Fifou : la vie qu'il mène

Mes premières inspirations viennent des États-Unis, car c’est là-bas que tout a commencé, je veux dire, le hip-hop. Après Radikal, j’ai collaboré pour la version française du magazine The Source, bible incontournable de cette culture. Dès qu’une star américaine venait dans l’Hexagone, comme Mobb Deep ou 50 Cent, avec mon pote journaliste Chino Brown, nous étions sur le coup. En plus, Chino parlait un argot américain très poussé. Je me souviens d’une fois, lors d’une interview avec Cypress Hill, où ils lui ont même demandé s’il venait de Compton à cause de son accent. Cela nous a motivés à partir là-bas, car nous adorions cette culture. Nous avons monté un petit blog, Fish-High, et Chino étant journaliste, ça nous a permis de connecter avec les artistes là-bas. Rien de sérieux, en vérité. Et en 2006, nous avons fait notre premier voyage aux États-Unis. Avec des contacts de contacts,

nous nous sommes retrouvés à dormir au fin fond du Bronx, dans des lieux insalubres avec des sans-papiers, mais cela n’avait pas d’importance.

À ce moment-là, via MySpace, nous avons envoyé beaucoup de messages à Mobb Deep, Styles P. et à l’équipe de Gucci Mane, et ils ont répondu présents. Deux jours plus tard, nous nous retrouvions avec ce dernier. Étant un peu fou, pendant que Chino faisait l’interview, je prenais des photos et lui faisais une pochette d’album. Et c’est ainsi que j’ai rendu les Américains fous, ils n’en croyaient pas leurs yeux.