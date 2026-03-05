Noémie & Emilie

Quand l’une est là, l’autre le sera. Et vice-versa. Engagées parfois en duo mixte, elles s’encouragent, s’entraident, s’échangent un gel, une accolade. Et même quand elles sont en solo, elles font le même temps ! Noémie et Emilie, c’est une histoire d’amitié, presque de gémellité, qui s’est fortifiée avec l’Hyrox en l’espace d’un an et demi et à raison de deux à trois compétitions par an. « On travaillait dans la même salle de sport, retrace Emilie, mais l’Hyrox et le fait d’être dans le team Red Bull ont renforcé nos liens. De connaissances professionnelles, on est devenues meilleures amies ! Et on se connaît tellement bien qu’on sait exactement quand l’une a besoin de l’autre. » Noémie confirme : « On se complète super bien, car même si on a des personnalités différentes, nos sensibilités se rejoignent et nos points forts et faibles sont ultra complémentaires. Chacune inspire l’autre, la motive. À deux, on va chercher plus loin dans ses limites. » Ainsi, quand Emilie cartonne aux ateliers de force comme les wall balls, Noémie, d’un plus petit gabarit – plus adapté selon elle aux burpees – fait moins de répétitions !

Emilie Detre et Noémie Hanse montent en température à La Rosière © @120_production/Vincent Sorin

« Mon tout premier Hyrox était avec Noémie, et pendant toute la compétition, c’est elle qui m’a poussée, ce qui m’a boostée aussi pour être meilleure tout au long de l’année : je ne voulais pas être son point faible. On s’est entraînées ensemble en ce sens : dans le but de se surprendre l’une l’autre, être là l’une pour l’autre. » Un équilibre qui fonctionne : « À Gand (Belgique), en décembre 2025, lors de notre dernière compétition de l’année, c’est Emilie qui m’a pris la main pour aller plus vite, car sur la compétition, il faut courir ensemble, savoir accorder nos rythmes. On a fait 1 h 06 dans notre catégorie des 25/30 ans, un pic d’adrénaline qu’on n’oubliera jamais, renforcé parce qu’on l’a vécu à deux ! »

Emilie et Noémie célèbrent une performance avec Alizée Bois © @120_production/Vincent Sorin

Et puis, il y a les bonnes tranches de rigolade : pas forcément sur les compétitions quand on se donne à fond. « Là, ça ne plaisante pas ! » plaide Emilie. « Quoique : quand je peux récupérer sur une station où Noémie passe, ça m’arrive de danser pour décharger le stress. » Deux fois par an, le team participe au Red Bull training camp. « Pour le coup, là, on s’amuse vraiment ! insiste Noémie. C’est assez intense comme week-end, on se prépare pour des compétitions Hyrox, on simule même une épreuve, mais il y a plein d’extra super fun : à Reims, on a découvert les vignobles à vélo, et on en profite toujours pour tester d’autres sports, comme là, à La Rosière (station de Savoie) où on va skier tous ensemble. Finalement, si on fait tout ça, c’est avant tout pour tous ces moments passés ensemble… Le vrai kif, c’est de tout partager. »

« Training camp (ou une colo je sais plus) à la neige. » © @120_production/Vincent Sorin Un duo inséparable où Marceau le discret et Sacha l’expansif se sont trouvés.

Sacha & Marceau

Qui a vu leurs vidéos sur les réseaux sociaux a bien compris que ces deux-là étaient à mille lieux de se prendre au sérieux. Que ce soit quand ils testent de la danse classique, de la boxe ou du rallye, leur mode d’expression favori : l’humour second degré, un brin de lose et de gentils tacles. On a bien saisi aussi que la paire, qui se connaît depuis 2012 et le collège, est aujourd’hui en coloc et plus que jamais solidaire. « On se considère comme des amis avant tout, pas comme des partenaires, confirme Marceau. On fait des tas de sports ensemble : du padel, de la course à pied, du tennis. J’ai déjà fait trois marathons, et bien sûr il y a l’Hyrox. On est habitués à se pousser, à se challenger, on se tire la bourre, ça chambre ! Sauf quand l’autre n’est pas bien : alors là, on switche et on s’encourage. »

Côté filles : solidarité, amitié, sororité. Côté garçons : complicité, vannes et second degré. Deux salles deux ambiances. Mais une même façon d’envisager la performance. À deux.

« Comme Marceau est meilleur en course que moi, il gère cette partie, précise Sacha. Je suis plus efficace sur les exercices de force, où il faut pousser et tirer. C’est vrai qu’à deux, c’est plus cool, parce que s’entraîner ou courir tout seul, faut avouer, ce n’est pas très marrant… Et l’effort est divisé par deux, donc moins dur. Bon, là on est plus du 60 %-40 %. Non, je plaisante. On se complète bien ! Mais sans donner dans le gnangnan : je préfère qu’il me dise qu’il va m’éclater plutôt que de finir l’épreuve en se donnant la main ! J’aime bien l’image « guerrier » que ce sport renvoie… Nous, tout suants, congestionnés… Bon, un peu narcissique peut-être ? »

Humbles dans leur approche, puisqu’ils ont juste fait un Hyrox ensemble en 2025 à Paris, « parce qu’en solo c’est horrible », précise Sacha. « On n’est pas très bons, dans le team Red Bull, on est un peu les “fraudes” du groupe ! » plaisante-t-il. Sacha vient du foot, Marceau a un peu touché à tout, escalade comprise. Pour eux, l’Hyrox est une façon très fun et très motivante de s’améliorer. Sacha : « Comme on a les statistiques sur chaque station, ça nous pousse à faire mieux à chaque fois, c’est assez addictif d’ailleurs ! » Branchés sports ludiques, les quasi trentenaires ont quand même l’air de prendre plaisir à se dépasser, à en baver. « Sur les Red Bull training camps, où, comme l’a dit Sacha, on est clairement les plus nuls, on est carbo à chaque fois, complètement cuits, alors que les autres sont super frais, même ils en redemandent ! Mais on doit aimer ça au fond de nous, se faire mal… »

Devenu central dans leur métier puisqu’ils sont tous deux créateurs de contenus, le sport en général et l’Hyrox en particulier les a encore davantage soudés. Jusque dans la vie de tous les jours ? « On est ensemble, jusque dans les plans galère. Mais je ne vais pas vous mentir : quand on se rend à une compétition de sport et qu’on crève en pleine nuit, je ne pense pas à l’Hyrox ! Ou alors très inconsciemment ! » rigole Sacha, qui reconnaît qu’avant l’Hyrox, il n’avait jamais connu ces sensations d’épuisement total. « Ce qui est sûr, c’est que ça forge le mental et que ça rejaillit dans notre façon d’être dans la vie », ajoute Marceau. Quand les retrouvera-t-on ? « Au Grand Palais », répond Sacha. « Ah bon ? », fait Marceau, visiblement pas au courant. « Mais, okay, go, on y va ! »

Mini CV : Noémie Hanse & Emilie Detre

23 ans (Noémie), 32 ans (Emilie)

Lille, coaches de sport (certifiées Hyrox) et créatrices de contenus. Un peu plus de deux ans d’Hyrox.

Meilleur solo pour Emilie : 1 h 14 et 1 h 03 en duo mixte ; meilleur solo pour Noémie : 1 h 14.

Meilleur duo ensemble : 1 h 06. Points forts (Emilie) : « Les stations en général avec une préférence pour les fentes et wall balls, les ergs. »

Point faible : « La course à pied, mais je m’améliore ! »

Points forts (Noémie) : « Souffrir avec le smile. »

Points faibles : « Toutes les stations qui nécessitent d’être grande pour être avantagée ! »

Devise (Emilie) : « Tu veux, tu peux ! »

Devise (Noémie) : « Good things take time. »

Objectifs perf 2026 (Emilie) : « Faire un solo en dessous de 1 h 10 et me qualifier au championnat en duo double femme pro. »

Objectif (Noémie) : un sub 70 avant la fin de l’année, « tout en me préparant pour un marathon ».

Mini CV : Sacha Borg & Marceau Alayrac

Marceau, 28 ans, Toulouse, créateur de contenus, un an d’Hyrox.

Premier solo en 1 h 58 : « Un temps ultra-nul, mais je me suis pointé sans rien savoir de ce qu’il fallait faire, énorme marge de progression donc ! »

Meilleur solo pour Sacha, 32 ans : 1 h 43 ; 1 h 21 en duo avec Marceau.

Point fort de Marceau : le mental. « Je préfère plutôt me poser que d’abandonner. »

Point faible : les wall balls, « la station la plus horrible, en fin d’épreuve ».

Point fort (Sacha) : les sleds. « Je kiffe ça, pousser et tirer ! »

Point faible : la course à pied et les burpees (« pas du tout stylé, cet atelier ! »).

Devise commune : Bigger than life. « On le répète tout le temps ! »

Objectifs perf 2026 : aller ensemble sous la barre des 1 h 15.