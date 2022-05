Cours, Flo, cours !

La plus grande course de sa vie n’est pas celle qui l’a vu traverser les Rocheuses pour franchir la ligne d’arrivée en vainqueur après 6 jours et 192 kilomètres d’une course folle. Ni celle où, au bout de vingt heures dans la Sierra Nevada, il a cru apercevoir des yeux de puma l’observer dans l’ombre (rassurez-vous, c’était juste des coyotes). Encore moins celle qui l’a consacré vice-champion du monde d’ultra-trail au Pays de Galles en 2013. La plus grande course de Florian Neuschwander s’est déroulée en Allemagne, et l’a mené de Trèves à sa ville natale de Neunkirchen, un lundi matin.

Trois jours plus tôt, son blog avait dépassé les 99 000 clics. « À 100 000, je tenterai ma première course de 100 kilomètres ! », écrit-il à ses followers. Le samedi, c’était chose faite. Le dimanche, l’itinéraire planifié à l’improviste était prêt. Et le lundi, il s’élançait depuis son domicile de l’époque à Trèves jusque chez sa mère à Neunkirchen : 100 kilomètres.

Liberté, aventure, communauté (et un chrono de dingue) : cet ultramarathon réalisé en février 2014 réunissait tous les ingrédients que Flo aime dans la course à pied . « C’était une course vers l’inconnu, se souvient-il. Beaucoup d’amis m’ont rejoint sur ce parcours que j’ai avalé en 7 heures et 59 minutes. Un pur bonheur ! »

C’est la formule Neuschwander : du fun, de la créativité et le succès au bout du chemin. Vous voulez savoir comment atteindre vos objectifs ? Allez lire un livre de ou sur Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon. Vous voulez atteindre ces mêmes objectifs en vous éclatant ? Allez voir Flo !

Diviser le chemin vers l’objectif final en petites étapes

Ces dernières années, on n’a pas hésité à qualifier ce coureur tatoué à la moustache eighties de « rock star de la course à pied ». Foutaise. Les tatouages ne font pas le rockeur. Avec son bandeau, ses lunettes et son sourire décontracté, Flo, 40 ans, n’est pas le showman survolté décrit par certains médias, au contraire. Certes, il est l’un des coureurs les plus connus d’Allemagne, mais lorsque nous le retrouvons près de Chiemsee, la « mer bavaroise », c’est un homme détendu, paisible et joyeux qui se présente à nous.

Depuis que sa victoire à la Wings for Life World Run en 2015 (course pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière, où la ligne d’arrivée vous rattrape) l’a propulsé sur le devant de la scène, il est devenu pour ses fans une sorte d’allégorie du « courir en s’amusant ». Au diable les conventions archaïques et les programmes d’entraînement millimétrés. Loin de se spécialiser dans une discipline, Flo participe aussi bien à des courses de 10 kilomètres qu’à des ultra-marathons, parcourt routes et sentiers, court dans les parcs avec ses followers ou dans les montagnes avec le gratin de l’ultra-trail. Il se fie davantage à son instinct qu’à un programme d’entraînement. Sur les médias sociaux, sa bonne humeur est tellement contagieuse qu’il a plus de 100 000 followers rien que sur Instagram, soit quatre fois plus que le marathonien allemand le plus titré.

La moustache années 80 de Flo fait partie de son identité © Norman Konrad

Comment devient-on le coureur le mieux luné d’Allemagne ? « En fait, quand j’étais petit, je voulais devenir archéologue », dit-il en riant. Il adorait Indiana Jones et les activités à l’air libre, tennis, BMX ou pêche. À seize ans, Flo assiste à une course en forêt quand on lui propose d’y participer. Spontanément, en jeans, Flo s’exécute et s’amuse comme un fou. Très vite, il participe à sa première course officielle de 2 kilomètres qu’il remporte haut la main. Adieu, l’archéologie !

« J’ai très vite rêvé d’en vivre, mais plutôt que de me fixer sur cet objectif final, j’ai continué à mon rythme, petit à petit, en regardant où cela me menait. »

Instinctivement, Flo adopte déjà une tactique qu’il recommande aujourd’hui à tous ceux qui veulent atteindre un objectif important, au travail comme dans le sport : diviser le chemin en petites étapes pour rendre la distance plus supportable.

Une technique qu’il applique désormais de manière délibérée, comme lors de son record du monde des 100 kilomètres sur tapis roulant en 2021. « Je savais que les 60 premiers kilomètres seraient faciles : je parcours souvent cette distance à l’entraînement. La deuxième étape, du kilomètre 60 au kilomètre 85, allait faire mal, c’était clair. Mais je visualisais déjà la troisième étape, soit les 15 derniers kilomètres. Là, ça va toujours parce qu’on touche au but et qu’avec un peu de chance, on rentre dans le flow. »

Trouver son propre rythme

Lorsqu’il débute sur des distances de 800 ou 5 000 mètres, le niveau de la compétition est élevé. Beaucoup courent plus vite que lui. Mais ces jeunes prodiges finissent par perdre l’envie de se torturer pour la compétition, tandis que Flo continue de courir et de s’améliorer. « Je me suis toujours débrouillé pour courir en me faisant plaisir, et c’est encore le cas aujourd’hui. » Cela lui permet de persévérer pour faire partie des meilleurs.

Suivre aveuglément les programmes d’entraînement de ses coachs ? Non merci. Flo fait le nécessaire, mais s’autorise certaines libertés. Plutôt que de répéter des intervalles à l’infini sur la piste, il préfère courir en forêt, suivre son rythme et ce qu’il a en tête. Cette attitude passe mal auprès de ses coachs, Flo décide alors de faire cavalier seul. « Ce besoin de faire ce que je veux est venu très tôt, je n’ai jamais essayé de le brider. »

Après un ultramarathon, rien de tel qu'une couverture chauffante © Norman Konrad

Une décision parfois synonyme d’infortune. Blessé au cours d’une séance de trampoline, Flo abandonne ses études de sport et s’oriente vers un stage de vendeur dans un magasin de sport. Rebelote pour les Jeux olympiques. Ses titres de vice-champion d’Allemagne junior du 10 000 mètres et du semi-marathon ne suffiront pas pour se qualifier dans l’équipe olympique masculine.

Comment gère-t-il cela ? « Je tire rapidement un trait sur les échecs. Ressasser ne sert à rien, c’est de l’énergie perdue. » Une énergie qu’il préfère consacrer au sport.

Après les moyennes et longues distances, Flo se lance bientôt dans les courses d’ultra (ces distances qu’on parcourt normalement en train) et n’hésite pas, même en dehors du sport, à sortir de sa zone de confort : il déménage à Munich, Londres, Trèves, puis Francfort, travaille plusieurs années dans des magasins de sport et passe le reste de son temps à courir. Il fait souvent le trajet boulot-maison en courant. « Intégrer plus de séances d’entraînement dans son quotidien n’est pas très compliqué. Il suffit d’être un peu créatif », explique-t-il.

On lui demande souvent s’il ne devrait pas mieux se consacrer à son travail plutôt qu’à la course à pied. Il n’est plus tout jeune, après tout. Mais Flo aime cette vie et ce rythme. Lorsqu’il remporte l’édition allemande du Wings for Life World Run en 2015, les sponsors affluent. Il peut vivre de plus en plus de sa passion désormais, et finit par tracer certains parallèles entre la course à pied et la vie :

Sur la route qui mène à ton objectif, ne fonce pas trop au début, il vaut mieux garder l’envie. N’oublie pas de faire preuve de régularité et de persévérance. Écoute-toi, tu obtiendras ainsi le meilleur de toi-même. Et cela vaut aussi (et surtout) pour l’entraînement.

Élaborer un plan pour mieux le rejeter

Si Flo a choisi de vivre à Inzell, près du lac Chiemsee, avec sa femme et sa fille de quatre ans, c’est surtout pour les montagnes. Car pour lui, s’entraîner signifie avant tout vivre quelque chose. « On ne peut faire l’impasse ni sur les fondamentaux ni sur le plan d’ensemble. C’est évident. Mais avoir un programme d’entraînement ou un capteur de fréquence cardiaque ne sert à rien si l’on n’écoute pas son corps. Si je sens que je peux tout donner, j’y vais à fond. Dans le cas contraire, je ne fais rien. Et surtout, je fais ce dont j’ai envie. Ce qui m’intéresse dans la course à pied, c’est la liberté, les expériences, les découvertes. S’il fait super beau et que j’ai envie d’aller en montagne, j’y vais. Tant pis pour le programme d’entraînement. Je change d’itinéraire et je me fais un sommet. »

Et pour garder le plaisir intact, Flo a encore une astuce en réserve : relever sans cesse des défis, peu importe la taille. Il peut décider d’atteindre 3 000 mètres de dénivelé en une journée, puis de gravir trois fois de suite la même montagne au pas de course. Ou demander l’avis de sa communauté et participer spontanément à un « duathlon » proposé par l’un de ses followers : 10 kilomètres de course, 50 kilomètres de vélo, puis encore 5 kilomètres à pied.

Des défis inédits, c’est ce que Flo recherche aussi lors des compétitions : en août 2015, il participe à la TransRockies Run dans le Colorado. Six jours de course sur d’étroits sentiers à plus de 2 500 mètres d’altitude à travers les Rocheuses nord-américaines. À sa propre surprise, il franchit la ligne d’arrivée à Beaver Creek en tête des 300 participants après 192 kilomètres de course.

Flo a remporté l’argent aux championnats du monde de trail. © Norman Konrad

Trois ans plus tard, il se qualifie pour la légendaire Western States Endurance Run en Californie. Les coureurs doivent parcourir 100 miles (soit environ 161 km) à travers les montagnes de la Sierra Nevada. Neige aux sommets, chaleur écrasante dans les vallées, 5 000 mètres de dénivelé et une distance inédite pour Flo. Au fil des années, il en a appris pas mal sur la douleur. On peut parfois la fuir, par exemple. Et dans les moments les plus durs, ça aide de penser à sa famille et aux amis qui vous soutiennent de chez eux. « Mais je n’avais encore jamais connu de telles douleurs », concède-t-il.

Il pense plusieurs fois à jeter l’éponge et rampe vers l’arrivée plus qu’il ne court. Mais au bout de 22 heures et 20 minutes, il parvient à franchir la ligne d’arrivée, plus léger de quelques kilos, mort de fatigue mais absolument ravi d’avoir vécu une nouvelle expérience et surmonté un nouveau défi. Il a grandi.

Trouver des alliés

« Ce qui m’a beaucoup aidé dans la Sierra Nevada, c’est d’avoir un ami à mes côtés sur les 60 derniers kilomètres, raconte Flo. Il m’a motivé. Et quand on courait dans le noir avec nos lampes frontales et que je croyais voir des yeux d’ours ou de puma, il était là pour me rassurer et m’expliquer que c’était juste des coyotes. »

Pour Flo, on ne peut pas se passer du soutien de ses amis et de sa communauté, autant dans les situations extrêmes que dans la poursuite de ses objectifs. Il s’entraîne souvent avec ses potes. « Quand on sonne chez toi à huit heures du mat’, il faut y aller, peu importe la fatigue ou la météo. » Et quand les amis habitent trop loin, il reste internet : « Les applications comme Zwift permettent de rencontrer d’autres sportifs dans un espace virtuel. On court sur le home trainer, on participe à une épreuve et on est tous ensemble. On se pousse mutuellement. »

Sur son bras : le coureur de fond américain Steve « Pre » Prefontaine © Norman Konrad

Flo se fait également des amis en 2020 lorsqu’il parcourt en sept jours les 550 kilomètres séparant Laufen près de Bâle (Suisse), à Laufen près de Salzbourg (Autriche). Sur ses deux marathons quotidiens en moyenne, nombreux sont les amis et athlètes (comme le spécialiste du combiné nordique Vinzenz Geiger) qui l’accompagnent le temps d’un secteur. « C’était un soutien formidable et ça rendait la course plus agréable, se souvient-il. On discutait avec les jambes en mode automatique, on avalait les kilomètres sans s’en rendre compte. »

La course est le but

Avec les kilomètres que Flo a parcourus dans sa vie, on pourrait faire trois fois le tour du monde. Et il n’a pas l’intention de s’arrêter là. « Je veux courir au moins dix ans de plus et participer à un Ironman », commente Flo sur ses objectifs à long terme. Et cette année, avant de participer à l’ultra-trail du Mont-Blanc en août, il donnera le meilleur de lui-même lors de la Wings for Life World Run le 8 mai.

« Plus de 100 000 personnes qui courent en même temps dans le monde entier pour la bonne cause, plus le super concept du Catcher Car : j’adore cette course. » Il a remporté le Flagship Run allemand à Munich en 2016, et a presque toujours fini dans le Top 10. « C’est clair que je rêve de décrocher la première place mondiale », dit Flo, toujours aussi jovial et motivé.

Sur son bras droit rempli de tatouages, le portrait de son idole Steve Prefontaine sort du lot. Ce légendaire coureur américain des années 1970 n’a pas laissé que des records derrière lui, mais aussi une certaine philosophie : « Le succès ne se mesure pas à ce que tu as accompli mais à la distance parcourue depuis le départ. » C’est vrai ? « Bien sûr, répond Flo. Pour moi, les expériences vécues comptent plus que les médailles. Courir me permet d’explorer le monde et de me découvrir moi-même. » Autrement dit : le but, c’est la course.