Ginge Fullen : fou de sommets

Nous escaladons furtivement le portail cadenassé et pénétrons dans la zone interdite. Le jour se lève à peine que déjà, un immense nuage blanc enveloppe le pic du volcan face à nous, le coupant en deux. Cinq minutes à peine se sont écoulées et nous apercevons déjà une Jeep. Plongeant prestement derrière un buisson d’épines, nous rampons le long d’un talus pour épier l’horizon. Cinq hommes arpentent le paysage lunaire volcanique en file indienne. Sûrement des employés municipaux : ils ont déverrouillé le portail pour faire passer leur Jeep. Se faire repérer signera immédiatement notre arrestation.

« Il faut les contourner », murmure Ginge Fullen, qui n’en est pas à son premier coup d’essai. Chauve, carrure de boxeur et accent du Yorkshire à couper au couteau, Ginge est né au Nigeria, a grandi en Angleterre et a fait le tour de monde une bonne dizaine de fois. Je ne connais personne d’autre qui ait été arrêté dans plus de pays que moi. Nous sommes au beau milieu de la zone d’accès limité de Montserrat, l’une des îles Sous-le-Vent caribéennes. Étroite langue de terre de 18 km de long et 8 km de large entourée de mers chaudes d’un bleu émeraude, Montserrat, à 20 minutes à vol d’oiseau au sud-ouest d’Antigua, est l’un de ces minuscules territoires britanniques hérités des jours de gloire de l’Empire, et la seule île des Caraïbes à avoir un volcan en activité.

Le but de notre expédition est d’escalader son sommet, opération parfaitement illégale mais partie intégrale d’une des listes de Fullen : escalader le point culminant de chacun des quatorze territoires britanniques.

« Il me faudrait une liste de toutes mes listes », conclut Fullen.

Plongeur-démineur dans le civil, Ginge Fullen débarrasse les océans des UXO, les munitions non explosées. Un travail difficile, dangereux, physiquement éprouvant... et très bien payé. Golfe Persique, mer Méditerranée, Atlantique ou Pacifique, les fonds marins de notre planète déchirée par les guerres sont jonchés de mines et d’explosifs.

Fullen avec une mine terrestre trouvée en route vers un sommet d’Angola © Courtesy of Ginge Fullen

Fullen rejoint la Royal Navy en 1984. Il n’a alors que 16 ans. Trois ans plus tard, le Herald of Free Enterprise chavire dans la Manche avec un équipage de 80 personnes et 459 civils à son bord. Fullen fait partie de l’équipe de plongeurs de la Royal Navy dépêchée sur les lieux pour sauver les 193 personnes encore à la merci des eaux mortelles. Il sauve plusieurs dizaines de vies, exploit récompensé par la médaille de bravoure de la Reine « pour actes de bravoure exemplaires ».

Fullen travaille sous l’eau six mois par an et passe le reste de l’année sur les montagnes. Sans sponsors, il finance lui-même ses expéditions à l’aide de ses économies durement gagnées. Il n’a ni Instagram, ni site web et n’emporte jamais de téléphone lors de ses périples. Ginge Fullen est sans doute l’un des plus grands collectionneurs de sommets au monde, et aussi l’un des plus méconnus. Il figure pourtant dans le Guinness des records : premier à escalader tous les plus hauts sommets d’Europe (47 en tout) et presque tous ceux d’Afrique, 53, à son actif (il lui manque encore le Soudan où il se prépare à revenir pour cocher le numéro 54), il détient en outre le record de points culminants par pays : à l’heure actuelle, il a accompli ce tour de force dans 174 pays (pour les curieux, notre planète en compte 195).

Ginge Fullen le 17 juin dernier en Écosse © Paul Calver Je dois avoir une liste de toutes mes listes Ginge Fullen

Au lieu de foncer droit vers les flancs fumants du volcan en activité comme le prévoyait notre plan, Ginge Fullen bifurque à gauche, direction plage, pour éviter d’être arrêté. Comme il s’y attendait, les vagues ont soulevé un banc de sable que nous pouvons longer sans être repérés. Je remarque au passage suffisamment de bois sec pour faire un feu si nous sommes obligés de bivouaquer. Nous n’avons emporté que de l’eau, des casse-croûtes et des imperméables, mais sommes bien décidés à prendre autant d’heures ou de jours que nécessaires pour mener notre mission à bien.

Sous nos pas se dressait autrefois un aéroport emporté dans l’Atlantique lors de l’éruption du stratovolcan actif de la Soufrière, en 1995. Plymouth, capitale de Montserrat située sur la partie ouest, a été ensevelie sous la boue et les débris pyroclastiques. Sur les 11 000 habitants de l’île ravagée aux deux tiers par l’éruption, la moitié vivait à Plymouth, fort heureusement évacuée à temps (les 19 personnes ayant perdu la vie avaient refusé de quitter leur ferme).

Ginge Fullen a atteint 53 sommets en Afrique © Courtesy of Ginge Fullen Fullen n’a pas de sponsors, pas d’IG, pas de site web. Il part sans téléphone lors de ses expéditions.

Environ 4 000 habitants vivent actuellement sur l’île dans la partie nord recouverte de forêt tropicale. La partie sud, dévastée par l’éruption, est strictement contrôlée et interdite au public. Fullen et moi longeons rapidement la plage sur un kilomètre environ avant de s’orienter vers l’intérieur des terres pour emprunter un large ravin rempli de gravats aux parois hautes de trois mètres.

Ginge Fullen souffre d’une liste tragicomique de problèmes médicaux © Courtesy of Ginge Fullen

Le ravin a été créé par un lahar (des coulées de boue composées de matières pyroclastiques, d’eau et de roches) qui s’est déversé du volcan en éruption. Telles de furieuses rivières de béton, les lahars détruisent absolument tout sur leur passage. Fullen connaît bien leur topographie depuis sa première mission de reconnaissance trois ans plus tôt.

« J’ai remarqué que les patrouilles étaient fréquentes sur le versant ouest du volcan, là où se trouvait Plymouth, raconte-t-il. J’ai demandé négligemment si l’on pouvait escalader le volcan. On m’a répondu que rentrer dans la zone interdite était passible d’une amende de 1 000 dollars, d’un temps de détention indéterminé et d’une éventuelle déportation. » Ce qui motive notre décision d’emprunter le versant est du volcan, remontant à pas vifs le lit du lahar. L’île de Montserrat a été « découverte » en 1493 par Christophe Colomb lors de son deuxième voyage. Il lui a donné le nom d’un monastère espagnol. Bien que les fouilles archéologiques attestent de la présence de peuples indigènes sur ces îles depuis au moins 5 000 ans, l’île était inhabitée à l’époque où Colomb débarque. En 1632, elle devient une colonie britannique et, en 1678, 1 000 esclaves africains suent sang et eau dans les plantations de canne à sucre. En 1810, l’île compte 7 000 esclaves.

Fullen prend un relevé GPS près du sommet des collines de la Soufrière © Mark Jenkins

En 1834 (soit trente ans avant les États-Unis) l’abolition de l’esclavage en Grande-Bretagne met fin au système des plantations. Aujourd’hui, après l’esclavage, les ouragans et les éruptions, Montserrat est un État-providence du gouvernement britannique. On y trouve encore quelques expatriés anglais, mais l’île vit surtout de l’extraction de gravier (transporté par barges océaniques) et de rares touristes s’adonnant à la plongée sous-marine entre deux coups de soleil. À mi-chemin du volcan, nous cachons la moitié de nos rations sous le socle en pierre d’un moulin à vent pour la canne à sucre, unique construction humaine ayant survécu à l’éruption. Fullen marque l’endroit sur son GPS. Tandis que nous poursuivons notre route, j’essaie d’en apprendre davantage sur mon compagnon d’aventures qui ne se laisse pas facilement tirer les vers du nez.

En 1990, Fullen se brise le cou au rugby et doit porter un halo crânien pendant plusieurs mois. Une période d’inactivité bien plus insupportable que la douleur pour cet authentique athlète qui dévore les récits d’aventuriers tels que Tensing Norgay et Edmund Hillary depuis sa plus tendre enfance.

C’est à cette époque qu’il décide d’escalader l’Elbrouz, en Russie, point culminant d’Europe avec ses 5 643 mètres d’altitude. Il accompli ce fait d’armes en 1992 puis se lance à l’assaut des plus hauts sommets des pays d’Europe de l’Est, se découvrant des dispositions naturelles pour ce genre d’alpinisme. Il finit par appeler le Livre Guinness des records pour leur poser une question : quelqu’un a-t-il déjà escaladé tous les sommets d’Europe ?

« Réponse négative, explique Ginge Fullen avec un large sourire, mais ils ont aussitôt ajouté que c’était une fabuleuse idée. »

Voilà comment ont débuté trente années d’une insatiable quête pour escalader le point culminant de chaque pays de la planète. Cette année-là, il s’est offert l’ascension du Kilimandjaro pour Noël, « malade comme un chien, saignant du nez, vomissant. Je m’adapte mal à l’altitude. J’ai le même problème sur toutes les montagnes », puis enchaîne avec le Denali en Alaska au printemps suivant, « toujours aussi malade ».

Plongeur-démineur : le vrai métier de Ginge Fullen © Paul Calver

En 1996, il s’attaque à l’Everest et fait une crise cardiaque à 6 000 mètres d’altitude. « Comme je m’adapte mal à l’altitude, j’ai d’abord pensé que c’était le MAM (le mal aigu des montagnes, ndlr). Mais la douleur à la poitrine a empiré à tel point que je ne pouvais quasiment plus respirer. J’avais l’impression qu’une main géante me broyait la poitrine et que mon sternum allait éclater en mille morceaux. » Fullen écrira plus tard : « Je ne l’ai jamais évoqué avant, mais ma plus grande peur est de mourir asphyxié. Vous allez me dire que j’aurais pu faire autre chose que plongeur en mer... mais si vous savez vous y prendre, c’est le genre de peur qui peut vous maintenir en vie. »

De retour au camp de base, Fullen est mis sous oxygène et reçoit plusieurs injections de morphine avant d’être rapatrié par hélicoptère vers un hôpital de Katmandou.

L’année suivante, il se rend au Shkhara, plus haut sommet de Géorgie à 5 193 mètres d’altitude, pour être aussitôt déporté à Moscou sans aucune raison valable. Lors de sa seconde tentative, le camp de base est pillé par des rebelles tchétchènes. Pour sa troisième tentative, il a juste assez de nourriture pour cinq jours mais atteint le sommet onze jours plus tard. Point le plus élevé de Turquie, culminant à 5 137 mètres, le Mont Ararat est interdit d’accès ; Ginge Fullen fait le tour de la montagne, soudoie les rebelles kurdes et atteint sa cime. Avec ce mélange de courage et de modestie qui le caractérise, Fullen gravit tous les points culminants d’Europe en 1999, et se tourne alors vers l’Afrique.

« Je pense qu’il faut juste un peu de persévérance », lâche-t-il.

Au fond du lahar, une immense barricade de végétation hérissée ne nous laisse d’autre choix que de faire demi-tour. Nous revenons sur nos pas pendant une demi-heure puis empruntons un lahar adjacent pour reprendre notre ascension. À midi, nous atteignons l’étroite crête séparant les côtés est et ouest de la montagne. Par malheur, nous sommes directement dans le champ de vision de l’observatoire situé côté ouest. Nous nous déplaçons aussi rapidement que possible le long d’une colonne de lave décrépite, nous dissimulant tant bien que mal derrière des blocs de lave durcie, chancelants. Obligés de traverser une entaille sulfureuse jaune vif sur le côté nord-est du stratovolcan, nous contournons avec mille précautions les suppurations fumantes, tâtant la surface bouillonnante de la pointe de nos bâtons de trekking pour nous assurer de sa solidité. Cette délicate valse enfin achevée, nous nous enfonçons avec soulagement dans le nuage lenticulaire : ici, nous sommes invisibles. Mais les résidus volcaniques sont humides et glissants. Nous ralentissons notre rythme, ce qui permet à Fullen de poursuivre son récit.

Fullen et un ami © Courtesy of Ginge Fullen Sa check-list : y a-t-il des mines terrestres ? Des rebelles armés ? Des serpents venimeux ?

Il m’explique être le premier à avoir découvert, puis effectué, l’ascension du plus haut sommet d’Ouzbékistan puis du Bangladesh, avant d’ajouter : « Mais c’est en Afrique que mon aventure a vraiment commencé. »

Il s’y installe en 2002 et passe une grande partie de l’année à voyager de pays en pays. Après des jours de négociations pour escalader le point culminant du Gabon, il est bloqué au sommet par un rocher de 6 mètres de haut. « J’ai essayé toutes les techniques connues, impossible d’escalader ce foutu rocher. » Il finit par redescendre de la montagne pour ramener un arbre mort dont il se sert comme échelle pour finir son ascension. Pour atteindre le plateau de l’Aïr, au Niger, Fullen emprunte le bus, puis un taxi, puis une Jeep et escalade le Mont Indoukat-n-Taglès en compagnie d’un guide touareg appelé Macmodon. Mais c’est surtout la pauvreté du pays et la multitude d’enfants mendiants qu’il décrit dans son journal intime. Lorsqu’il offre une canette de soda à une jeune fille, des garçons plus âgés essaient aussitôt de s’en emparer. Fullen intervient. « J’étais occupé ailleurs et quand je me suis retourné, elle versait les quelques centilitres de soda dans les bols que les mômes utilisaient pour mendier. Elle s’est contentée d’une minuscule gorgée. »

Il s’y reprend à trois fois pour réaliser les 2 620 mètres d’ascension du mont Môco (Angola), zigzaguant entre mines terrestres, forces rebelles, autorités gouvernementales et trafiquants de diamants. Au Kenya, il se fait agresser et étrangler. Il s’en sort vivant mais se fait tout voler. Voici comment il résume son approche de la montagne en Afrique: « Si une zone est interdite, pas de problèmes, ne dites rien à personne. S’il y a des rebelles, pas de problèmes, il faut juste les connaître. L’éloignement géographique, pas de problèmes, il faut juste être bien préparé. Les mines anti-personnel ? Pour les mines, pas de problèmes... il faut juste avoir de la chance. »

Après une année passée sur les sommets d’Afrique, il ne lui reste plus que la Libye. Mais personne ne sait vraiment quelle montagne du désert est la plus haute et la région grouille de rebelles. Le danger est tel que l’un de ses meilleurs amis, un plongeur du nom de Dean Simpson, fait un pari avec un proche. « Soit Fullen va échouer, soit mourir au cours de sa tentative. Sans être morbide, chaque fois qu’il part en expédition, ses amis les plus sensés pensent presque tous la même chose. »

Simpson termine sa lettre en ces termes : « P.S. : s’il atteint le sommet et qu’il meurt au retour, tu gagnes quand même ! » Au bout de trois périlleuses tentatives, Ginge Fullen est le premier à découvrir, puis escalader, le plus haut sommet de Libye, le Bikku Bitti, fin 2005 et meurt quasiment de soif lors de sa dernière tentative.

Fullen a refusé de laisser les restrictions entraver sa quête du sommet © Courtesy of Ginge Fullen Il n’a que faire de la célébrité. Il escalade des montagnes parce qu’il a le courage de le faire.

En 2007, soucieux de rembourser ses expéditions africaines, il travaille sur un navire ancré dans la baie du Bénin quand celui-ci est assailli par des pirates nigérians qui braquent un fusil sur sa tempe puis le frappent avec le plat de la lame d’une machette. L’un des capitaines est tué.

Un événement que Fullen considère avec philosophie : « Les grandes compagnies pétrolières n’ont aucune morale, elles ont foutu les Nigérians dans la merde ; je peux comprendre leur colère. » À l’orée du pic de la Soufrière, la roche est recouverte de mousse. Pour éviter de déraper, nous creusons des prises dans la boue volcanique. À force de reptations, nous atteignons le bord du cratère où sévit un brouillard si dense que nous n’y voyons rien. Le vent en rafales nous précipite presque dans le cratère. « On va dire que c’est bon », annonce Fullen, qui vérifie son GPS : 930 mètres, soit 15 mètres de plus qu’avant l’éruption de 1995.

La descente est horriblement casse-gueule. Pour ne pas dégringoler dans le vide, nous nous servons de nos bâtons de trekking comme de piolets. Quand la pente se fait moins raide et que nous pouvons enfin nous déplacer en diagonale, je demande à Fullen s’il a une échelle d’évaluation pour ce genre d’escalade. Il en a bien une, qui n’a rien à voir avec les systèmes de classement numérique ou alphabétique utilisés aux États-Unis ou en Europe.

Y a-t-il des mines terrestres sur ou autour de la montagne ? Y a-t-il des rebelles ou des conflits armés sur ou autour de la montagne ? Y a-t-il des éléphants, des serpents ou insectes venimeux ou des maladies infectieuses sur la montagne ? Y a-t-il des chiens de garde sur la montagne ? Quelle est la distance à parcourir à pied, en bateau, en canoë, à dos de mule ou de chameau jusqu’à la montagne ?

Fullen ne se laisse pas facilement dissuader © Mark Jenkins

Conscients que nous sommes à nouveau dans la ligne de mire de l’observatoire, nous nous engouffrons prestement dans l’un des lahars. Immanquablement, l’écho des hélicoptères résonne bientôt à nos oreilles. Nous nous dissimulons dans une anfractuosité. Le bruit des hélices se rapproche, nous rampons encore plus profondément. Un hélicoptère passe à moins de 6 mètres au-dessus de nos têtes, puis un autre. Le ballet aérien se poursuit, mais ils ne nous voient pas. Nous restons longuement terrés ainsi, ne ressortant de notre cachette que lorsque le bruit des rotors a complètement disparu. « Manque plus qu’un comité d’accueil à l’entrée », crache Fullen avec amertume. Nous dévalons le lahar pour ressortir là où nous avions aperçu la Jeep. Disparue. Une autre camionnette se cache dans l’ombre lorsque nous franchissons le portail. Personne autour. Elle appartient à Sammie, un éleveur de chèvres du coin âgé de 74 ans. Celui-ci accepte bien volontiers de nous ramener à Saint John’s. Au total, l’expédition n’aura duré que quelques heures.

Debout à l’arrière du pick-up, je réalise que je viens de franchir un nouveau sommet et que j’ai eu la chance extraordinaire d’accomplir ce succès en compagnie de l’énigmatique Ginge Fullen.

Loin de se la péter, Fullen est modeste, réservé et se fout de la célébrité. Il a son propre programme : il escalade des montagnes, pour découvrir des paysages uniques, s’immerger dans des cultures que la plupart d’entre nous ignorent, et pour trouver le courage de le faire, au mépris des obstacles, et de la douleur.