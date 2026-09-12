Jerome Peel : New York State of Ride
The Red Bulletin : D’où est venue cette idée ?
En Floride, là où j’ai appris à rider, mon père roulait tout le temps avec moi. Il avait plus de 60 ans, blindé de protections, et au skatepark je me faisais chambrer non-stop. À 20 ans, je suis parti à New York en me jurant d’arrêter – j’en étais venu à haïr le BMX. Quelques années plus tard, je monte sur un Citi Bike. Je roule en ville avec un pote, il me voit sauter les trottoirs et me lâche : « Mec, je suis sur le cul. Tu sais vraiment rider. » Puis : « Je vais filmer tout ce que tu fais. »
J’ambitionne d’atteindre un niveau pro sur ce vélo. Je n’en suis pas loin.
Vous souvenez-vous de la première fois où vous vous êtes vraiment mis à l’épreuve sur un Citi Bike ?
La première vidéo que j’ai postée, c’est le double set au LES Skatepark (fameux spot sous le pont de Manhattan, ndlr). Jusqu’ici, je ne sautais que trois marches et des trottoirs. Mon pote m’a dit : « Fais un truc de fou, je lance la page Insta. » Quand j’ai décollé, je me suis dit : « Je suis beaucoup trop haut, comment je vais replaquer ? » Et pourtant c’est passé. Au début, c’était un jeu. Il y a des vélos partout, alors je me suis dit : « C’est ça que je ride maintenant. »
Quel est votre exploit préféré ?
Sauter au-dessus des voies du métro à la station 145th Street. Je rêvais de ce gap depuis trois ans. En ligne droite, ça ferait 3,7 m, mais tu dois le prendre en biais, donc plutôt 4 m : énorme, peu importe l’angle. Je me dégonflais toujours, parce que les conséquences seraient dingues. De l’autre côté, il y a le troisième rail : si tu le touches, c’est fini. Même sans ça, tu chutes de deux mètres dans un trou irrégulier rempli de métal. Un soir vers 23 heures, j’en ai eu marre d’y penser. On tourne en voiture avec le cadreur pour trouver un vélo. Celui que je chope a les pneus mous et le guidon de travers, mais tant pis. Zéro modif. Je pédale pendant que le train passe, le timing est parfait… et je replaque. Celui-là, c’est la plus grosse surprise : ça n’aurait jamais dû marcher.
C’est vrai qu’une petite scène s’est développée au fil des années ?
Oui, d’autres, pros compris, ont commencé à prendre des Citi Bikes pour les maltraiter un peu, et c’est génial. Je ne pense pas que ça devienne un sport à part entière, mais voir des crews se monter et créer leurs propres contenus, c’est incroyable.
Est-ce que votre riding en Citi Bike est juste un délire, ou y a-t-il un message plus large derrière ?
Je veux montrer aux gens qui n’ont pas beaucoup de moyens que le vélo ne les bloque pas. Le rider VTT britannique Harry Schofield a passé en backflip le gap de 18,3 m de la ligne freeride des Nines sur un Citi Bike. Il pourrait rouler très haut niveau sur ce vélo sans être beaucoup plus limité qu’avec son VTT. Ce cadre vaut peut-être 185 € ou moins.
Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Je veux atteindre un niveau pro sur ce vélo – et je n’en suis pas loin. Je kiffe toujours imaginer des jumps créatifs à construire en ville, et je n’ai aucune envie de lever le pied : au contraire, ça s’emballe. L’événement Citi Bike devient aussi de plus en plus compétitif. L’an dernier, pour la course, j’avais dessiné un parcours en zigzag, avec sauts de trottoirs et petits obstacles. C’était hilarant. Tout le monde doit rouler sur un vélo de série, et les gens deviennent fous. C’est un vrai show. Chaque année, c’est plus fou et plus drôle.
Focus
- Février 2026 — Rampe de neige vs camion : Un tas de neige et quelques plaques de bois deviennent une rampe, et Peel s’élance sur le toit d’un camion.
- Juillet 2025 — Backflip dans la rivière : Pendant une vague de chaleur à NYC, Peel se rafraîchit en se lançant, lui et son Citi Bike, dans l’East River. Un leash de surf le relie au vélo, tandis qu’une chambre à air de moto enfoncée dans le panier avant l’empêche de couler.
- Juillet 2024 — Wallride session : Peel et son vélo réalisent un wallride à 270° sur un banc courbe avec très peu de marge d’erreur.
- Février 2024 — Tabletop sur cabine de chantier : Rien n’est hors limite en matière d’inspiration, même un WC chimique. Avec une rampe de fortune, Peel franchit aisément l’obstacle haut de 2,3 m.