optique, j’étais dans le vrai. Je me disais : “Tu ne t’es pas trompé de route, c’est tracé.” Mais je dois rester sur mon chemin, et ne pas m’égarer. »

Comme Christo, le taxi qui nous raccompagne à l’aéroport de Leipzig n’est jamais désorienté. Cette fois, ça n’est pas Davit, l’Arménien, mais un Allemand, dont nous ne connaîtrons pas le nom. Alors que nous descendons du véhicule et le saluons, sans même avoir évoqué le football, il nous lance un énorme : « Allez les Bleus ! »