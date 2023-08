Visionnaire

Crystallmess, née Christelle Oyiri, 30 ans, est une artiste multidisciplinaire française d’origine mixte – ivoirienne et guadeloupéenne – née en région parisienne, qui a grandi avec un amour pour le hip-hop. Cette figure complexe de la scène électronique française (DJ et productrice) qui s’est frayé un chemin dans le monde des arts en France et à l’étranger : Paris, Los Angeles, Londres... est un pur produit de la classe moyenne. À travers sa musique et ses installations sonores, elle rend hommage à ses héritages avec un avant-gardisme surprenant tout en explorant les dynamiques sociales, ethniques et de genre au sein des sous-cultures. Avec ses selectas sur les ondes de Homer Radio by Frank Ocean, à New York (où elle n’hésite pas à introduire le rap français) et ses sets qui mettent le boucan sur les scènes des festivals, Christelle Oyiri participe à construire le monde de demain en créant des passerelles entre les cultures et les époques. The Red Bulletin l’a rencontrée.

Plurielle. C’est le terme le plus approprié à cette artiste complète qu’est Crystallmess. À la fois écrivaine, musicienne, DJ et productrice, celle qui a grandi en banlieue sud de Paris en écoutant DJ Quik, Mafia K-1 Fry et les Spice Girls utilise à sa guise tout type de médias dissonants et pourtant harmonieux pour créer et développer son esthétique si singulière. Grâce à sa musique, l’alien devient l’humain et l’inouï prend la forme de l’ordinaire, aussi bien au sein des institutions culturelles que sur les dancefloors des clubs ou en festivals, quand ce n’est pas sur les ondes radiophoniques.

L'artiste revisite les vestiges d’un temps passé à travers ses performances © Emma Panchot

Si nombreuses de ses œuvres proposent une réflexion autour des comportements culturels et de l’expérience de la diaspora africaine, dans un contexte post-colonial, c’est avant tout pour révéler des traumatismes qui, une fois exposés, tendent vers un futur plus enclin à une unité et à la compréhension de l’autre. Son projet Collective Amnesia: In memory of Logobi (2018) à mi-chemin entre le DJing et la performance, et sa pièce sonore Kiss & Tell (2020) en sont la preuve. D’un côté, on retrouve le récit d’une afro-descendante via la danse logobi, de l’autre, l’histoire d’un séjour en Guadeloupe, île natale de sa mère, où les temporalités se juxtaposent pour plonger dans son passé familial. Afin de comprendre les dynamiques de Crystallmess, il semble nécessaire d’opérer un retour aux sources, de manière succincte, car je n’aurai pas assez de place dans The Red Bulletin pour tout vous conter. Vous vous doutez bien qu’avant de jouer au Berghain (club berlinois à la renommée internationale), pour la Boiler Room, et de se trouver à Lafayette Anticipations (fondation française d’art contemporain, design, musique et arts vivants) ou Hek Basel (la Maison des arts électroniques en Suisse), beaucoup de choses se sont passées.

Partie de rien

Christelle Oyiri n’a pas grandi dans un environnement propice à des cours de solfège le mercredi après-midi. Son apprentissage musical, elle l’a fait avec l’aide de ses frères et sœurs. Sans but précis. « Je me disais juste que j’aimais la musique et que j’avais envie d’en être entourée tout le temps », dit Crystallmess , alors qu’on la maquille pour notre shooting. Ce n’est qu’à l’aube de ses dix-huit ans que Christelle se rend compte que la musique qu’elle avait envie d’écouter, il n’y avait qu’elle qui pouvait la faire. Impossible d’attendre de ses chanteurs et chanteuses préféré·e·s de produire exactement les instrus qu’elle imaginait.

Crystallmess, dj et productrice française. © Emma Panchot

Prise de conscience. La jeune adulte qu’elle était avait quelque chose à dire : « Je n’avais pas réalisé que la next step, c’était faire de la musique.» C’est au cours de ses années au lycée, dans le garage d’une de ses copines où se trouvait une panoplie d’instruments, que Christelle expérimente le son pour la première fois, avant de partir aux États-Unis dans le cadre d’un séjour linguistique. Elle se sou- vient : « Je me suis retrouvée dans une famille incroyable à Harlem, qui faisait de la musique tous les soirs, alors que la plupart de mes camarades étaient chez des gens ennuyeux dans le Connecticut. Cette famille ne m’a pas nécessairement appris comment faire du son, mais je les obser- vais pendant des heures. Ils avaient une MPC (un controller, ndlr) et la mère avait un frère, de seulement trois ans mon aîné, qui était producteur ! »

Le progrès n’est pas nécessairement occidental. Le progrès, c’est le progrès. Crystallmess

La suite logique était donc de commencer la production par ordinateur, chose que l’artiste en herbe a entrepris dès ses études supérieures à l’Université Paris-Saclay spécialisée dans les Sciences de l’ingénierie et les Sciences humaines et sociales. « J’avais un module MAO (musique assistée par ordinateur, ndlr) à Orsay (91), on devait traverser la forêt et il y avait un gars qui nous apprenait à faire de la musique sur Cubase – un logiciel de production musicale contre-intuitif qui n’était pas du tout fait pour moi. »

Christelle n’hésite pas à rappeler qu’à l’époque, être DJ et productrice dans la musique électronique est tout sauf en vogue et les modèles sont quasi inexistants : « Je n’avais pas vraiment d’exemple à part DJ Storm, il y avait très peu de productrices. Même Miss Kittin, je ne savais pas si elle était productrice ou si elle chantait juste. C’était Miss Kittin & The Hacker. Si on ne creusait, pas on ne le savait pas. Quant à Björk, son côté vocaliste avait le dessus sur le reste de ses skills. J’ai mis du temps me lancer pour cette raison, jusqu’au moment où j’ai rencontré ma propre communauté, où je me suis sentie normale. »

Les penseurs

Ambitieuse sans peur. Christelle, qui deviendra Crystallmess, continue son apprentissage et commence à partager ses productions ainsi que ses recherches sonores entre 2015 et 2016, grâce au collectif NON Worldwide, qui se définissait comme panafricain, sans frontière et opérait dans la musique électronique. Les trois fondateurs, qui venaient de pays différents : Chino Amobi (Nigeria et USA), Melika Ngombo (Belge d’origine congolaise) et Angelo (Afrique du Sud), se sont rencontrés sur Internet. Leur objectif : créer un label de musique pro- posant des performances et des événements pour connecter les artistes. Ce qui a plu à Christelle, c’était avant tout l’inclusion de l’art contemporain dans la pratique du DJing, la production musicale et la pensée critique.

Crystallmess : « J’essaye de créer mon empreinte ». © Emma Panchot

Pour elle, c’était « plus qu’un délire de communauté raciale », elle n’est pas « obsédée par ça » ; mais il s’agissait d’une « communauté de pensée qui partageait la même vision esthétique, basée entre autres, sur la dystopie ». La pensée critique semble être omniprésente dans les propositions artistiques de Crystallmess, car au-delà du collectif NON Worldwide, les théoriciens Mikhaïl Bakounine (Russe) – spécialiste de l’anarchisme – et Abdullah Öcalan (Kurde) – dont les écrits abordent la question de l’anarchisme, du municipalisme au Moyen- Orient et le rôle des femmes dans le démantèlement d’une société qui oppresse les femmes – ont su éclairer sa trajectoire. « Au lieu de penser le féminisme comme une problématique résiduelle, pour Öcalan, ça devient une problématique qui libère l’ensemble de la société et pas seulement les femmes. Je pense que ce sont des choses qui m’ont beaucoup aidée à me sentir bien dans mes baskets en tant que femme dans la musique électronique. Ça m’a donné des clefs d’écriture et de lecture. Le fait qu’il s’agisse de théoriciens qui ne viennent pas d’Occident m’a rassurée dans le fait que le progrès n’est pas nécessairement occidental. Le progrès, c’est le progrès. Ça m’a permis de me projeter et de me dire qu’un autre futur est possible. »

Un futur que Crystallmess bâtit chaque semaine avec ses sets issus d’une autre galaxie, mélangeant techno, jersey, UK garage, rap et afrobeat, en se confrontant à différents publics venus se défaire de leurs maux dans des clubs, parfois à taille humaine, parfois gigantesques. De toute manière, elle n’a pas le choix, c’est aussi ça être DJ affirme-t-elle : « Quand tu es DJ, c’est ton devoir de faire danser l’audience. C’est interactif par défaut, tu ne peux pas jouer que pour toi. C’est-à-dire que si tu ne fais pas danser les gens ou si tu n’es pas dans l’interaction avec eux, via les tracks et la façon dont tu bouges, la question de la réception du public s’impose à toi. Sauf peut-être pour un DJ d’ambient. »

Je ne suis pas là pour mystifier la figure du DJ. Tout ce qu’on fait, c’est appuyer sur des boutons. Crystallmess

Mythe

Alors que les œuvres passées de Christelle Oyiri rendent hommage aux cultures afro-caribéennes, l’artiste entend aujourd’hui prendre un nouveau tournant : « J’essaye de créer mon empreinte et pas nécessairement de référencer les gens qui sont arrivés avant moi, mais de moi-même devenir une référence à un moment donné. » En opposition à sa old version d’elle-même et l’utilisation du terme « hantologie » (ou science de la hantise, mouvement culturel et artistique apparu au début des années 2000 caractérisé par des œuvres conçues à partir d’éléments du passé, qui agissent comme des médiums pour exprimer une époque révolue, soit une sorte de nostalgie des futurs perdus) dans son vocabulaire, qui lui a permis de donner un sens à son histoire, celle de sa famille et d’expliquer son étrangeté aux yeux du monde tout en inscrivant sa musicalité dans un espace- temps, Crystallmess veut construire sa propre mythologie. À cela, elle ajoute : « Je ne suis pas là pour mystifier la figure du DJ. Tout ce qu’on fait, c’est appuyer sur des boutons, go up and down, on saute partout, donc calmons-nous. »

Cependant, il y a dans cette profession un côté spirituel, parce qu’en y regardant de plus près, le public lui confie sa vulnérabilité. Il attend d’être guidé, que quelque chose se passe. Pour Crystallmess, le concept du care (le soin, en anglais) est intrinsèquement lié à la figure du DJ : « Les gens viennent sur le dance- floor pour se libérer, pour mettre leurs problèmes de côté. Dans mon rôle, je suis initiatrice de mouvements et de désinhibition, je favorise la réconciliation entre l’âme et l’esprit. C’est très intrigant, car les gens dansent en me regardant littéralement appuyer sur des boutons, et ça les rend heureux. » C’est en effet un case study. Si le single Last Night a DJ Saved My Life, du groupe Indeep sorti en 1982, existe, c’est bien pour une raison !

Il faut faire croquer celles et ceux qui donnent de la force au quotidien. Crystallmess

Toutefois, jouer des sets en clubs et en festivals face à différents publics underground ou mainstream n’est pas une mince affaire. Parfois l’euphorie et l’extase sont au rendez-vous, tandis que certaines fois, il est impératif de s’adapter, de prendre le temps d’analyser celles et ceux qui tapent du pied, dansent et sautent devant le DJ booth, pour relancer la machine. Tel fut le cas les vingt premières minutes de son set au festival We Love Green au Bois de Vincennes (juin 2023), où elle a joué de la jungle face à un public non averti.

Selon Crystallmess, ces instants cafardeux peuvent se maîtriser si le DJ joue sur la familiarité pour recréer du lien avec son audience : « Il faut choisir des tracks qu’on connaît très bien, pour s’amuser avec les drops, la tonalité, les variations vocales, la construction du titre, ce qui nous permet de vraiment s’amuser. » En effet, avoir énormément de sons sur sa clé USB, c’est cool, mais savoir les dompter reste préférable.

De la rave au mainstream

« J’aime trop l’underground. » Si le but d’un ou une artiste est d’évoluer, d’avoir du succès et d’expandre son talent auprès de nouvelles personnes, il ne s’oppose pas à la volonté ne pas oublier d’où l’on vient. Pour l’artiste au rayonnement contagieux, c’est un véritable challenge de trouver un juste milieu entre ses racines underground et le mainstream, notamment depuis sa performance pour l’auteur-compositeur-interprète Frank Ocean, au festival méga mainstream Coachella en avril de cette année (Californie, USA), qui l’a propulsé sous le feu des projecteurs et attisé la curiosité de l’industrie. Sa rencontre avec le chanteur dont les fans attendent un nouvel album depuis 2016 a eu lieu il y a un an déjà. Son équipe l’avait contactée pour lui proposer d’être résidente de Homer Radio, une émission hebdomadaire sur Apple Music, lancée par Frank en 2022. Ni une ni deux, Crystallmess accepte la proposition : « Forcément, j’ai dit oui, la question ne se posait pas. On me demandait de faire quelque chose que je faisais déjà, car je suis aussi sur la web- radio londonienne NTS, sur laquelle j’ai une émission, Unleashed. J’y invite des artistes français·e·s à s’exprimer, tout niveau de carrière confondu, car ça permet d’échanger nos visions, c’est très important ! »

La différence avec Homer Radio, c’est que sa diffusion via la plateforme de streaming où le public est plus jeune permet de connecter avec une audience qui a l’habitude d’avoir des playlists portées par des algorithmes, et donc de jouer de la musique différenciante en élargissant leur spectre musical, et créer une conversation. Sur cette radio outre-Atlantique, Crystallmess n’hésite pas à passer des gros bangers de rap français, un genre qu’elle affectionne particulièrement. Selon elle, « il faut représenter, c’est primordial ». Et l’artiste y voit une opportunité de faire gagner des streams aux artistes français·es en partageant diverses formes de rap au reste de la planète. « Il faut faire croquer celles et ceux qui donnent de la force au quotidien», comme elle le dit.

Spécial

Transmettre et partager la connaissance via la musique. Deux actions que l’artiste d’origine ivoirienne et guadeloupéenne mène avec cœur et passion, bien qu’elle admette ne pas tout comprendre à la scène rap actuelle : « C’est très intéressant même si j’ai du mal à suivre. Il y a tellement de sous-genres maintenant. » Elle m’explique que sa petite sœur écoute de la plug, « un genre de rap français où les gens chuchotent. A priori, La Fève, c’est de la plug, mais pas vraiment », convient-elle. Au sein de cette nouvelle scène, on retrouve ThaHomey, dont elle apprécie le rap offbeat (en décalé) à la sauce Détroit. La propagation de jeunes rappeurs et rappeuses offre un large éventail de musique rap avec du bon et du mauvais. Mais il faut reconnaître que la nouvelle génération qui tente de faire sa place face au rap mainstream (SDM, Niska, Ninho) « est vive et elle n’hésite pas à prendre des risques, surtout dans l’underground », affirme Crystallmess en citant le rappeur Rad Cartier originaire d’Orléans.

Crystallmess le pilier qu'on souhaite tous avoir. © Emma Panchot

D’autre part, « depuis le succès de Laylow, les rappeurs ont compris que suivre le mainstream c’est cool, mais être soi-même c’est ce qui va consolider une vraie fanbase et préserver leur sanité, appuie Crystallmess. À force de trop vouloir rentrer dans un moule, on perd son identité réelle. Comme toutes celles et tous ceux qui ont commencé à faire du Jul sans être Jul, ou du PNL. Absurde ». Crystallmess aura toujours une réflexion sur le rap français (style, attitude, conversations...) car elle trouve dans ce genre un esprit compétitif et une notion d’excellence. Elle n’omet pas l’envie de produire pour cette scène dans un futur prochain ou lointain, tout comme l’arrivée d’un projet d’ici 2024. Suspense. Pour les plus impatientes et impatients, vous pouvez toujours écouter ses derniers tracks Last train to chaos + Girl with an eagle eye et Issa Revenge (ft. Nadsat), ou bien, le titre Kesh sorti en mars 2023 sur l’album Al Hard, de Sabrina Bellaouel. Un extrait d’une performance que Christelle Oyiri avait fait à la fondation Cartier en septembre 2021, à l’occasion de la Soirée Nomade de Lafawndah & Friends, intitulé Fanfare for the Warriors. Un titre qui expose ses observations sur la société après Covid (période de deuil collectif), où l’on retrouve une fois de plus la thématique de la spiritualité.

Il faut prendre le temps de vivre, car si on ne fait que travailler, on n’a rien à dire finalement. Crystallmess

En attendant la sortie de ce projet mystérieux évoqué plus haut, Crystallmess a pour objectif de continuer à bâtir des relations entre les artistes du coin et à l’international. Donner de la force. « Être un pilier d’une façon ou d’une autre. » Et surtout mener à bien des projets d’envergure avec des personnes qui ont les moyens parce que « faire des choses de bric et de broc, ça va bien cinq minutes », en gardant en tête le souci de préserver son esprit et sa vie intime sans laquelle elle ne pourrait créer : « Je ne veux pas m’épuiser, je veux sauvegarder ma vie intime. Il faut prendre le temps de vivre, si on ne fait que travailler, on n’a rien à dire finalement. »

Bâtir le monde de demain est un travail de longue haleine, qui requiert énergie et patience. Pour Christelle Oyiri, la clé est de « rester dans l’amour et le partage, avec juste ce qu’il faut d’ego, pas trop. Il n’y a que ces trois ingrédients qui rendent cela possible ».