Les

vélos en libre-service

sont les chevaux de trait du centre-ville : lourds (près de 20 kg), blindés pour encaisser la pluie, les chocs et les années d’abus. Dans les mains du rider new-yorkais

Jerome Peel

, ils deviennent pourtant une vraie alternative au BMX ou au VTT, que ce soit en skatepark, sur des spots de street bricolés ou sur des sentiers off-road.