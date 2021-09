L'expérience VTT DH aux Gets avec FOX Racing

, j’ai vraiment eu l’impression de level-up assez rapidement : j’ai commencé la journée dans la position d’un cow-boy bien crispé au-dessus de sa selle et je crois qu’à la fin je m’en sortais mieux. En tout cas la sensation de progression quand tu commences est extrêmement satisfaisante, et si tu ne fais pas trop le fou, tu peux vraiment passer un bon moment dès le début en gérant bien ta vitesse et tes freins.

Le week-end fut excellent, c’était mon premier contact avec la nature après ces mois confinés. J’ai adoré les sensations de vitesse pendant les descentes : plus je m’entraînais, plus je me sentais libre sur le

. Ça change de ce que j’ai l’habitude de faire sur mon vélo qui est beaucoup plus petit et rigide, mais après deux ou trois virages, j’ai appris à laisser faire le vélo et vraiment profiter de ce ride mortel ! J’ai adoré regarder la compétition l’après-midi et apprécié encore plus le niveau des pros après avoir descendu la montagne moi-même.