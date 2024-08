Isack Hadjar : ne le cherchez pas !

Toute ta carrière, en tant que jeune pilote, idéalement, tu t’adaptes aux différentes catégories, par paliers. Tu améliores au fur et à mesure cette capacité d’adaptation, et tous les ans, tu t’habitues à avoir plus de grip, que ce soit en karting ou en monoplace. Plus de grip, plus de puissance, plus de grip, plus de puissance, et ainsi de suite. Tu arrives en F4, tu passes en F3, F2, les steps sont assez similaires, et ça passe bien, avec toujours un premier choc. Mais F2 vers F1, c’est comme si tu passais de la F4 à la F2, c’est un step. Les F1 vont vraiment vite et les F2 sont assez loin. Quand je dis que tu n’es pas prêt, tu n’es pas prêt. Quand je monte dans une F1 pour les FP1 (Free Practice 1, essais, ndlr), les premiers tours, ça n’a vraiment rien à voir avec la F2. Tout ce que j’ai appris en F2, je le mets à la poubelle ? Ça n’est plus une voiture de course, c’est un vaisseau spatial !