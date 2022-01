Design au féminin : Un fauteuil pour deux

Créé en 1956, le fauteuil Eames est l’une des pièces de mobilier les plus emblématiques jamais fabriquées. Mais, à en juger par tout ce qui a été écrit à son sujet depuis, on a l’impression qu’il est l’œuvre exclusive du designer américain Charles Eames plutôt que le fruit d’un partenariat créatif avec son épouse et collègue designeuse, Ray Eames.

L’année où le fauteuil a fait son apparition, Charles a été présenté dans l’émission de télévision américaine Home comme son créateur, et Ray comme une « assistante ». En 1985, c’est Charles qui a été nommé « designer le plus influent du XXe siècle » par l’Industrial Designers Society of America même si tous ses travaux ont été réalisés en collaboration à parts égales avec sa femme Ray.

L’histoire est une succession d’éloges et d’hommages aux designers masculins. On ne peut en dire autant des femmes qui ont façonné la vie moderne. Jane Hall (photo ci-contre), auteure britannique, militante et cofondatrice du studio d’architecture Assemble, veut changer cela.

Jane Hall : "J’espère que le design deviendra plus large et plus inclusif" © Jane Hall

Le dernier livre de Jane Hall, Design au féminin, fait la lumière sur plus de 200 créatrices, entre le début du XXe siècle et aujourd’hui, en met- tant l’accent sur celles qui ont travaillé sur des objets domes- tiques fonctionnels. « La mai- son a été au centre du changement social pour les femmes, explique Hall. De nombreuses créations présentées dans ce livre reflètent l’évolution du rôle des femmes. » Parmi ces objets, mentionnons la chaise Bibendum de 1926 de l’architecte irlandaise Eileen Gray, une bouilloire des années 1920 de l’étudiante du Bauhaus Marianne Brandt, et des cou- verts créés en 1976 par la designeuse danoise Karin Schou Andersen pour les personnes souffrant d’un handicap physique.

Reconstituer cette histoire fragmentée n’a pas été une tâche facile pour Hall. « On manque cruellement de documentation, alors je me suis concentrée sur les discussions avec les gens et sur la récupération des histoires perdues au moyen d’une approche orale de l’histoire. » Selon elle, trois personnages de ces récits se détachent : les créatrices de meubles italiennes Cini Boeri et Nanda Vigo, et la créatrice de textiles britannico-caribéenne Althea McNish, toutes décédées l’année dernière.

« Elles représentent la génération de femmes de l’après- guerre qui se sont forgé une carrière entièrement par elles- mêmes tout en comprenant que le design était un acte radical pour changer la société. Elles ont connu un succès artistique et commercial, ce qui pose problème aux designers d’aujourd’hui. Il est frappant de constater que des livres comme Design au féminin ne sont commandés que maintenant, alors que nous perdons tant de pionnières. »

Mais, ajoute Jane Hall, la demande pour cette reconnaissance croît : « C’est quelque chose que les étudiants veulent savoir. J’espère que le design en tant que discipline deviendra plus large et plus inclusif. »

Design au féminin, Éd. Phaidon