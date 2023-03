Kalle Rovanperä : L’élan Finlandais

Ouninpohja. Ruuhimäki. Päijälä.

Charmants substantifs finnois qui sont pour nous autant de promesses d’huiles essentielles, de pâtisseries insolites ou autres curieux élixirs. Mais les gens du pays savent quelle âpreté se cache sous ces mots désignant les épreuves spéciales de l’édition annuelle du Rallye de Finlande, jamais annulé depuis 1951. Ce n’est d’ailleurs pas la seule raison de son statut de véritable institution nationale : quand les meilleurs pilotes de rallye au monde s’affrontent sur des parcours semblables à des montagnes russes traversant lacs, forêts de bouleaux et prairies pittoresques à des vitesses moyennes de plus de 130 km/h et des sauts dépassant les 50 mètres, tout le pays vient encourager ses héros.

Pendant la majeure partie de son histoire, les challengeurs d’autres régions nordiques n’ont eu aucune chance dans ce rallye. Il a fallu attendre exactement quarante ans pour que le premier pilote non scandinave s’impose en vainqueur au pays des mille lacs. Les Finlandais n’auraient rien eu contre le fait que cela n’arrive jamais.

Tout d’abord, en 1990, la légende espagnole du rallye Carlos Sainz Sr. a remporté de la victoire dans l’épreuve – appelée à l’époque Rallye des 1000 lacs – en route vers son premier titre WRC . Deux ans plus tard, le Français Didier Auriol ajoutait son nom à la légende. Et on connaît la suite : immenses champions à la longévité exceptionnelle, nos deux Sébastien hexagonaux, j’ai nommé messieurs Loeb et Ogier, se sont emparés du titre et ont véritablement ébranlé cette institution finlandaise par excellence, en la remportant à quatre reprises à eux deux, de 2008 à 2013. Ce fut une tragédie nationale dans le Grand Nord.

Le plus jeune champion WRC de tous les temps © Ossi Piispanen À douze ans, j’ai perdu tout intérêt pour la course. Kalle Rovanperä

Dans les forêts autour de Jyväskylä, un petit elfe observait tout cela, comme des milliers de fans, encourageait son père Harri (une star locale du rallye, retiré de la discipline en 2006, quand il avait 6 ans) et les autres pilotes finlandais. Son nom ? Kalle Rovanperä. « Je n’ai jamais eu d’idoles mais j’ai toujours admiré mon père et j’assistais à la plupart de ses essais », se souvient-il. Après la mise au vert de son père, ils regardaient la course ensemble et encourageaient les autres stars finlandaises, mais de 2004 à 2021, chaque année sauf une, Loeb et Ogier se partageaient le titre WRC (championnat du monde des rallyes). D’aussi loin que Kalle se souvienne, ils ont été les champions du monde. Il rêvait qu’un pilote finlandais s’empare de cette couronne. Et il s’est avéré que la personne dont il rêvait, c’était lui-même. Pour mémoire, l’octuple champion du monde Sébastien Ogier courait dans la même écurie que lui l’année dernière quand Kalle l’a battu.

Lorsqu’il vient au monde, son père Harri Rovanperä est l’un des pilotes les plus rapides de la discipline. Courant pour Peugeot, Mitsubishi, Seat et Škoda, il s’impose au Rallye de Suède mais n’atteint jamais vraiment la gloire. Une carrière au goût d’inachevé, reconnaît-il volontiers aujourd’hui. Les raisons ? « Toujours ces moments où je faisais n’importe quoi. Et puis il fallait respecter le système des hiérarchies au sein de l’équipe. » Autrement dit, son coéquipier Marcus Grönholm devait devenir champion du monde et Harri avait pour mission de l’épauler. Mais au fond, il avait l’étoffe d’un vrai champion.

Le team de Kalle Rovanperä s’est improvisé un atelier dans une menuiserie © Ossi Piispanen

De toute façon, Harri a d’autres projets en tête à l’époque : comme le fait Jos Verstappen avec son petit Max, il met très tôt son fils au karting. Kalle n’a que six ans quand il conduit sa première voiture. Des vidéos du gamin de huit ans circulent dans lesquelles on le voit dériver sur un lac gelé au volant d’un petit engin transformé en voiture de rallye. « On roulait sur la neige et la glace par mesure de sécurité : cela limite la vitesse », rassure Harri, qui achète ensuite à la jeune star de YouTube sa première vraie voiture de rallye avec laquelle il participe à des courses sans copilote en Estonie. Alors que Verstappen senior emmène son fils de course de karting en course de karting, Kalle, lui, peut rester Kalle. « Je n’ai jamais eu à le convaincre de faire des compétitions », explique Harri. Et l’inévitable se produit : « À douze ans, j’ai complètement perdu tout intérêt pour la course. Pendant neuf mois, je n’ai même pas posé les yeux sur ma voiture. J’avais juste envie de faire les mêmes trucs que tous les gosses de mon âge », se souvient Kalle.

Je n’ai jamais eu d’idoles, mais j’ai toujours admiré mon père. Kalle Rovanperä

« Mais un peu avant Noël, enchaîne son père, il vient me dire qu’il a envie de s’y remettre. » Harri traîne la Citroën C2 qui commençait à rouiller dans le jardin jusqu’en Laponie, Kalle s’empare du volant... et ne le lâchera plus jamais. Une mention spéciale dans le règlement de l’union lettone lui permet de participer au championnat local à l’âge de 15 ans. Faute de permis de conduire, le copilote prend le relais sur les étapes de liaison, l’adolescent n’étant autorisé à appuyer sur le champignon que sur les parties fermées du circuit. Sans surprises, Kalle Rovanperä remportera le titre à trois reprises.

Harri Rovanperä a rendu visite à son fils Kalle durant notre reportage © Ossi Piispanen

On voyait déjà que Kalle avait ce petit truc en plus. À 15, 16 ans, il était plus rapide que moi. Une vraie comète », poursuit-il ici à Korpilahti où il fait le mécano sur la Toyota de ce rejeton qui enchaîne les superlatifs : plus jeune pilote de tous les temps au classement par points, plus jeune sur le podium, plus jeune à remporter une course de WRC et, depuis 2022, plus jeune champion du monde des rallyes à 22 ans et un jour. (Là encore, difficile de ne pas penser à Max Verstappen .) Pour mettre cela en contexte, la dernière personne à détenir le record était Colin McRae en 1995 ; il avait 27 ans. Kalle Rovanperä a été plus rapide.

Les conditions météo favorites de ce pilote ? Des trombes de pluie !

À Jyväskylä, c’est l’hiver dans toute sa splendeur : températures en dessous de zéro (à deux chiffres), routes enneigées, journées courtes, luminosité rare. Attablé avec un ami dans le café-restau « Revolution », un jeune homme remarquablement frêle dévore un hamburger. La mine des autres clients est sans équivoque : on sait qu’ils reconnaissent le champion du monde des rallyes, mais cela s’arrête à quelques échanges de regards polis. Installé à Monaco comme tant de pilotes de course, Kalle apprécie ce trait caractéristique de ses compatriotes : « Ils ne sont jamais intrusifs. Mais c’est pareil à Monaco, je m’entoure de gens normaux, pas de célébrités. »

D’être entré dans l’Histoire en ayant déjà le titre mondial en poche deux manches avant la finale a fait de lui un héros populaire : « Je pilote pour gagner, peu importe l’avance », élude-t-il. Nette distinction avec les autres légendes de la discipline, l’Allemand Walter Röhrl en tête, qui a toujours fait passer la perfection de son art avant les résultats.

Comme le précise son père : « Kalle, c’est une autre génération. Il est plus intelligent, plus concentré sur ses objectifs et d’une maturité étonnante du haut de ses 22 ans. De moi, il a hérité cette capacité à rester calme dans les situations extrêmes, c’est tout. Je ne crois pas que le père Rovanperä et le père Verstappen se ressemblent, mais leurs fils, oui. Ils veulent gagner à tout prix et, outre leur talent, sont capables d’investir une masse de travail hallucinante. » Kalle pointe un autre parallèle du doigt avec son collègue champion du monde : « Max et moi ne sommes jamais aussi bons que dans des conditions difficiles. Notre météo préférée : des trombes de pluie ! »

Les pointes sur les roues de la Toyota de Rovanperä sont les plus longues © Ossi Piispanen Du taf par −20°C après une nuit de neige abondante © Ossi Piispanen

Entre Harri et Kalle, la Finlande a évolué. Le langage aussi : Harri cultive un anglais très finnois propre aux pilotes de sa génération, une prononciation gutturale qui fait honneur à l’infinitif et a forgé cette image du coureur finlandais typique, le sisu.

Sisu ne se traduit pas avec des mots, mais en la personne même de Harri Rovanperä et des autres pilotes de son acabit sortis de l’insondable néant finlandais : persévérer, continuer, s’accrocher jusqu’à ce que le monde entier comprenne enfin ce dont on est capable. L’anglais de Kalle est fluide et cosmopolite. Alors qu’Harri affûtait ses compétences de pilote clandestinement, la nuit, sur des routes perdues en forêt pendant que ses amis distrayaient le policier du village, c’est tout un segment de route qui est bouclé pour Kalle, postes de sécurité et ambulances sur place inclus.

Ici, aux abords de Korpilahti, la route disparaît sous la neige. Parcours vallonnés typiquement finlandais Au volant de sa Toyota Yaris, Kalle passe en sixième. Un coup d’œil sur le compteur : 180 km/h. On a beau savoir que les pneus sont généreusement cloutés, on tremble un peu quand les arbres défilent à cette vitesse vertigineuse. L’approche d’une butte non pas en ligne droite mais dans une légère chicane à gauche n’arrange rien. Les quatre roues quittent le sol, un ange passe dans la voiture qui retrouve bien vite la terre ferme tandis que Kalle la redresse d’un seul mouvement fluide et parfaitement dosé. Cette souplesse, cette tendresse même avec laquelle Kalle manie sa Toyota empêche sans doute son copilote de paniquer. Aucune précipitation ni faute de rythme. Jamais. Le jeune homme joue de sa Yaris comme d’un instrument.

Kalle Rovanperä et son copilote Jonne Halttunen © Ossi Piispanen Sisu jusqu’au bout © Ossi Piispanen

« C’est ici que j’ai roulé pour la première fois, à l’âge de 12 ans. C’est peut-être pour ça que le succès est arrivé si tôt : malgré ma jeunesse, je ne manque pas d’expérience. » Dans toute sa carrière au plus haut niveau du WRC, Kalle n’a connu en tout et pour tout que quatre abandons, là ou la plupart de ses collègues passent pas mal d’années à plier du métal avant de connaître leurs limites. « Peut-être bien que j’utilise ma tête », s’amuse Kalle. Des mots prononcés sans condescendance, juste avec un certain réalisme.

Kalle sait quand attaquer, et là, il est sans pitié. Jonne Halttunen, copilote

Copilote attitré de Kalle Rovanperä depuis six ans, Jonne Halttunen a quinze ans de plus que lui. Son père Harri les compare à deux frères « mais on ne sait jamais vraiment qui est l’aîné ». Quand on lui demande pourquoi il s’est engagé aux côtés d’un ado sans permis à l’époque, Jonne rétorque : « J’avais été plusieurs fois champion de Finlande et je voulais me lancer dans les championnats du monde. Avec Kalle, j’ai senti qu’une opportunité se présentait. Il était déjà très mûr pour un ado ; sur la route, il ménage le matos et il est très malin. On ne s’est encore jamais engueulés. Kalle sait exactement quand il faut attaquer, et là, il est sans pitié. »

Question à son chef d’équipe, Jari-Matti Latvala, qui, malgré une carrière couronnée de succès, n’est jamais devenu champion du monde : pourquoi Toyota a-t-elle pris le risque de recruter un adolescent ? « Malgré son jeune âge, Kalle conduisait déjà comme un adulte et surtout, il reconnaissait honnêtement et ouvertement ses erreurs et s’empressait de les corriger. »

Et ses principaux traits de caractère ? « J’en distingue quatre : primo, il s’adapte plus rapidement que les autres aux nouvelles voitures. Deuxio, il est capable de prendre plus de risques que ses concurrents dans des situations décisives sans faire pour autant des sorties de route. Tercio : quand d’autres explosent, lui s’épanouit dans les conditions difficiles. Et enfin, il résiste outrageusement bien à la pression. Bien sûr, j’essaie d’instaurer un climat positif pour que toute l’équipe roule le sourire aux lèvres, malgré toutes les pressions subies. Mais quand on est pilote, c’est une autre paire de manches, et je sais de quoi je parle. Les défis et les espoirs de victoire, ça vous lessive psychologiquement. Lui, la seule et unique fois où je l’ai senti nerveux, c’était pour le titre de champion du monde en Nouvelle-Zélande. »

Les Rovanperä, père et fils © Ossi Piispanen

Revenons à ce fameux rallye, en septembre 2022, justement. Rovanperä a déjà le titre en ligne de mire, mais pas encore dans la poche. Avec deux autres rallyes au calendrier, il doit terminer avec sept points d’avance sur son plus proche rival, l’Estonien Ott Tänak (qui est d’ailleurs le seul pilote à avoir brisé la longue série de victoires des deux Sébastien, Ogier et Loeb en remportant le WRC 2019). Et bien que Rovanperä ait pris d’assaut la saison avec cinq victoires, ses deux dernières épreuves disputées avaient révélé sa faillibilité. En Belgique en août dernier, il avait fait un tonneau avec sa voiture le premier jour, et trois semaines plus tard, au rallye de Grèce, il avait terminé à une décevante quinzième place, réduisant encore son avance.

Pour ajouter à l’enjeu, Rovanperä est le premier à partir le vendredi à Auckland, un désavantage significatif car il devait être celui qui nettoyait le parcours de gravier et traçait des lignes pour tout le monde. Il a terminé la journée en quatrième position, avec 7,2 secondes de retard sur Tänak, qui s’est couché ce soir-là en première position. Il était temps, comme le dit Latvala, d’absorber cette pression. Rovanperä a creusé profondément dans son sisu. « Je me mobilise pour gagner, peu importe l’écart », dit-il en parlant de sa méthode. Deux événements importants se sont produits pendant la nuit. Premièrement, Rovanperä a eu 22 ans. Deuxièmement, il s’est mis à pleuvoir abondamment – un cadeau d’anniversaire des cieux pour un jeune homme élevé dans des conditions sans compromis. Parti en septième position, il a réalisé une performance impeccable sous la pluie battante, terminant en tête, ou assez près, de chaque étape, alors que d’autres ont fait des erreurs.

Kalle est le premier Finlandais à rendre le titre à sa nation depuis 20 ans.

Cela lui a permis d’aborder le dimanche avec 29 points d’avance sur le pilote en deuxième position – son coéquipier et champion du monde en titre Ogier. En troisième position se trouvait Tänak. Les deux hommes que Rovanperä avait – de loin – regardé diriger son monde depuis qu’il avait 13 ans. L’heure d’un nouvel ordre mondial avait sonné, et il en avait fait son cheval de bataille.

Lors de la dernière Power Stage du dernier jour, Rovanperä n’avait besoin que d’une quatrième place pour remporter le titre mondial, mais il l’a quand même remporté. Un titre remporté par le duo Rovanperä/Halttunen au terme d’une course contrôlée et dominatrice juste devant leur coéquipier et octuple champion du monde Sébastien Ogier .

Un jour après son 22e anniversaire, et après seulement sa troisième saison en WRC, Kalle Rovanperä a été couronné champion du monde – le premier Finlandais à rendre le titre à sa nation en deux décennies.

Et les premiers mots échangés par Harri et Kalle Rovanperä enfin devenu champion du monde ? « Franchement, je ne m’en souviens pas, avoue Kalle. Sûrement quelque chose du genre : “Ça, c’est fait !”, enfin je suppose », ajoute Harri après un instant de réflexion typiquement finlandais. Jonne, le copilote, vient mettre son grain de sel : « Je me souviens très bien de ce que tu m’as dit quand c’était clair qu’on était champions du monde : “Perkele !” »

Ni une huile essentielle, ni une pâtisserie, ni un élixir, juste une expression emphatique finnoise parfaitement appropriée, sortie du cœur et signifiant à peu près « diable » : ultime symbole de l’union éternelle et intemporelle entre la Finlande d’hier et celle de demain.