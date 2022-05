Fabio sur un rocher

Les rideaux des fenêtres grandes ouvertes sont agités par une brise tiède, des vêtements sèchent sur les balcons aux rambardes en fer forgé, des vagues bleu émeraude s’écrasent mollement sur la plage où deux jeunes naïades en bikini rient aux éclats.

C’est le retour du printemps sur la Côte d’Azur. La lumière est éblouissante : il pleuvait lorsque j’ai quitté Vienne, en Autriche, et je n’ai pas pensé à prendre mes lunettes de soleil. Tout brille et rayonne, le soleil radieux rend heureux.

Les étals du marché débordent de savons à la violette et à la lavande, la vie revient dans les ruelles étroites qui se remplissent du bruit des bavardages, les terrasses de bistrots débordent de moules frites et de poulpes à la plancha.

Fabio sauce frenchy, me dis-je, ou presque : le virtuose du deux-roues de 26 ans vit en fait à Monaco depuis l’automne dernier. « Par chance, j’ai trouvé un appart super cool avec vue sur la mer, par chance. »

Oui, il répète « par chance » deux fois, et ça fait tellement de bien qu’on va le laisser tel quel. « La première fois que je me suis réveillé et que j’ai vu la mer par la fenêtre, c’était plutôt sympa. »

Fabio Wibmer on the rocks © Lottermann et Fuentes

Lorsque je rencontre Fabio, il sort de douze heures de shooting avec le duo de photographes allemandes Lottermann & Fuentes à Monaco. Habituées à travailler avec des acteurs et des musiciens du monde entier, les deux femmes l’adorent. « Ce mec est trop sympa et trop chou. On sent qu’il s’investit. Il est très réservé mais très concentré. Et au moment du photo-shooting, il est là à cent pour cent. »

Fabio et moi nous entretenons longuement dans un hôtel de Nice. Fidèle à son habitude, il est vif, poli, attentif et pétillant de bonne humeur. Il raconte ses débuts, ses accidents et comment il a toujours essayé d’être le meilleur. Et au terme de notre interview, j’ai enfin compris comment Fabio a réussi à transformer son ambition en insouciante légèreté.

Mais commençons par le commencement. C’est à toi, Fabio !

Je viens d’Oberpeischlach. C’est un tout petit village de 100 habitants à dix kilomètres de Kals am Großglockner (une commune du Tyrol oriental célèbre pour sa station de ski, ndlr). Quand on était gosses, on allait chercher des saucisses dans un snack à vingt minutes de là. Il fallait se farcir une longue côte, un vrai calvaire, mais au retour, on filait comme des fusées. Un jour, l’un de nous a fait un wheelie (roue avant en l’air, ndlr) sur deux, trois mètres. J’ai fait un premier record de sept mètres, et puis je suis passé à treize.

Je voulais être meilleur que le jour d’avant, mais jamais je n’avais pensé pouvoir vivre du vélo Fabio Wibmer

Quinze ans plus tard, ce gamin du Tyrol est devenu l’idole de toute une génération, avec des vidéos vues plus d’un milliard de fois et deux marques de vêtements florissantes à son actif, Sick, et Nineyard.

Ce grand blond d’1,88 mètre est rarement à court d’idées, il note tout ce qui lui passe par la tête sur son téléphone (« un nombre de pages insensé »).

Wibmer porte un tee-shirt de sa collection Sick © Lottermann and Fuentes

Et quoi d’autre ? Fabio a remplacé les saucisses par les pâtes à l’arrabiata, aime les lions et les pissenlits et écoute Numb/Encore, de Linkin Park et Jay-Z en boucle. Et son film préféré ? La réponse fuse : « The Fast and the Furious 2 ! C’est un peu old school, mais très centré sur les courses de bagnole. »

Retour au Tyrol.

Mon village natal est un vrai village de montagne, avec des pentes partout. On passait notre temps à creuser comme des malades pour construire des tremplins, puis à faire des vidéos sur nos téléphones. C’était mon gros trip : enregistrer un truc et le montrer à tout le monde, du style hey, regarde ce qu’on a fait ! La vidéo de Danny MacAskill sortie en 2009 m’a énormément inspiré, elle s’intitule Inspired Bicycles et comptabilise près de 40 millions de vues. Danny, c’est un vététiste écossais qui a tout révolutionné. On n’avait jamais vu ce genre de trucs, j’étais tellement scotché que je me suis dit : « C’est ça que je veux faire ! » Et à partir de là, j’ai passé mes journées sur le vélo.

Fabio tourne Street Trial 2012, et envoie la vidéo à son idole Danny MacAskill sur facebook. Emballé, celui-ci partage la vidéo sur les réseaux sociaux. Le succès est énorme.

Fabio s’en rappelle comme de son premier triomphe. Le second, c’est lorsqu’il remporte un concours organisé par les mythiques caméras GoPro. Il y participe en se disant que c’est l’occasion rêvée de « montrer aux gens ce que je peux faire sur un vélo ».

FabiolousEscape le met en scène échappant à la police (avec notamment un stunt à couper le souffle où il roule en équilibre sur une mince planche en bois posée entre deux toits). L’idée, ou plutôt l’épiphanie, lui vient dans l’église près de chez ses parents, son endroit de prédilection pour méditer et réfléchir dans le calme.

Il ne s’attend pas à ce que sa vidéo (à laquelle la moitié du village a participé) remporte le premier prix. Résultat : elle totalise actuellement plus de 94 millions de vues.

J’ai toujours été très, très ambitieux. Toujours voulu être le meilleur. Et surtout meilleur que moi-même, meilleur que le jour d’avant. Mais vivre de mon vélo, non, je n’y avais jamais pensé... Jusqu’au premier sponsor, puis au premier manager, Rasoulution. Tarek m’a énormément aidé : c’est lui qui m’a découvert à l’époque.

Fabio dans le tunnel au port de plaisance © Lottermann and Fuentes Fabio « Wheelie » Wibmer © Lottermann and Fuentes

Sans la roue © Lottermann and Fuentes A côté de lui : un projecteur portable Samsung appelé « The Freestyle » © Lottermann et Fuentes

Sur la scène du bike, Tarek Rasouli est le plus grand manager d’Europe . Une étape décisive pour l’artiste en herbe (qui est, depuis, devenu son propre patron) : Fabio comprend qu’il peut transformer sa passion en business.

Le succès endémique de ses vidéos entraîne un intérêt croissant pour le merchandising. Fabio développe des concepts de casquettes. Il reconnaît volontiers n’avoir « aucun plan précis » au départ, mais finit là aussi par faire preuve d’une énorme ambition.

Sa vie se résume alors au vélo, au montage vidéo et au design, triptyque idéal qui forme une seule et même image. Il réalise qu’il vient de trouver sa vocation autant que son métier. C’est alors qu’il est victime d’un grave accident en sautant d’un hélicoptère lors d’un tournage.

Le plan ? Sauter d’un hélicoptère, vélo à la main, monter dessus durant la chute, puis atterrir sur la neige. Fabio Wibmer

Je suis longtemps passé entre les gouttes mais ça a fini par arriver en filmant FabiolousEscape II dans une station de ski. Le plan était de sauter d’un hélico avec le vélo à la main, de monter dessus pendant la chute et d’atterrir sur la neige. C’est passé crème jusqu’au moment où on a décidé de filmer la scène sous un autre angle. J’ai atterri sur la clavicule qui a cassé net. C’était la première fois que j’étais hors circuit si longtemps. Ensuite, j’ai passé deux ou trois ans sans accidents, avec des petits bobos, bien entendu, mais rien de sérieux. Et puis on est allés en France, j’ai recommencé à faire du motocross pour m’habituer aux grands sauts. J’ai réalisé un saut où je mettais le bike en travers, trente, quarante fois de suite, sans problème, jusqu’au moment où je me suis pris dans le frein avant. Je ne sais toujours pas comment. Du coup, j’ai sauté et j’ai touché le sol d’abord avec mon pied (j’ai juste eu le temps de penser « Ça va faire mal ! »), puis avec ma tête, et puis plus rien.

Conséquence : une grave fracture de la cheville. Pause vélo, rien d’insurmontable pour cet éternel optimiste qui se concentre sur d’autres projets et travaille sur des idées qu’il avait notées avant son accident. Petit à petit, tout se remet en place.

Un jour, il a envie de « faire une petite sortie en bike » avec son ami et manager Alex, derrière chez lui, à Innsbruck. Sur le trail, il faut sauter entre deux arbres, ce que Fabio fait habituellement les yeux fermés, mais ce jour là, il atterrit contre un arbre. « Je me suis relevé et j’ai pensé : “C’est pas possible.” »

Montez avec Fabio : soleil, mer, ville... vivre à Monaco est un pur plaisir © Lottermann and Fuentes

Fracture de la clavicule, et nouvelle fracture de la cheville. Les médecins lui imposent le repos absolu. La bonne nouvelle, c’est qu’entre-temps, les vidéos de Fabio totalisent plus d’un milliard de clics sur YouTube. Il ne sait pas exactement quand il a atteint ce premier milliard. Ce dont il se souvient, c’est du premier million : il était alors à l’hôpital à cause de sa clavicule après la chute de l’hélico. Au lendemain de l’opération, il regarde son compte et constate qu’il a atteint le chiffre magique : « Rien n’est plus énorme que ton premier million de vues. »

Ceux qui regardent ses vidéos admirent son insouciante légèreté. En réalité, elle est le fruit d’un travail acharné. Dans Home Office , il réalise vingt-et-un tricks différents. Le plus facile, un saut dans une piscine depuis le toit de sa maison, a marché du premier coup.

Par contre, il lui a fallu lancer 430 fois une fléchette en direction de la cible avec la roue avant de son vélo pour qu’elle finisse par se planter dans le numéro 17. Il a essayé 600 fois de mettre une balle dans un panier de basket avec sa roue arrière. Ce n’est qu’au 601e essai qu’elle a atterri dans le panier. Pas trop démoralisant ?

Non, ça va. Bien sûr que c’est relou quand t’essaies deux ou trois cents fois le même truc et que ça ne vient pas. Mais à un moment, ça passe presque et l’espoir renaît : « Ahah, si j’essaie assez longtemps, ça va le faire. » Et c’est évident que plus on se force à essayer quelque chose, plus le plaisir est grand quand on y arrive.

Il s’agit donc de ce moment précis où il devient clair qu’un objectif est réalisable, de la gratification qu’on touche du doigt, de la certitude de s’être encore amélioré. Ou comme le dit Fabio : « D’être meilleur que moi-même. »

Plus on s’acharne à essayer un truc, plus le plaisir est grand quand on y parvient. Fabio Wibmer

Prise d’air : Fabio gère une vingtaine de marches devant un mall de Nice © Hannes Berger

Un état qui nécessite un calme et une concentration absolus. Il en a bien conscience, et cela a motivé son déménagement à Monaco (sans compter sa chambre avec vue sur la mer).

Quand il habitait encore en Autriche, les fans se succédaient devant sa porte. Impossible de sortir à vélo sans se sentir constamment observé : « J’avais du mal à en faire abstraction, ce qui a un peu freiné mon développement. Ici, je peux me recentrer plus facilement. »

Il peut faire des figures sur la promenade ou un post Instagram dans le fameux virage de Loews (“was able to pop some wheelies again”, a-t-il écrit en légende).

Ici, il peut essayer encore et encore et s’acharner à réinventer un Fabio toujours meilleur. C’est sur son bike qu’il a appris que c’était possible, et que ces étincelles se répercutent aussi dans sa vie. Des évidences qui lui transmettent cette insouciante légèreté.

Dans l’une des premières vidéos postées après son récent accident, on voit Fabio tout de blanc vêtu (vêtements Nineyard, évidemment) lancé sur un VTT Canyon de la même couleur, le pied droit serré dans une attelle, détendu, roue avant en l’air, wheeeeelie !

Ce n’est plus une question de sept ou treize mètres. Fabio peut désormais rouler aussi longtemps et aussi loin qu’il le souhaite.

