Gary Hunt : l’homme de là-haut

Lassé. Dans l’eau de cette piscine de Leeds, en Angleterre, Gary Hunt n’est pas à sa place. Enchaîner les longueurs, non-stop, durant ses cours de natation, n’est pas un plaisir pour ce gamin de 9 ans. Il voudrait s’arrêter de temps en temps, se poser avec un copain, discuter un peu avant de repartir. Mais ça n’est pas possible. Il doit nager. Là où il voudrait vraiment être, c’est là-haut : dans cet escalier qui mène aux plongeoirs. Parce que là-haut, les gars se parlent, rigolent. Et font des trucs incroyables.

Haut vol et point de croix

La besogne dénuée de plaisir ? Une vie professionnelle stressante ? Tel ne sera pas le schéma d’existence de Gary Hunt. Il a vu son père (qu’il perdra à l’âge de 18 ans) passer trop de temps sous la pression de son job chez British Telecom, son bureau à la maison débordant de dossiers, et son paternel trouvant visiblement peu d’épanouissement dans cette situation. La famille (Gary a deux sœurs aînées, Carolyn et Jeannette – comme cette dernière, il fera de la gym, du ballet et des claquettes) déménage dans le Nord, à Leeds, pour permettre à son père d’évoluer dans son job. Pour le bien de sa famille. Sa mère s’occupe des enfants. Elle a eu plusieurs emplois par le passé : secrétaire, mais aussi infirmière pour l’armée anglaise. Elle a même servi au Yémen, et failli y laisser sa peau. Gary explique qu’une grenade a explosé à l’endroit même où elle se trouvait quelques secondes avant de se réfugier dans un restaurant d’Aden, alors qu’une attaque éclatait.

Le plongeon est comme un puzzle que ton corps doit réaliser. Gary Hunt

Gary, né à Londres le 11 juin 1984, n’est pas d’un tempérament explosif, mais l’un des gars les plus posés que vous pourriez rencontrer. « Je ne recherche pas du tout les sensations extrêmes ni à me faire peur... J’aime bien faire des choses calmes, où tu ne penses à rien d’autre, nous dit-il en terrasse d’un café de Montreuil, par un frais et ensoleillé matin. Chez moi, je bricole, je fais du jardinage, et même du point de croix ! », révèle Hunt en souriant. Ce mec est unique. Les passants qui s’élancent vers leurs activités quotidiennes ce jour-là sont loin de s’imaginer le sien, de quotidien. En effet, Gary n’est pas dans la tenue pour laquelle il est connu à travers la planète : son mythique slip de bain. De rares professions (nageur, stripteaseur, sauveteur côtier...) autorisent le port de cet accessoire qui va à peu de monde. Gary est l’un des spécialistes du plongeon de haut vol, ou « high diving ». Ils sont une poignée dans le monde, capables de s’élancer d’une plateforme à plus de 20 mètres de hauteur, effectuer des vrilles et saltos insensées, à près de 85 km/h, et pénétrer dans une eau dure comme le béton, d’infimes secondes après avoir sauté.

Le photographe Rick Guest a fait du mouvement de Gary Hunt une œuvre d’art © Rick Guest

Ce format alliant performance extrême et spectacle intense, ce sont les Red Bull Cliff Diving World Series qui l’ont rendu populaire, avec leur compétition annuelle d’une dizaine d’étapes internationales, en bord de mer ou de fleuve. Depuis treize ans que Gary y participe, il s’y est imposé comme l’un des plongeurs les plus créatifs et appréciés, notamment pour son approche détendue (il lui est arrivé de faire des saltos sur la plateforme, à 27 mètres, là où vous n’oseriez pas juste vous tenir allongé). « Durant les épreuves du Red Bull Cliff Diving, certains plongeurs sont hyper concentrés, analyse-t-il, mais j’ai toujours joué le détendu, comme on dit : “Fake it until you make it!”. »

Gary, c’est un mental de malade. Clémence Monnery, coach de l’équipe de France de plongeon

L’appel du là-haut

Avant de parcourir la planète pour l’observer de 27 mètres, il a fallu essayer à 1 mètre, dans cette piscine de Leeds où il s’est d’abord ennuyé. Définitivement lassé par les longueurs, le gamin demande à essayer le plongeon. Ses parents l’y autorisent, mais il pratiquera toujours la natation dans un premier temps, qu’il abandonnera finalement pour se dédier uniquement au plongeon. Ses aptitudes en gymnastique seront un atout.

Iconique : Gary Hunt en studio pour un photo shooting avec The Red Bulletin © Rick Guest

Quelques années plus tard, la famille se sépare, le père reste à Leeds, Gary (16 ans à l’époque), sa mère et ses sœurs s’installant dans le Sud, à Southampton, et le plongeur en ascension progresse dans son sport, jusqu’aux plateformes de 10 mètres. Il s’est élaboré une « liste de plongeons » qu’il veut maîtriser, pour atteindre le plus haut niveau. Ce qu’il fera, à 18 ans : l’équipe nationale anglaise de plongeon, parmi les athlètes concourants aux Championnats d’Europe et en Grands Prix. « À l’école, j’ai toujours aimé résoudre des problèmes, et à la maison j’aimais faire des casse-têtes, je demandais même à mes sœurs de me passer leurs devoirs de maths. Pour moi, le plongeon c’est comme têtes, je demandais même à mes sœurs de me passer leurs devoirs de maths. Pour moi, le plongeon c’est comme un puzzle que tu demandes à ton corps de réaliser », explique Hunt à propos de sa passion pour ce sport.

Je suis arrivé aux championnats du monde de plongeon de haut vol avec un t-shirt sur lequel j’avais écrit England. Gary Hunt

Un jour, entré dans sa vingtaine, ce « là-haut » l’appelle une nouvelle fois quand il est contacté pour remplacer un plongeur mythique blessé, Joey Zuber, au sein d’une compagnie de spectacles qui intègre des plongeons de haut vol. Gary étant vu comme « un peu fou » au sein des plongeurs anglais, et réputé pour ses évolutions audacieuses et créatives, son nom est naturellement évoqué pour assurer l’intérim de cet Australien, icône du plongeon de haut vol qui deviendra le mentor de Gary.

Il rejoint d’abord Steve Black à Jesolo, en Italie, en 2006, qui l’initie au « high diving » dans le cadre d’un spectacle ayant pour thème les pirates. Et ça monte, 3, 8, 14, 20 mètres !

Hunt émerveille le public du Cap Dramont, lors du Red Bull Cliff Diving © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Hauteur où peu de monde s’aventurerait – quasi à poil... « Au début, ce qui est flippant, dit Gary, ça n’est pas vraiment la hauteur quand tu es sur la plateforme de plongeon, mais la montée pour y arriver, sur une minuscule échelle. En plongeon en piscine, pour monter au 10 mètres, c’est sur un large escalier. Là, c’était autre chose. » Et puis, il faut se lancer. La piscine en dessous, tout en bas, semble minuscule. La plateforme, 30 × 40 cm environ, également. « Grimper sur ce truc, où tu as juste la place pour mettre tes pieds, la première fois, c’est horrible, rembobine Gary. La plateforme bougeait... Mon cerveau se disait : “Qu’est-ce qui se passe ?!” Tu penses au pire. Et puis finalement, c’est bon, tu y vas. »

Gary s’est perdu

L’ambiance au sein de cette troupe, qu’il côtoie à une autre occasion, séduit Gary immédiatement : on jongle, joue de la musique, on boit des coups autour d’un BBQ ; il y a des Français, des Bulgares, des Russes. Toujours un pratiquant de plongeon « classique », il rejoint une autre compagnie, Sokol show, pour une série de représentations en France, à Maizières-lès-Metz, au parc d’attractions Walygator. Pas que pour plonger : pour ces shows en hommage au cinéma, Gary y donne un spectacle de marionnettes et de danse, un western show. Il fait aussi l’acteur. À Leeds, au théâtre de l’école, il a tenu un rôle dans le Petit chaperon rouge, celui d’une grand-mère karatéka (sic!), mais cette-fois, il sera Tarzan ! D’abord dissimulé dans la foule, sous un costard, il est victime d’une tarte à la crème... et le voilà en mode poursuite, grimpant sur la fameuse minuscule échelle, pour redevenir un plongeur, avant d’effectuer le saut extrême qui clôturera le spectacle en laissant le public sans voix. Qui dit Tarzan, dit Jane... Sabine, une Française membre de la troupe. Ils sympathisent, et alors qu’ils se voient à Paris quelques mois plus tard, Sabine « loupe son train ». Ils ne se lâcheront plus. Gary s’installe en France en 2010, et se trouve un spot d’entraînement : les plongeoirs du stade nautique Maurice Thorez, à Montreuil, en banlieue parisienne.

Sur mon dernier saut, je me suis perdu, j’ai fait une vrille de trop. Gary Hunt

Le haut vol, ce pourquoi il participe aux Red Bull Cliff Diving depuis l’année précédente. Le « high diving » l’a accroché. À 27 mètres, au-dessus des flots et des foules, c’est chez lui. Hunt monte en puissance : il remporte la série inter- nationale en 2010, 2011 et 2012, puis en 2014, 2015 et 2016. Gary Hunt est devenu un nom indissociable du plongeon de haut vol, une figure médiatique de la discipline.

Et puis, Gary se perd... Un plongeon vient sérieusement remettre en question sa capacité à plonger. « C’était en 2017, sur la dernière étape du Red Bull Cliff Diving, au Chili. Sur mon dernier saut, je me suis perdu, j’ai fait une vrille de trop. » Se perdre, en langage de plongeur, c’est ne plus savoir où l’on en est de son combo de mouvements, en pleine action. Au cœur du risque. Il s’en sort bien, mais les jours à venir seront délicats. « L’hiver suivant a été horrible, explique Gary. À l’entraînement, je me perdais tout le temps. J’en étais arrivé au point de me demander si ça valait le coup de continuer le haut vol. »

Dans un mix de doute et de détermination à se « retrouver », Gary repart quasi de zéro, reprend des plongeons sans vrilles, à des hauteurs de 5 ou 10 mètres, ne lâche rien (il évoque un travail « énorme »), pour retrouver les sommets du haut vol. Et le fait : il remporte à nouveau la série internationale du Red Bull Cliff Diving en 2018. Et remet ça en 2019 et 2021. Le boss du haut vol ne s’était finalement pas perdu trop loin.

Respire, et vas-y !

C’est dans l’action, le plongeon lui-même, que Hunt trouve de la plénitude © Rick Guest

Arrêter de compter

Ne pas « se perdre » en vol, c’est une chose, mais comment, avant même de se retrouver dans la situation où l’on ferait une vrille de trop, surmonter toujours l’appréhension potentielle de plonger de plus de 20 mètres. Cela ne semble humainement pas possible. Pas pour Gary, qui durant de longues années, évolue sans coach, et applique une méthode : « Avant de plonger, je levais les bras, je comptais jusqu’à trois, et puis je me lançais. Mais bien souvent, je comptais jusqu’à 2, et puis je recomptais, une ou deux fois, et là, je me lançais vraiment. En fait, je n’arrivais pas à juste compter jusqu’à 3 et plonger », explique-t-il.

Quand tu ne peux plus reculer, c’est là que tes doutes partent. Gary Hunt

Gary Hunt montera-t-il sur la plus haute marche du podium à Paris ? © Rick Guest

En 2017, Thomas Pesquet racontait à The Red Bulletin comment, lors d’une première sortie dans l’espace (ou sortie extravéhiculaire), quelques minutes durant, le cerveau de l’astronaute lui interdit absolument de faire le moindre mouvement. Se jeter dans l’infini spatial, juste sécurisé par un simple harnais, c’est non ! C’est un peu le même cas pour un plongeur de haut vol. « Avant un plongeon, il peut arriver que tes jambes tremblent, car ton corps ne veut pas... C’est là que tu comptes dans ta tête, et que tu y vas. »

Après quelques années, Gary a arrêté de compter. Pour souffler. Déroulé : il se positionne au bord de la plateforme, lève les bras, respire, souffle (une fois !) et se jette. « À ce moment-là, quand tu ne peux plus reculer, tu es beaucoup plus en confiance, tous tes doutes partent, et ton corps sait ce qu’il doit faire. » Dans les 27 mètres et 3 secondes qui le séparent de l’eau, Gary est dans sa plénitude. « Un moment agréable, très zen, un point de non-retour » : il agit, effectue ses vrilles comme instinctivement (il évoque une muscle memory, une mémoire musculaire) et assure ses réceptions. La position des mains bien collées au corps est cruciale au moment où le corps percute l’eau, sinon, vos parties intimes peuvent prendre cher... « C’est comme si on te donnait des coups de cutter sur les coui**es », explique Gary en se marrant (certains « mettent deux maillots », nous glisse-t-il).

Go with the flow

Dans tout ce qu’il entreprend – le piano auquel il s’est mis à l’âge de 30 ans, ou l’apprentissage du russe et de l’espagnol, plus récemment – l’athlète d’1,75 mètre sait qu’il faut du temps, de la régularité. « Mieux vaut en faire un peu chaque jour, régulièrement, dans la bonne direction, plutôt que d’en faire trop d’un coup. » Pour lui le but, le résultat, n’est pas forcément l’essentiel : « Ton point final est moins important que le chemin parcouru, et il peut être décevant. Ne te concentre pas sur le résultat, mais amuse-toi sur le chemin qui t’y mène. Respire, et vas-y ! »

Gary Hunt a la capacité de solliciter son corps d’une manière peu commune © Rick Guest

Souffler un bon coup, et se lancer, telle pourrait être la méthode Hunt, à appliquer quand notre vie devient challenge, que l’appréhension d’une situation ou d’une opportunité nous pousse à rebrousser chemin plutôt que d’avancer. “Go with the flow”, dit-il. Une fois lancé, il faudra bien agir. Gary n’a jamais reculé ? « Peut-être, une fois... » Le coup du souffle, c’est un Chinois, Hui Tong, qui le lui a enseigné. Un coach qui a évolué avec l’équipe de France de plongeon, que Gary a officiel- lement intégrée en 2018 après qu’il a été naturalisé français. Il s’est d’abord approché des institutions du plongeon français vers 2014.

Être meilleur que moi-même, c’est ça, de la compétition. Gary Hunt

Officieusement, en invité, il pouvait accéder aux installations de l’INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance) pour s’entraîner avec les plongeurs hexagonaux, toujours bienveillants. Devenu français, son intégration à l’équipe a été officialisée. Et les coaches se succèdent ; mais l’un d’eux n’est pas des plus encourageants. Gary, qui évoque avec lui son envie de participer aux JO 2024 de Paris en plongeon de 10 mètres, ne se sent pas soutenu. « Il disait que j’étais trop vieux. Aux entraînements, je savais qu’il me regardait sauter, mais une fois que je remontais à la surface, il faisait comme s’il était occupé à autre chose, à regarder ses ongles... » Motivé par sa nouvelle nationalité, son entrée en équipe de France et son projet olympique dans son pays d’adoption, Gary est pourtant face à un mur.

Mental de malade

Il en a vu d’autres, qui ne l’ont pas stoppé : en 2013, alors sous les couleurs anglaises, il se voit offrir l’opportunité de participer aux Championnats du monde FINA de plongeon de haut vol à Barcelone, (dans le cadre des Championnats du monde de sports aquatiques) mais sa fédération montre peu de considération envers cette discipline qui n’est pas présente aux JO. Aucun moyen ne lui est alloué pour cette compétition. « Je suis arrivé aux Championnats du monde de plongeon de haut vol avec un simple tee-shirt sur lequel j’avais écrit Great Britain. » Il en repart avec une médaille d’argent, et sera champion du monde en 2015 et 2019.

Après les JO de Tokyo en 2021, le staff du plongeon français évolue : une alliée entre en jeu . Clémence Monnery devient la coach de l’équipe de France de plongeon. Ancienne pratiquante de haut niveau, la Française a gravi les plateformes de l’encadrement fédéral des équipes de plongeon nationales. Cadre technique au sein de la fédération française de natation, elle accompagne aujourd’hui sept plongeurs et plongeuses, dont six ont le potentiel pour atteindre les JO en 2024.

Gary la connaît déjà. Jusqu’alors coach des Juniors à l’INSEP, Clémence prenait sur son temps perso pour venir le coacher à Montreuil. Et continue à faire preuve de bienveillance et de soutien à son égard. Alors qu’en Angleterre, son staff se fichait éperdument du plongeon de haut vol, et que ses entraîneurs français ne lui avaient jusque-là montré que peu d’intérêt, Clémence, curieuse, accompagne Gary sur une compétition de « high diving » à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, en décembre 2021. « Le haut vol est en plein essor, de plus en plus de pros s’y impliquent », explique-t-elle. En phase avec la spécialité de Gary, elle peut l’accompagner au mieux dans son projet olympique à 10 mètres. Les atouts de Gary ? « Ses multiples titres de champion du monde de high diving, et un mental de malade. C’est un plongeur atypique, qui ne s’entraîne pas comme tout le monde, du fait de son âge. L’entraînement conventionnel, pour lui, c’est non. Il sait ce qu’il veut. » Elle insiste sur un point : « Quand Gary réussit quelque chose une première fois à l’entraînement, il n’a pas besoin de le reproduire à plusieurs reprises pour l’assimiler, il pourra le refaire en compétition. » La présence de Hunt au sein de son effectif est vue par Monnery comme une « plus-value ». « C’est une force dans l’équipe, et il est respecté. Notamment pour son parcours dans les séries Red Bull Cliff Diving. Il est hors norme. »

Au-delà d’un soutien technique, c’est le support mental de Clémence que Gary apprécie. Elle n’a jamais pratiqué le plongeon de haut vol, mais croit en ses capacités pour les JO, où Gary pourrait représenter la France en plongeon solo, ou en synchro homme. « La route est longue, dit Clémence. Il y a beaucoup d’étapes à valider pour Gary d’ici là. » Mais à ses yeux, le projet du Montreuillois est viable, il en est capable, « encore dans le coup ».

« Clémence a envie que je réussisse, explique Hunt. Il y a dix ans, je n’aurai pas eu besoin de cette motivation. Avec elle, j’ai envie de plonger. »

Meilleur que lui-même

Fort du soutien reçu, Gary en donne à son tour. « J’épaule les jeunes plongeurs de l’équipe de France et je pense qu’ils apprécient mon expérience. Je leur explique que certaines chosent qui peuvent leur sembler inutiles, pourraient les aider à progresser s’ils les maîtrisaient. Comme je l’ai fait avec ma liste de plongeons. » Ces athlètes, plus jeunes, poussent Gary Hunt à se « dépasser physiquement ».

Et c’est parce qu’il plongera devant tous ceux qui l’accompagnent en France, que l’étape du Red Bull Cliff Diving, au cœur même de la capitale, en juin prochain, sera historique pour Gary. « Je vais venir comme je le fais toujours : pour être meilleur que moi-même ; pas pour battre les autres, car c’est comme ça que je vois la compétition. Et pour offrir le plus beau des spectacles aux Parisiens, à ma famille et à mes amis », dit-il avant de retourner s’entraîner.

Dans l’eau de la Seine, à Paris, entouré de la tour Eiffel et de dizaines de milliers de spectateurs abasourdis par ses plongeons hallucinants, Gary Hunt sera à sa place. Heureux.

Paris plonge dans le high diving

Gary Hunt à toute vitesse lors du Red Bull Cliff Diving à Boston © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Du jamais vu à Paris, mais le touriste qui passera par hasard aux abords du port Debilly devra se demander si cet impressionnant « plongeoir », face à la Tour Eiffel, a toujours été là. C’est là l’idée derrière le Red Bull Cliff Diving à Paris (première étape européenne de la World Series, qui en comptera huit cette saison) : offrir à l’élite internationale du plongeon de haut vol, féminine et masculine, un espace de performance hors du commun, au cœur de la capitale, en communion avec son architecture.

Carte postale

Pour ajouter au caractère unique de l’événement, il fallait proposer un set-up incroyable aux 24 plongeurs engagés, 12 hommes et 12 femmes, qui s’élanceront de deux plateformes (20m pour les femmes, 27 pour les hommes) dotées d’une vue exceptionnelle sur la ville. Et pour ce Red Bull Cliff Diving à Paris, il ne s’agissait pas « juste » d’installer un plongeoir, mais aussi de trouver un endroit où la Seine fait au moins 5,5m de profondeur, et y créer une infrastructure qui se fondrait dans ce quartier de carte postale, aux abords du Palais de Tokyo. Le montage de la structure (jusqu’à 90tonnes, avec ses lests) prendra une semaine. Le matériel sera livré par voie fluviale, à même le port faisant face à la plateforme. Une approche écologique qui préfigure les activités aquatiques attendues lors de JO de Paris en 2024. Le projet du Red Bull Cliff Diving a débuté par une discussion avec la ville de Paris dès 2020, puis s’est concrétisé grâce à une collaboration régulière avec elle, et les autres institutions et infrastructures (multiples) impliquées dans la gestion de l’activité commerciale et touristique du port Debilly.

Tout prévoir

Le caractère extrême de la discipline exigeant un niveau de sécurité optimum, un directeur sportif se tiendra sur la plateforme lors de chaque plongeon, et au bas du plongeoir, on trouvera un directeur de la sécurité positionné sur un paddle à même la Seine. Dans l’eau, trois hommes grenouilles (les plongeurs doivent leur faire un signal OK après chaque saut). Aussi, deux zodiacs se tiendront prêts à l’action : dans chaque embarcation, on trouvera un médecin, prêt à prendre en charge le plongeur ou la plongeuse en cas de problème. À La Rochelle, en 2015, le plongeur américain Steven LoBue avait touché la plateforme avec sa tête en faisant un salto, scène impressionnante, mais sans gravité. Il faut aussi anticiper de potentiels mauvais « amerrissages » (ou bad landing).

Familial et gratuit

Des milliers de personnes sont attendus au port Debilly pour cette première historique, un show jamais proposé au cœur même d’une capitale européenne, dont les phases d’entraînement débuteront le jeudi 16 juin. Les qualifications auront lieu le vendredi et la finale (le grand événement) le samedi 18 juin. Pour les absents, une retransmission en direct sera proposée sur Red Bull TV, le samedi, grâce à un dispositif conséquent, composé, entre autre, de sept caméras sur site. Cette étape du Championnat du monde de plongeon de haut vol (avec un prize money identique pour les hommes et femmes), sera ouverte à tous, familiale et gratuite.

Red Bull Cliff Diving à Paris, les 17 et 18 juin, Port Debilly ; infos sur redbull.com