Game Changers : changer la donne

enchaînent les tournois et prouvent une chose : les femmes ont tout autant leur place dans le monde de l’esport compétitif que les hommes. Une initiative couronnée d’applaudissements lors du dernier KCX qui, en dehors des enjeux sportifs, a aussi pour but d’inspirer d’autres filles à se lancer dans le monde du jeu vidéo compétitif, encore aujourd’hui très masculin. LiriLia, capitaine de l’équipe, explique : « Quand j’étais plus jeune, il y avait quelques joueuses. Mais la scène était tellement peu développée que je ne pouvais pas me projeter plus que ça. Tu savais que tu prenais un risque fou à te lancer dans l’esport professionnel en tant que femme. Aujourd’hui ce n’est pas forcément le cas. » Fin 2022, l’association France Esports révélait son baromètre des comportements des joueurs en France. Dans les chiffres, on apprenait alors qu’on trouvait plus de joueuses (52 %) que de joueurs (48 %) « grand public » de jeux d’affrontements, soit des jeux dans lesquels se confrontent des joueur·euse·s en ligne. Mais concernant les pratiquant·e·s en compétition au niveau amateur, les chiffres s’effondrent totalement : 94 % d’hommes pour 6 % de femmes. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube en début d’année, le journal Le Monde révélait qu’au niveau professionnel, parmi les mille joueur· euse·s d’esport les mieux rémunéré·e·s dans le monde... seulement une était une femme.

Pourtant, les ligues d’esport – performance qui ne se repose pas sur des capacités physiques – sont officiellement mixtes au niveau professionnel. Une ouverture qui ne s’applique pourtant pas dans la réalité. Et la cause est plutôt simple : le patriarcat. Dans une longue série de messages sur X (ex-Twitter) LaAw, entraîneur de l’équipe Karmine Corp Game Changers expliquait début 2023 les raisons qui expliquent pourquoi les femmes sont bien moins représentées que les hommes dans l’esport. Dès le plus jeune âge, les jeunes filles seraient beaucoup moins poussées à aller vers le jeu vidéo, activité historiquement vue comme masculine, au point de beaucoup moins franchir le pas professionnellement que les hommes. « Mathieu (LaAw, ndlr) a évoqué une très bonne image qui était que les hommes ont pris l’ascenseur là où les femmes ont été obligées de monter les escaliers, appuie Emash. C’est exactement ça. C’est une course, et on part avec dix minutes de retard, donc il ne faut pas s’attendre à ce que l’on gagne tout de suite. »

Si les cinq membres de la Karmine Corp Valorant Game Changers en sont arrivées là, leur parcours n’a en effet pas été sans embûches. Après avoir été initiées aux jeux vidéo souvent via leur père ou leur grand frère, les cinq jeunes femmes passent plusieurs années à jouer sur des jeux en ligne comme Counter-Strike, League Of Legends, ou Overwatch, après les cours. Malgré leur bon niveau, elles vont devoir faire face à un obstacle de taille. Régulièrement, lorsqu’elles se connectent pour jouer en ligne, une partie de la communauté des joueurs vient perturber leurs parties. Il ne faut même souvent pas grand-chose pour que les ennuis commencent. « En début de partie, quand tu ouvres ton micro et qu’ils entendent une voix de fille, ça peut te tomber dessus direct. Parfois, ça peut être juste un “hello” et c’est mort », soupire LiriLia. Pendant leurs parties, des commentaires fleuris peuvent alors survenir. « C’est un peu moins le cas aujourd’hui, mais par le passé quand je saluais les autres joueurs on me disait direct : “Oh une fille !” puis certains se mettaient à aboyer, ou alors à me dire “Go back to the kitchen” quand je ratais quelque chose, se rappelle Mel. C’était vraiment pas mal de propos misogynes. »

Alors qu’elle commence à atteindre un très bon niveau, Emash, actuellement coach assistante et commentatrice, décide, après des heures passées sur le jeu de tir Overwatch, de prendre ses distances avec ce dernier. Une des raisons : les commentaires qu’elle recevait au quotidien en jouant en ligne. « J’avais atteint le rang diamant (niveau de compétence, ndlr), et j’ai fini par désinstaller le jeu. Ça me faisait du mal d’entendre des mecs me dire que j’étais une fille et que je devais retourner à la cuisine. » Au printemps 2023, l’IFOP dévoilait une enquête sur le sexisme dans le monde du jeu vidéo en France. On apprenait alors que 40 % des joueuses confiaient avoir déjà été victimes de comportements sexistes en ligne. Et elles étaient autant à utiliser des stratégies d’évitement pour ne pas donner d’indications sur leur sexe aux autres participants en jouant. « Les gens ne se rendent pas compte à quel point les mots et les messages que véhicule la société ont un impact, s’agace Emash. Game Changers est aussi là pour y répondre. »

Le 21 février 2021, le jeu vidéo de tir en ligne Valorant publie un tweet qui va changer la trajectoire de nombreuses joueuses : dans une vidéo de 2 minutes, Anna Donlon, la productrice exécutive, annonce la création d’une ligue visant à mettre en avant les femmes et les communautés marginalisées au sein du jeu, grâce à des compétitions dédiées tout au long de l’année, et, surtout, des championnats du monde. Son nom : Game Changers. Quand elle en reparle, LiriLia affiche un grand sourire : « C’était incroyable, j’étais vraiment hyper contente. Je pense que ça a rassuré beaucoup de femmes qui jouaient au jeu, parce qu’on savait que ça allait permettre de débloquer beaucoup de choses, et nous crédibiliser au sein de la communauté. » Très rapidement, les plus grosses structures présentes sur le jeu se lancent dans l’aventure et commencent à annoncer des équipes dans la compétition. En France, dans le milieu de l’esport, une rumeur commence petit à petit à monter fin 2021 : la Karmine Corp, une des plus grosses structures en France avec Vitality ou Solary, songerait à lancer aussi son équipe.

