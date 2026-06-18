Tard, en 2021. En Mayenne on n’avait pas de piste, j’ai débuté en intégrant le pôle France car en paracyclisme cette discipline est bien développée. C’est même un passage obligé si on veut participer aux JO. Pour ceux de Paris, on s’est tellement préparées physiquement et mentalement… L’année des JO, on était sur la piste de Roubaix une semaine sur deux. Intense ! Je pense que c’est grâce à cela que j’ai pu remporter une médaille d’argent en poursuite individuelle C5 (aux JO de Paris, elle a remporté deux autres médailles sur route : celle du contre-la-montre C5 et de la course en ligne C4-5, ndlr).