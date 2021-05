Bien en selle : des pistes cyclables pour tous les goûts

Chaque année, j’attends le printemps avec impatience, car cela sonne la réouverture des bikeparks. L’occasion d’enchaîner un bon nombre de kilomètres. Les itinéraires de la Région Dents du Midi dans le canton du Valais, au sud du lac Léman, non loin de la frontière française, offrent des conditions idéales – les opportunités de rouler sont vraiment nombreuses grâce aux remontées mécaniques (quatre dans la Région Dents du Midi, vingt-et-une au total pour les Portes du Soleil) et les pistes sont super variées. Si je devais choisir une piste préférée, ce serait soit la bleue soit la rouge à Morgins, j’hésite vraiment entre les deux.

Je suis souvent à l’étranger, mais je dois dire que la Suisse a vraiment tout pour plaire quand on est rider ! Vincent Tupin aka Vinny T, 26 ans

Dans mon sport, beaucoup ont choisi de faire carrière dans la compétition, mais il y a d’autres moyens de gagner sa vie en faisant du VTT. Moi, je me concentre sur l’aspect visuel et je réalise des vidéos et des photos avec mes amis. Pour me remettre dans le bain en début de saison, j’aime bien m’entraîner sur la piste de Coupe du Monde de Champéry, qui accueillera les épreuves de downhill des Championnats du Monde 2025 ! Elle est raide et vraiment pas évidente, donc pas trop fréquentée. Et le paysage des sept 3 000 qui dominent le Val d’Illiez est tout simplement magnifique.

Vinny T réalise un drop de 10 mètres construit pour les besoins du film. © Julian Mittelstädt/Tillmann Brothers Entertainment

Ça fait aussi un super décor pour nos vidéos. Pour les tournages, on construit souvent nos propres pistes. Il n’y a rien de tel que de trouver sa ligne dans un nouveau tronçon de forêt en tirant le meilleur parti du terrain et en faisant le moins de terrassements possible. Il nous arrive souvent de bosser pendant des jours pour une seule prise de vue ou quelques descentes. C’est ce qui nous per- met de toujours trouver de toutes nouvelles perspectives vraiment cool. Et j’en profite pour perfectionner mes tricks et ma position. On le voit bien par exemple dans la vidéo The Old World – A Mindtrip Through Europe. Un film réalisé par Tilman Brothers avec différents athlètes dans toute l’Europe, et notamment à Morgins.

Même si je me rends dans des endroits incroyables à l’étranger pendant la saison – comme au Red Bull Rampage , dans le paysage fantastique de l’Utah, aux États-Unis – je dois dire que la Suisse a vraiment tout pour plaire quand on est rider. La Région Dents du Midi regorge non seulement de parks et d’itinéraires, mais offre également de nombreuses possibilités pour faire de longs circuits en enduro ou en e-bike. Oui, je roule souvent en e-bike quand je vais me balader en solo ou pour mes longues sorties. Bien sûr, avec le poids supplémentaire de la batterie et du moteur, il faut faire des compromis quant à la maniabilité du VTT. En contrepartie, on peut rouler plus longtemps en montée.

L’équipe allemande Tilman Brothers et Vinny T s’activent sur le tournage. © Julian Mittelstädt/Tillmann Brothers Entertainment

Pour quelqu’un qui viendrait pour la première fois dans la Région Dents du Midi et qui voudrait se mettre à la descente, les pistes des Crosets sont idéales pour débuter. Les riders qui sont déjà un peu plus aguerris pourront se perfectionner à Morgins. Mais les pistes là-bas nécessitent davantage de pratique. En cas de petite faim pendant une sortie, il y a de quoi faire avec les dizaines de buvettes d’alpage de la région. Et les adeptes de hamburgers seront servis avec le restaurant « Chez Joe » à Champéry.

Pas moins de 21 remontées mécaniques à travers les Portes du Soleil. © Jbbieuville.com

Un lieu à ne manquer sous aucun prétexte, c’est la Pointe des Mossettes. Elle est accessible en télésiège avec le vélo, et elle propose des pistes de downhilll, Grand-Conche et Le Loquet, qui redescendent aux Crosets. Pour ceux qui veulent profiter de leur journée au maximum, il est possible de faire un tour en revenant à Morgins par le Col des Portes du Soleil et en traversant le Vallon de They.

Les 600 km de pistes des Portes du Soleil : un terrain de jeu exceptionnel. © Litescape.Media

Et pour finir, il faut que je vous parle de la Pointe de Bellevue, un endroit un peu à l’écart qui vaut vraiment le détour. Comme son nom l’indique, c’est un point de vue de haute catégorie : situé à un peu plus de 2 000 mètres d’altitude, il offre un splendide panorama sur la Région Dents du Midi et même au-delà.

L’idéal, c’est d’y monter en e-bike tôt le matin ou pour le coucher du soleil. La vue s’étend du lac Léman au Chablais, et presque jusqu’à Martigny, au fin fond du Bas-Valais. Un paysage de rêve qui donne envie de profiter d’un bon pique-nique ou d’un apéro entre amis.

«Les pistes des Crosets sont idéales pour débuter en DH. » Vincent Tupin © Julian Mittelstädt/Tillmann Brothers Entertainment

Bon à savoir

La Région Dents du Midi est située en plein cœur du domaine des Portes du Soleil et regroupe six villages-stations valaisans. Ils sont tous reliés les uns aux autres par des remontées mécaniques et comptent en tout plus de 600 kilomètres de parcours VTT balisés.

11 pistes de descente , dont la légendaire piste de Coupe du Monde de Champéry

12 itinéraires VTT et e-bike , dont le circuit panora- mique Grand 8

4 remontées VTT

5 magasins de location de VTT et e-bikes

Les Portes du Soleil disposent en tout de 21 remontées mécaniques, de 5 bikeparks avec 50 pistes de descente entretenues en permanence et un tour enduro de 80 km – le tout accessible avec un seul et unique forfait.