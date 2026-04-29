Pour comprendre l’ampleur de ce retour, il faut regarder en arrière, se pencher sur le passé glorieux de

Ford

en

. Ford n’est pas un nouveau venu ; c’est un géant dont l’empreinte, dans l’histoire de la Formule 1, est indélébile. De la fin des années 1960 au début des années 1980, le partenariat avec Cosworth a été synonyme de domination absolue. Imaginez : dix titres de Champion du monde des constructeurs, dont sept consécutifs entre 1968 et 1974 ! À cela s’ajoutent treize titres pilotes et un total stupéfiant de 174 victoires en course. Des noms comme Jim Clark, Graham Hill, Mario Andretti et même

– qui a remporté son premier titre en 1994 avec un moteur Ford Zetec-R V8 – ont été propulsés vers la gloire par la puissance du « Blue Oval ».