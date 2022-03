Jérémie Heitz : La tournée des sommets

Jérémie Heitz: C’était mon objectif depuis le début : me faire un nom dans le milieu afin de réaliser mes propres projets avec mon ami Sam Anthamatten et mes sponsors. La Liste me motive d’autant plus que je sélectionne moi-même les sommets les plus beaux, les plus raides et les plus difficiles du globe, afin de les gravir et de faire connaître notre style de freeski au monde entier.