Hit The Road : le monde autrement

Hit The Road: On habitait le même petit village en banlieue parisienne, c’est le parkour qui nous a réunis. En 2012, on a pris la décision de partir à la rencontre d’autres pratiquant·e·s à travers l’Europe. On partait pour un mois avec juste un sac à dos et un pass Interrail en poche et on allait de métropole en métropole, en dormant sur les toits ou chez les gens. On était vraiment dans une approche communautaire du parkour pour partager des histoires de vie, des aventures et des techniques. On a sillonné toute l’Europe durant quatre étés et on faisait des vidéos. Et en parallèle, on a commencé à faire des prods vidéo, notamment de la pub et pas mal de photos.