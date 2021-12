, pour The Red Bulletin, un short film à la croisée du documentaire traditionnel et de l’édito de mode. Sa particularité ? Son approche et la manière dont il a su s’imposer dans le monde de la danse, alors que lui-même ne sait pas se mouvoir. S’il assume complètement avoir imiter certains vidéastes comme Lamine (vidéaste et danseur de breakdance) à ses débuts, puis cumulé les artifices quant à son identité, pour pouvoir travailler de sa passion, Jonathan est parvenu, en une année, à affirmer un style unique et asseoir sa position dans le monde de la danse. Pour sûr, sa timidité et ses expressions bancroches laissent transparaître à l’image une sensibilité qui n’a pas fini de nous éblouir. Du haut de ses 18 bougies, le jeune réalisateur déjà à la tête d’une compagnie danse « Outsider », nous raconte son parcours atypique.

: Pour deux raisons. La première, c’est que je ne savais pas danser, mais que j’avais envie de faire partie de cette communauté. J’aime entrer dans une intimité avec les danseurs, que les spectateurs ne peuvent pas atteindre. On ne peut pas regarder pas la danse avec une distance de 10 centimètres, mais moi si, grâce à ma caméra. La seconde raison pour laquelle je filme la danse est assez significative. J’ai énormément de lacunes en écriture, non pas que je ne sache pas écrire, mais j’ai du mal à poser mes idées sur le papier, à écrire une histoire. La vidéo était un moyen d’échapper à cela. En travaillant avec les danseurs, j’ai découvert que l’histoire existait déjà, je pouvais alors me consacrer à 100 % sur le visuel et délaisser un peu cet aspect narratif. Mais un beau visuel ne suffit pas, il faut être complet, donc je travaille beaucoup.

Quand on vous observe, on remarque que vous bougez en permanence, comme un besoin, que ça soit avec ou sans votre caméra, pourquoi ?

Quand on vous observe, on remarque que vous bougez en permanence, comme un besoin, que ça soit avec ou sans votre caméra, pourquoi ?

Quand on vous observe, on remarque que vous bougez en permanence, comme un besoin, que ça soit avec ou sans votre caméra, pourquoi ?

Parce qu’on m’a empêché de bouger (rires). Pendant 17 ans, comment dire... j’ai fait un truc assez relou qui s’appelle l’école. J’y ai développé une claustrophobie à cause de la salle de classe. Quand j’étais en cours, j’étais assis et j’imaginais absolument toutes les manières de filmer cette situation pour rendre le truc dynamique. J’étais dans le cadre le plus chiant du monde, où un mec te raconte quelque chose qui ne te servira jamais... En classe, j’imaginais la caméra qui tournait autour du prof, qui tournait derrière les élèves, qui passait à travers des trousses, etc.

Parce qu’on m’a empêché de bouger (rires). Pendant 17 ans, comment dire... j’ai fait un truc assez relou qui s’appelle l’école. J’y ai développé une claustrophobie à cause de la salle de classe. Quand j’étais en cours, j’étais assis et j’imaginais absolument toutes les manières de filmer cette situation pour rendre le truc dynamique. J’étais dans le cadre le plus chiant du monde, où un mec te raconte quelque chose qui ne te servira jamais... En classe, j’imaginais la caméra qui tournait autour du prof, qui tournait derrière les élèves, qui passait à travers des trousses, etc.

Parce qu’on m’a empêché de bouger (rires). Pendant 17 ans, comment dire... j’ai fait un truc assez relou qui s’appelle l’école. J’y ai développé une claustrophobie à cause de la salle de classe. Quand j’étais en cours, j’étais assis et j’imaginais absolument toutes les manières de filmer cette situation pour rendre le truc dynamique. J’étais dans le cadre le plus chiant du monde, où un mec te raconte quelque chose qui ne te servira jamais... En classe, j’imaginais la caméra qui tournait autour du prof, qui tournait derrière les élèves, qui passait à travers des trousses, etc.

J’ai toujours voulu faire de la mise en scène, j’ai toujours voulu devenir réalisateur, même si j’avais d’autres petits rêves. Quand j’étais gamin, j’étais hyperactif, je faisais énormément de choses qui avait pour vocation de faire rêver les gens autour de moi, comme la magie. J’ai aussi fait du piano, pendant plus de dix ans, du théâtre... J’avais intégré le conservatoire en classique et jazz mais je ne savais pas lire les notes. Ça rendait mes parents perplexes, mais ça m’a aussi permis d’avancer. Quand j’avais 12 ans, je ne savais pas faire mes lacets mais je savais jouer la "Fantaisie-Impromptu" de Chopin. Pour moi, c’est une question de volonté !

J’ai toujours voulu faire de la mise en scène, j’ai toujours voulu devenir réalisateur, même si j’avais d’autres petits rêves. Quand j’étais gamin, j’étais hyperactif, je faisais énormément de choses qui avait pour vocation de faire rêver les gens autour de moi, comme la magie. J’ai aussi fait du piano, pendant plus de dix ans, du théâtre... J’avais intégré le conservatoire en classique et jazz mais je ne savais pas lire les notes. Ça rendait mes parents perplexes, mais ça m’a aussi permis d’avancer. Quand j’avais 12 ans, je ne savais pas faire mes lacets mais je savais jouer la "Fantaisie-Impromptu" de Chopin. Pour moi, c’est une question de volonté !

J’ai toujours voulu faire de la mise en scène, j’ai toujours voulu devenir réalisateur, même si j’avais d’autres petits rêves. Quand j’étais gamin, j’étais hyperactif, je faisais énormément de choses qui avait pour vocation de faire rêver les gens autour de moi, comme la magie. J’ai aussi fait du piano, pendant plus de dix ans, du théâtre... J’avais intégré le conservatoire en classique et jazz mais je ne savais pas lire les notes. Ça rendait mes parents perplexes, mais ça m’a aussi permis d’avancer. Quand j’avais 12 ans, je ne savais pas faire mes lacets mais je savais jouer la "Fantaisie-Impromptu" de Chopin. Pour moi, c’est une question de volonté !

Oui, c’était le plus fort de mon cours de breakdance ! Un jour il a balancé une story Instagram : « Qui est chaud pour faire des vidéos » et je lui ai répondu : « Mec, j’ai fait ça toute ma vie, je m’y connais à fond, vient on le fait ! », ce qui était complètement faux. Du coup, la veille du jour J, j’ai regardé absolument toutes les vidéos de Lamine, j’ai tout analysé dans l'espoir de faire au mieux à mon tour.

Oui, c’était le plus fort de mon cours de breakdance ! Un jour il a balancé une story Instagram : « Qui est chaud pour faire des vidéos » et je lui ai répondu : « Mec, j’ai fait ça toute ma vie, je m’y connais à fond, vient on le fait ! », ce qui était complètement faux. Du coup, la veille du jour J, j’ai regardé absolument toutes les vidéos de Lamine, j’ai tout analysé dans l'espoir de faire au mieux à mon tour.

Oui, c’était le plus fort de mon cours de breakdance ! Un jour il a balancé une story Instagram : « Qui est chaud pour faire des vidéos » et je lui ai répondu : « Mec, j’ai fait ça toute ma vie, je m’y connais à fond, vient on le fait ! », ce qui était complètement faux. Du coup, la veille du jour J, j’ai regardé absolument toutes les vidéos de Lamine, j’ai tout analysé dans l'espoir de faire au mieux à mon tour.

Et depuis, vous avez imposé votre style dans le milieu de la vidéo de danse, même les plus grands vous ont remarqué, comme les Twins (jumeaux français danseurs de Beyoncé, ndlr) par exemple.

Et depuis, vous avez imposé votre style dans le milieu de la vidéo de danse, même les plus grands vous ont remarqué, comme les Twins (jumeaux français danseurs de Beyoncé, ndlr) par exemple.

Et depuis, vous avez imposé votre style dans le milieu de la vidéo de danse, même les plus grands vous ont remarqué, comme les Twins (jumeaux français danseurs de Beyoncé, ndlr) par exemple.

Oui, un an après m’être lancé à fond, ils m’ont envoyé un message en me disant qu’il fallait que je les filme. Alors depuis, je fais presque toutes leurs vidéos. C’était hyper enrichissant de travailler avec eux ! Ils ont un point de vue commercial qui est brillant.

Oui, un an après m’être lancé à fond, ils m’ont envoyé un message en me disant qu’il fallait que je les filme. Alors depuis, je fais presque toutes leurs vidéos. C’était hyper enrichissant de travailler avec eux ! Ils ont un point de vue commercial qui est brillant.

Oui, un an après m’être lancé à fond, ils m’ont envoyé un message en me disant qu’il fallait que je les filme. Alors depuis, je fais presque toutes leurs vidéos. C’était hyper enrichissant de travailler avec eux ! Ils ont un point de vue commercial qui est brillant.

Une petite mouche qui vole au-dessus du danseur, puis qui se rap- proche. C’est très organique. Tu ne me verras jamais avoir des mouvements robotiques, je trouve ça ennuyant et épileptique. Je fais quelque chose de flottant pour entrer en immersion avec le danseur. Si le fait d’utiliser une caméra n’apporte rien, autant voir de la danse en vrai, car c’est un art vivant.

Une petite mouche qui vole au-dessus du danseur, puis qui se rap- proche. C’est très organique. Tu ne me verras jamais avoir des mouvements robotiques, je trouve ça ennuyant et épileptique. Je fais quelque chose de flottant pour entrer en immersion avec le danseur. Si le fait d’utiliser une caméra n’apporte rien, autant voir de la danse en vrai, car c’est un art vivant.

Une petite mouche qui vole au-dessus du danseur, puis qui se rap- proche. C’est très organique. Tu ne me verras jamais avoir des mouvements robotiques, je trouve ça ennuyant et épileptique. Je fais quelque chose de flottant pour entrer en immersion avec le danseur. Si le fait d’utiliser une caméra n’apporte rien, autant voir de la danse en vrai, car c’est un art vivant.