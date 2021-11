Danilo Petrucci : le son en mouvement

Danilo Petrucci doit rester concentré et alerte en même temps. C’est pourquoi il a choisi les

Audio Glasses. Elles sont ses partenaires lors des interviews, des entraînements et lorsqu’il se concentre sur les courses à venir. Il ne jure que par leur style et leurs caractéristiques. Il s’agit d’une paire de lunettes audio révolutionnaire, dotée de puissants micro-haut-parleurs dans les tempes, eux-mêmes équipés de deux microphones. Chaque Fauna est pourvue de verres Carl Zeiss et de la technologie Bluetooth la plus sûre et la plus économe en énergie.