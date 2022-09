Jimmy Chin : la vie sur un fil

, et se sont à nouveau associés pour produire une série en dix épisodes qui propose une étude intime d’aventuriers de classe mondiale confrontés aux moments les plus marquants de leur vie et de leurs réactions.

Chaque épisode de Edge of the Unknown with Jimmy Chin se plonge dans la vie d’un athlète, racontant viscéralement un point d’inflexion existentiel dans sa carrière et donnant au public un remarquable aperçu tant du parcours de l’athlète que de sa personnalité. « Souvent, lorsque l’on observe les meilleurs athlètes, ceux qui sont de véritables maîtres dans leur art, il peut être difficile de concevoir qu’ils sont d’abord humains et vulnérables », explique Chin. Mais ici, le public est aux premières loges pour voir ces athlètes affronter des moments de vie ou de mort. On y voit un snowboardeur de haute montagne rattrapé par une avalanche, une surfeuse de grosses vagues prise dans des eaux violentes, une exploratrice polaire traquée par un ours, un alpiniste d’élite victime d’une crise cardiaque dans l’Himalaya. Mais il ne s’agit pas d’un regard voyeur sur des épreuves, mais plutôt d’un regard attentif et intime sur le processus et le travail mental de ces athlètes de haut niveau.