Ford et Red Bull : l’innovation sur la piste, la révolution sur la route
Une histoire faite de victoires, d’innovations et d’une passion indéfectible pour la course. Ce n’est pas seulement un retour ; c’est une déclaration, un engagement vers l’avenir, et la promesse d’une ingénierie de pointe qui façonnera non seulement les circuits, mais aussi nos routes de demain.
Un passé glorieux, gravé dans l’histoire de la F1
Pour comprendre l’ampleur de ce retour, il faut regarder en arrière, se pencher sur le passé glorieux de Ford en F1. Ford n’est pas un nouveau venu ; c’est un géant dont l’empreinte, dans l’histoire de la Formule 1, est indélébile. De la fin des années 1960 au début des années 1980, le partenariat avec Cosworth a été synonyme de domination absolue. Imaginez : dix titres de Champion du monde des constructeurs, dont sept consécutifs entre 1968 et 1974 ! À cela s’ajoutent treize titres pilotes et un total stupéfiant de 174 victoires en course. Des noms comme Jim Clark, Graham Hill, Mario Andretti et même Michael Schumacher – qui a remporté son premier titre en 1994 avec un moteur Ford Zetec-R V8 – ont été propulsés vers la gloire par la puissance du « Blue Oval ».
Au cœur de cette épopée, il y a eu le légendaire moteur Ford-Cosworth DFV de 3 litres. Conçu par Keith Duckworth (de Cosworth), ce V8, basé sur des moteurs de production Ford, a été développé en seulement six mois. Son innovation majeure ? Il faisait partie intégrante du châssis, servant de section transversale principale et supportant à la fois la carrosserie et la suspension arrière. Ce concept révolutionnaire a permis un gain de poids considérable et un rapport poids-puissance particulièrement compétitif, compensant une puissance légèrement inférieure à certains rivaux. Dès ses débuts en 1967, avec une victoire de Jim Clark au Grand Prix des Pays-Bas, le DFV a prouvé sa supériorité.
L’année suivante, Lotus-Ford raflait les deux championnats, et en 1969, ce fut une saison parfaite. En 1973, presque toutes les équipes de F1 utilisaient un moteur Ford-Cosworth DFV, témoignant de son influence inégalée. Ce moteur emblématique a accumulé 155 victoires avant l’ère des turbos, un record à l’époque.
Même après son retrait initial, Ford a continué à innover, rachetant la division course de Cosworth et l’équipe Stewart Grand Prix avec une dernière victoire en 2003 au Grand Prix du Brésil. Puis pour finalement former Jaguar Racing. Ce passé riche est le socle sur lequel Ford bâtit son avenir en F1.
La nouvelle ère : Red Bull Ford Powertrains
Aujourd’hui, Ford ne se contente pas de regarder en arrière. Le partenariat avec Red Bull Ford Powertrains est une véritable collaboration technique, un effort colossal mené conjointement par les équipes d’ingénieurs de Milton Keynes en Angleterre et de Dearborn, Michigan. Ensemble, ils développent une nouvelle unité de puissance hybride qui incarne l’avenir de la course automobile, avec un accent majeur sur l’électrification et les carburants durables.
C’est un défi de taille, mais aussi une opportunité unique de repousser les limites de l’ingénierie moderne. Les meilleurs esprits des deux organisations travaillent main dans la main pour créer un moteur non seulement performant, mais aussi respectueux des nouvelles réglementations environnementales de la F1.
Ce retour s’inscrit dans un moment où la Formule 1 atteint des sommets de popularité mondiale, offrant à Ford une plateforme inégalée pour montrer son leadership technologique et son engagement envers un avenir plus durable.
Du circuit à la route : le laboratoire ultime
Pourquoi ce retour en F1 est-il si crucial pour Ford ? Réponse simple : la course est le laboratoire ultime de l’entreprise. En 2026, Ford sera engagé dans 34 séries de courses différentes, du Dakar au NASCAR, en passant par les légendaires 24 Heures du Mans.
Ce que Ford apprend sur la piste ne reste pas sur la piste. Les logiciels développés par Ford pour gérer la récupération d’énergie en Formule 1, l’aérodynamisme affiné pour les monoplaces, les matériaux avancés testés dans des conditions extrêmes – tout cela constitue les fondations de l’innovation pour ses véhicules de série. C’est un véritable pipeline d’innovation directe. Imaginez les prochaines générations de Raptor ou de Mustang : elles bénéficieront directement des avancées technologiques issues de la Formule 1, les rendant plus rapides, efficaces, passionnantes.
Pour Ford, gagner ce n’est pas seulement franchir la ligne d’arrivée en premier ; c’est découvrir de nouvelles façons de rendre ses produits encore meilleurs et plus performants pour le quotidien. C’est la magie de la course.
Ford : plus fort que jamais
Le « Blue Oval » sur les nouvelles livrées Oracle Red Bull Racing et Visa Cash App Racing Bulls est plus qu’un logo ; le symbole de l’engagement des ingénieurs de Ford à Dearborn et Milton Keynes, le reflet d’un héritage inestimable et la promesse d’un avenir enthousiasmant.
Ford peut être fier du chemin parcouru, et l’entreprise est encore plus optimiste quant à l’avenir. L’attente est terminée. Il est temps de courir. Il est temps pour Ford de reprendre sa place légitime au sommet du sport automobile, et de continuer à innover pour tous.