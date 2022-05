Cross-country : en mode baston

La crème mondiale du cross-country revient ce printemps avec le coup d’envoi de la Coupe du monde UCI 2022. En attendant l’événement — entièrement retransmis sur Red Bull TV — voici une sélection d’instantanés de la saison 2021 en guise d’avant-goût. Une célébration du talent, de la performance et de la ténacité.

Kate Courtney aux Gets en 2021

Dans des conditions qualifiées par plusieurs médias de « bain de boue », l’Américaine Kate Courtney, championne du monde 2018, force le passage lors de la difficile étape de la Coupe du monde aux Gets, en France, le 4 juillet 2021.

