Nouveaux entrepreneurs de l’amusement digital, ils avancent sérieusement : en créant la Karmine Corp , le streameur Kameto et le youtubeur Prime ont associé leurs talents, créé une équipe et investi le sport électronique (ou e-sport) via le jeu League of Legends. Derrière eux, des centaines de milliers de fans hurlent leur soutien en ligne dans une frénésie collégiale hallucinante. L’e-sport est le nouvel entertainment sportif, et la KCorp, son incarnation.

Peut-être faut-il être un joueur de l’ancienne génération pour prendre toute la mesure du changement dont le jeu vidéo fait l’objet depuis quelques années. Cette révolution porte un nom : l’ e-sport . Il a bouleversé le paysage ludique mondial, la façon de jouer et surtout – surtout – la notoriété et la puissance d’une discipline qu’on pensait vouée à l’anonymat et à la crise d’adolescence. Mais ça, c’était avant.

Le Pudong Football Stadium où s’est déroulée la finale des Worlds 2020 © Chris Saunders

Un dimanche de novembre 2019, les vestiges de cet ancien monde ludique s’enfoncent encore plus dans le passé, sous les hurlements d’une foule furieuse venue remplir l’Accor Arena de Paris-Bercy (photos ci-dessous) pour assister à la finale des championnats du monde de League of Legends (voir à la fin de l'article). La rencontre oppose une équipe européenne à une chinoise. Des milliers d’aficionados sont venus chauffer les murs à blanc dans une atmosphère qui n’a rien à envier à un Stade de France un soir de 1998. Comme au match de foot , la salle s’électrise à la moindre action, vit avec fièvre ce qui se passe sur scène, partage un moment de frénésie collective – sauf qu’à la différence d’une partie de ballon rond, les béotiens ne peuvent strictement rien y comprendre. Sur scène ? Dix joueurs, cinq par équipes font face à la foule et s’affrontent par écran géant interposé. Il est là le terrain. Les e-athlètes de chaque équipe eux, semblent ignorer les supporteurs, absorbés par un écran de PC derrière lequel ils jouent leur vie.

Les fans réunis en masse pour la finale des Worlds à Paris en 2019 © Chris Saunders

Quelques jours plus tôt, le public très convenable des Masters de Tennis de Paris avait lui aussi rempli Bercy... À une semaine d’intervalle, deux salles, deux ambiances, deux mondes semblent s’être croisés sans se regarder. Avec l’ e-sport , l’entertainment sportif change. Un rajeunissement d’abord et une relation à l’événement qui ne tient plus de la prouesse physique mais de la technicité, de la stratégie de combat et d’un socle culturel geek commun. League of Legends est une arène de combat où seule une bonne stratégie d’équipe peut offrir la victoire. En cela, ses pratiquants sont des gladiateurs d’un nouvel âge qui offrent à coups de souris et de clavier, ce que les rétiaires de la Rome antique donnaient à l’Empereur et la Cité, à coups de glaive et de filet. Des Maximus 2.0, adulés par les foules pour leur art du combat. Sans aucun blessé.

La finale mondiale des Worlds à l'AccorHotels Arena à Paris en 2019 © Chris Saunders

Kameto, l’ultra-streameur

En France, l’ e-sport est une discipline en plein essor qui a été récemment bous- culée par l’arrivée d’une toute nouvelle équipe en LFL (Ligue Française de League of Legends) : la Karmine Corp . Annoncée à la fin de l’année dernière, l’arrivée de cette nouvelle entité dans le championnat 2021 a été un séisme médiatique dans l’écosystème « e-sport ».

La raison ? Cette formation est le fruit de l’association réciproquement motivante et profitable de deux figures du gaming et du stream : Kameto et Prime . Face aux équipes professionnelles dites académiques, la team créée par les deux influenceurs fait autant figure d’ovni que d’outsider dans cette élite française de la compétition.

Certains nous suivent sans rien connaître à ce jeu vidéo. Ils regardent les matches et soutiennent l’équipe juste pour vibrer ensemble Kameto

« C’est la première fois qu’un streameur comme moi s’associe à un youtubeur comme Prime pour créer une équipe d’e-sport », annonce Kameto, 25 ans. Et l’un des deux PDG de la KCorp poursuit : « La différence par rapport aux autres équipes c’est que Prime et moi avons déjà une communauté très impor- tante et très active qu’on a fédérée au projet. Les autres équipes se créent d’abord et doivent développer leur communauté ensuite. Nous, nous avions déjà nos supporteurs. Ils nous ont suivis dans ce projet et ont fait monter le buzz autour de la création de Karmine Corp.

« L’e-sport, c’est l’entertainment sportif de demain. » - Prime © Karmine Corp

Ce sont nos “ultras” et sans eux, rien de tout cela n’aurait été possible. ». À seulement 25 ans, Kamel « Kameto » Kebir est un streameur star qui s’est d’abord fait connaître via Eclypsia, le média en ligne dédié à l’e-sport avant de déchaîner les foules sur Twitch où il bat régulièrement tous les records d’audience (plus de 650 000 followers) de la discipline.

Il faut avoir assisté à l’un de ses streams pour comprendre la ferveur qui l’anime et qu’il communique à ses fans. En janvier dernier, plus de 66 000 followers en feu ont participé à l’un de ses streams les plus extatiques. Kameto commentait alors la rencontre entre sa Karmine Corp et Solary, un « classico » que sa team allait gagner. Explosif, le garçon sautait, hurlait et déroulait un langage que nos mamans n’auraient pas apprécié.

Les autres équipes se créent d’abord et doivent développer leur communauté ensuite. Nous, nous avions déjà nos supporteurs. Kameto

La griffe Kameto : un garçon entier, passionné, dingue et terriblement attachant, qui se retrouve aujourd’hui à la tête d’un club sportif au budget annuel à six chiffres. Le nouveau visage du gaming , d’une discipline en plein essor et d’un phénomène porté par l’osmose entre lui et ses fans : « Je ne m’attendais pas à ce qu’autant de fans nous suivent immédiatement. J’ai la passion de l’e- sport mais avec eux derrière nous... C’est mieux ! Certains nous suivent sans rien connaître à ce jeu vidéo , League of Legends . Ils regardent les matches et soutiennent l’équipe juste pour vibrer ensemble. » Un gourou de l’animation qui génère une empathie rarement observée, et qui se confirme également auprès des 270 000 abonnés de sa chaîne YouTube, Kotei et Kameto.

Prime, déter et visionnaire

Et le déclic de s’opérer à la faveur de sa rencontre avec le youtubeur Amine « Prime » Mekri , ancien sportif de haut niveau qui, après une blessure, s’est réinventé via YouTube où sa chaîne totalise aujourd’hui 1,6 million d’abonnés. « Je ne suis pas drivé par la motivation, c’est la détermination qui me fait avancer, annonce ce touche à tout de 28 ans. Quand j’ai dû arrêter le football américain, j’ai appliqué tout ce que cette discipline m’a appris pour me réinventer : la persévérance mais aussi la peur de l’ennui. Alors j’ai créé, et YouTube a été la plateforme qui m’a apporté ce que je cherchais. »

Comme Kameto, Prime est parti from scratch et a construit son monde à la force de sa personnalité et de son envie. Mais le réduire à YouTube serait une erreur puisque le garçon est un entrepreneur protéiforme qui s’est essayé à la musique , a créé sa propre marque de sapes, et pense systématiquement à ce qu’il va faire après. Un boulimique créatif qui s’avère le partenaire idéal d’un Kameto hardcore et passionné. « Kameto est la dynamique gaming de notre équipe, moi je n’ai pas son niveau ni sa crédibilité. Kameto et moi sommes les CEO de ce projet, c’est-à-dire que nous allons le faire grandir, lui grâce à ce qu’il est, passionné et performant, et moi grâce à ce que je veux. On se complète. »

Kameto et Prime lors du lancement de Red Bull Checkpoint © Chloé Ramdani/Red Bull Content Pool

Si Kameto est porté par la passion du jeu, Prime est stimulé par une vision différente et se focalise sur l’avenir et le champ des possibles d’un tel projet. « Dans le contexte actuel, on comprend mieux la dimension de l’e-sport et sa capacité de fédérer les foules quand tout s’arrête. Il a gagné en valeur. La Karmine Corp, c’est l’occasion de convertir le plus grand nombre à l’e-sport et de démontrer à quel point c’est cela l’entertainment sportif de demain. »

Porté par la cause, il ambitionne de faire de la KCorp une institution de l’e- sport. Une histoire faite pour durer et que les centaines de milliers d’ultras vont pouvoir vivre pendant longtemps. Donner, recevoir... Pour Prime, la mécanique ne fonctionne que dans les deux sens, conscient qu’il ne dirige pas qu’un club sportif mais a initié un mouvement, aux très nombreux adeptes... que lui et Kameto veulent embarquer pour une longue marche.

Dans le contexte actuel, on comprend mieux la dimension de l’e-sport et sa capacité à fédérer les foules quand tout s’arrête. Prime

Les stars d’à côté

Les deux garçons sont l’âme, l’énergie et l’incarnation qui se résument parfaitement dans les lignes d’un serment devenu running gag dans le monde digital et qu’un fan a raccroché à leur communauté : « Je soutiendrai la Karmine Corp jusqu’à la fin. Si La Karmine Corp a 100 000 supporteurs, je suis parmi eux. Si la Karmine Corp a 1 supporteur, c’est moi. Si le monde est contre la Kar- mine Corp, alors je suis contre le monde. Et si l’équipe n’a plus aucun allié, c’est que je suis mort ! » Quelques lignes qui résonnent comme un chant des supporteurs qu’on pourrait entendre dans les virages d’Old Trafford, ou du Camp Nou. « La Karmine, c’est l’équipe du peuple. C’est comme un club de foot : on gagne ensemble, et quand on perd, on pleure ensemble », explique Kameto. Et la chimie opère.

La Karmine, c’est l’équipe du peuple. C’est comme un club de foot : on gagne ensemble, et quand on perd, on pleure ensemble. Kameto

Depuis le début, le projet n’avance qu’au carburant humain, qu’à la force et l’énergie que leur insufflent les fans lors des streams, au moindre tweet, à chaque annonce. Dans un silence digital, une foule toujours plus nombreuse vient grossir les rangs de ce projet dingue. Ils n’ont pour l’instant pas la chance de hurler leur soutien entre les murs d’une arène, alors ils font exploser les serveurs le temps d’un stream, arrachent des records de commentaires et témoignent de leur amour pour la Karmine et ses cinq joueurs, partout où l’espace virtuel le leur permet.

Kamel « Kameto » Kebir © Stéphane Grangier

Et si l’emphase est si forte, c’est peut- être aussi parce que Kameto et Prime, à leur façon, dégagent une authenticité et une vérité que les fans ressentent. Au-delà d’incarner un rêve comme les icônes à l’ancienne, ils le distribuent, véhiculant par leur simplicité et leur passion communicative l’idée qu’il est possible à chacun de réaliser son envie, de concrétiser un rêve. « Si je suis là, tu peux l’être aussi » peut-on lire entre les lignes de leur discours. Des stars next door qui ont réinventé la relation avec les gens.

Le cinq majeur de la Karmine Corp

Qui sont les pros de l’e-sport qui composent l’équipe ?

Matthew Charles Coombs, aka xMatty

Matthew Charles Coombs, aka xMatty © Karmine Corp

Anglais, 21 ans

Poste : bot laner

Spécialité : tireur

Le tireur ou carry AD est un champion (personnage) spécialisé dans le dégât physique à distance. Il fait mal mais il est fragile. La difficulté de cette catégorie de joueur est donc de trouver le juste milieu entre agressivité et protection.

Raphaël Crabbé, aka Targamas

Raphaël Crabbé, aka Targamas © Karmine Corp

Belge, 20 ans

Poste : bot laner

Spécialité : support

Le support accompagne le tireur dans son début de partie. C’est un soutien qui veille à ce qu’il soit le mieux équipé possible lors des teamfights (les mêlées en équipes). Il compose généralement un binôme sur la bot lane qui peut venir en aide au jungler.

Lucas Fayard, aka Saken

Lucas Fayard, aka Saken © Karmine Corp

Français, 22 ans

Poste : mid laner

Spécialité : mage

Aussi appelés carry AP (AP pour Ability Power ou dégâts magiques), les mages utilisent uniquement leurs sorts et font de gros dégâts. Ils n’attaquent qu’à distance et on les trouve essentiellement sur la mid lane en champions solitaires.

Jakub Rokicki, aka Cinkrof

Jakub Rokicki, aka Cinkrof © Karmine Corp

Polonais, 23 ans

Poste : jungler

Spécialité : combat

Tireur : assassin

Située entre les trois voies principales, la jungle est l’endroit où les junglers peuvent tuer des monstres neutres afin de collecter un maximum d’or, d’expérience et de bonus pour l’équipe. Il peut venir en aide à ses coéquipiers à tous moments. Chaque jungler choisit la catégorie de champion que bon lui semble.

Adam Maanane, aka Adam

Adam Maanane, aka Adam © Karmine Corp

Français, 19 ans

Poste : top laner

Spécialité : combat

Champions des corps à corps, imposants, ils font de gros dégâts. C’est une classe assez polyvalente mais leurs aptitudes sont optimisées en top lane ou dans la jungle.

Joueurs, contrats, scène, fans...

Cinq minutes pour vous mettre à jour sur l’e-sport.

Professionnel de l’e-sport sur League of Legends passé par la team Vitality, Shanky a rejoint Kameto et Prime afin d’endosser le rôle de manager général de la KCorp. En charge de la direction sportive, il nous éclaire sur les coulisses d’une team.

Shanky © Karmine Corp

Le rôle de manager général

« Contrairement au manager, qui a un rôle directement lié au quotidien de l’équipe, la mission du manager général concerne davantage la direc- tion sportive, le choix des joueurs, le recrutement du staff, les ressources à mettre en place, les directions à prendre pour que la structure se développe et que l’équipe performe. Pendant la saison off, ou le mercato, je vais trouver des joueurs, négocier avec eux ou le club dont ils font partie. »

Le secret d’une bonne équipe

« La chose la plus importante au final, c’est l’alchimie. Com- ment les cinq joueurs vont évoluer, matcher et s’entendre. Il ne suffit pas de réunir cinq joueurs incroyables pour obtenir une bonne équipe... Ce serait trop simple. LoL reste d’abord et avant tout un jeu d’équipe. On l’a déjà observé dans certaines teams de stars qui n’ont pas obtenu les résultats espérés. Le plus important, je pense, c’est d’équilibrer les ego et de convaincre les joueurs qu’ils ne jouent pas pour eux. »

Ce qui fait un bon joueur de LoL

« Les qualités peuvent être multiples et on va se focaliser sur une qualité plutôt qu’une autre en fonction de ce que nous recherchons. À notre niveau, il faut que la recrue ait déjà un peu d’expérience et qu’elle ait déjà joué au moins une saison dans une ligue inférieure ou équivalente à la nôtre. L’autre option est de se référer au classement européen des meilleurs joueurs. Une fois un joueur repéré dans ce ranking, on va analyser ses qualités de jeu, regarder si c’est un bon support, s’il met beaucoup de visibilité sur la map, s’il communique bien. Il faut se renseigner le plus possible en discutant avec ses anciens coaches s’il en a, des joueurs avec qui il a joué... Toutes les sources d’informations sont exploitées. Trouver un bon joueur de LoL, c’est une enquête assez longue et minutieuse. Reste aussi à savoir s’il est sérieux et adaptable à l’équipe. Ce n’est pas une science exacte, d’autant qu’une bonne individualité ne fait pas forcément un bon partenaire. »

Comment optimiser un joueur

« Il n’y pas de secret : progres- ser c’est d’abord travailler tous les jours. Il faut comprendre les forces et les faiblesses des joueurs dans le jeu, mais aussi en dehors. On travaille énormé- ment sur la gestion du stress et la confiance. Un coach va prendre en compte tous les aspects intimes d’un joueur et pas uniquement son niveau de jeu. On va l’amener à se surpasser en travaillant sur le développement personnel.

On a accompli en quelques années ce que les autres sports ont mis des décennies à mettre en place... Shanky

À côté, on va imaginer un certain nombre d’activités annexes pour souder le groupe et intégrer de la préparation physique. Le corps souffre pendant un match, il faut en prendre soin. Une bonne hygiène de vie a forcément une influence sur les capacités mentales. Pour la Karmine, la prochaine étape est de mettre en place des bootcamps et une gaming house (un endroit où les joueurs pourront se réunir pour y vivre, s’entraîner et jouer ensemble, ndlr). »

Être performant en période de crise

« Actuellement, tout se fait à distance, nos joueurs n’ont pas encore pu se rencontrer physiquement et travailler en groupe sur un même spot. Forcément, ça complique un peu la préparation et j’ai hâte qu’on revienne à la normale pour qu’on puisse enfin travailler comme il faut. Les choses se font plus doucement mais elles sont finalement moins difficiles que ce que j’imaginais. Actuellement, ce qui compte le plus c’est la confiance qu’on a les uns en les autres parce qu’on n’a aucun contrôle sur nos joueurs. J’ai les mêmes problèmes que n’importe quel manager qui télétravaille avec ses équipes ! »

Un contrat de joueur

« Aujourd’hui, un e-athlète peut espérer vivre de son sport. Il y a énormément d’interactions entre les pays et la discipline évolue au niveau mondial. Les joueurs sont défrayés lors- qu’ils se déplacent en France, un joueur professionnel de LoL peut espérer gagner entre 2 000 et 10 000 € par mois. Certains joueurs peuvent être salariés d’une équipe avec un contrat déterminé ou rester indépendants. Il y a différents types de contrats. Un joueur peut signer avec une équipe pour une durée d’un an ou plus. Certains contrats courent sur trois ans. Dans ces cas-là, les salaires sont négociés pour un an et peuvent être updatés d’une année sur l’autre en fonction des résultats des joueurs. Généralement, ce sont des négociations à la hausse. »

La Karmine Corp et ses ultras

« Au-delà du challenge sportif, c’est un aspect des choses qui m’a convaincu de suivre Kameto dans cette aventure. La relation avec la communauté est folle. Je n’ai jamais vu un truc pareil, et ce qui me fascine, c’est qu’aujourd’hui des gens qui n’y connaissent rien à LoL nous rejoignent pour le plaisir de suivre le match et de faire partie du kop ! »

L’e-sport en France aujourd’hui

« Il y a encore pas mal de choses à imaginer pour amener cette discipline au niveau qu’elle mérite, mais je trouve qu’on a déjà fait pas mal de chemin. Je pense même que nous faisons partie des disciplines qui se sont le plus développées ces dernières années. Je suis dans l’e-sport depuis six ans et j’ai vu les choses évo- luer. On est loin des cachets de 300€ que je touchais il y a quelques années alors qu’on gagnait des tournois importants. Et je parle de 2017. On a accompli en quelques années ce que les autres sports ont mis des décennies à mettre en place. La communication, les sponsors, les droits de diffusion, etc. Tout se met en place pour le plus grand bien de l’e-sport. »

Quand l’e-sport tacle le foot

Laure Valée est une journaliste et animatrice spécialisée en e-sport. Pierre Maturana est le directeur de la rédaction digitale de So Foot et consultant pour L’Équipe TV. The Red Bulletin les a conviés pour échanger sur les similitudes et divergences entre e-sport et football. Si les maillots diffèrent, la passion semble aussi intense, et le pouvoir d’attraction du gaming de compétition sans limites.

Laure Valée © La Chaine L'Équipe

THE RED BULLETIN : L’e-sport s’est développé solidement dans le sillage des sports dits traditionnels. À quel point est-il structuré aujourd’hui ?

Laure Valée : Depuis trois ou quatre ans, l’e-sport commence à se structurer et à se professionnaliser d’une façon assez comparable au sport traditionnel. Il s’organise par équipe pour des disciplines comme League of Legends dans lesquelles on retrouve le même fonctionnement que pour une équipe de football, par exemple, avec son encadrement des joueurs, ses programmes de préparation... Il suit aussi des calendriers de compétition bien définis.

Il n’a donc rien à envier au football, en termes de structures par exemple ?

LV : La seule chose qui lui manque aujourd’hui, par rapport au sport dit traditionnel, c’est un moyen de recruter les jeunes joueurs et de les encadrer dès leur plus jeune âge, afin de les amener dans des bonnes conditions vers une carrière professionnelle. L’ancien joueur de basket Tony Parker est en train de faire évoluer les choses grâce à la Tony Parker Academy qui a pour but d’offrir une structure d’encadrement aux futurs pros de l’e-sport.

Est-ce que le monde du football est aussi bienveillant à l’égard du jeu vidéo ?

Pierre Maturana : Au départ le monde du foot a vu arriver ce phénomène avec de gros yeux. Mais rapidement les clubs de football traditionnels y ont vu une sorte de continuité de leur activité et ont monté leurs propres structures e-sport comme le PSG ou Monaco. Mais ce sont les clubs anglais qui ont été les premiers et sont encore les plus actifs dans ce domaine. On a maintenant dépassé la question du sport ou pas sport. L’e-sport est une discipline à part entière, avec ses athlètes de haut niveau, et qui s’est en effet beaucoup inspirée du sport traditionnel pour se structurer. On observe d’ail- leurs un certain désamour pour le sport traditionnel tandis que l’intérêt pour l’e-sport ne cesse de grandir.

La ferveur autour de l’e-sport grandit de jour en jour et concerne des catégories de gens de plus en plus diverses, pas forcément des fondus de jeux vidéo...

LV : Cette ferveur n’est pas la même en fonction des jeux, et c’est étonnamment le jeu le moins compréhensible à l’écran qui remporte le plus de succès, en l’occurrence LoL. Il réussit à générer les mêmes émotions qu’un match de foot. Et comme dans un stade, il y a dans le public de LoL des gens qui n’y com- prennent rien, mais qui sont envahis par l’ambiance.

On peut donc ne rien capter à une compétition de jeu vidéo, mais adorer la vivre intensément ?

LV : Cela tient beaucoup à la mise en scène d’une partie, à la façon dont elles sont commentées, à la personnalité des joueurs. Il y a un phénomène dans le phénomène, à savoir le mouvement ultra qui s’est développé autour de la KCorp. Les milliers de fans qui la soutiennent ont créé un effet boule de neige et ramènent chaque jour de nouveaux adeptes à s’intéresser au jeu.

Le supporteur de la KCorp vibre pour les mêmes raisons qu’un fan de foot, de basket ou de rugby. Laure Valée

Pierre, pourquoi l’e-sport a-t-il cette capacité d’attraction quasi universelle ?

PM : LoL a le propre du sport ou de la culture : il procure des émotions. C’est pourquoi on ne se pose plus la question de sa légitimité. Il y a du sus- pense, de la stupéfaction, de l’injustice... Tout ce qui te per- met de vibrer et de t’extasier. Il n’y a pas de barrière dès qu’il s’agit d’émotion, et à partir de là, tout le monde peut adhérer au phénomène même si tu n’as pas tous les codes ou que tu ne comprends pas toutes les subtilités du jeu. Comme cela s’est souvent vu dans le sport, l’e-sport grandit et réunit bientôt autant de fans casual que de fans hardcore.

Point pandémie : l’e-sport peut-il continuer à se développer à cette vitesse sans événements live ?

PM : J’ai tendance à croire que les grands événements e-sport ont contribué à sa notoriété parmi le grand public. Les médias ont souvent parlé de LoL comme d’un phénomène qu’ils associaient à la ferveur des tournois live. La réputation de cette discipline s’est faite grâce à ça. Et cette médiatisation a d’ailleurs sensibilisé le Comité international olympique qui se pose la question aujourd’hui d’en faire une discipline olympique.

Avec de telles perspectives, nous ne sommes donc qu’au début d’un bouleversement électronique dans le sport spectacle ?

PM : Bien sûr, le phénomène ne va pas se tarir, mais je reste persuadé que l’événement sportif live est une source essentielle de visibilité et en démocratisation. Il participe à la constitution d’une culture sportive. Cela dit, l’e-sport est aujourd’hui trop implanté dans le paysage avec des enjeux financiers trop importants, et de ce fait, il supportera largement l’absence provisoire d’événements, grâce notamment à sa communauté qui le consomme d’abord en ligne.

Laure, s’il ne devait plus jamais y avoir d’événements grand public, l’e-sport y survivrait-il ?

LV : La pratique de l’e-sport a d’abord existé sans les événements. Ils ont aidé au développement commercial de la discipline et à légitimer l’industrie de l’e-sport. Mais aujourd’hui, l’e-sport n’en est plus à devoir convaincre, et s’il y a un rétro- pédalage vers des événements uniquement en ligne, ça n’aura pas beaucoup de conséquences pour les fans... Et ça n’en a d’ailleurs pas eu. Les audiences sont même meilleures et le niveau de compétition toujours plus important. J’irais même plus loin, je crois que le contexte actuel a accéléré le développe- ment de l’e-sport. Certes on perd le côté paillette, mais pas l’essentiel.

Un événement de gaming reste tout de même un moment de pure frénésie...

LV : Il y a en effet une ambiance folle mais ce n’est pas la même ambiance que durant un match de foot. J’aimerais beaucoup voir se développer le phénomène de tribune de supporteurs comme en Corée. Là-bas, les kops de supporteurs se répondent.

Dans l’e-sport, il y a du suspense, de la stupéfaction, de l’injustice... Tout ce qui te permet de vibrer et de t’extasier. Pierre Maturana

Comme dans un stade ?

LV : Oui, il y a des chants, des slogans, les supporteurs sont maquillés, habillés aux couleurs des équipes avec une spécificité culturelle liée au jeu. On observe aussi une très forte synergie entre l’animateur de la salle, les commentateurs et le public. Ils dialoguent, ils jouent ensemble avec les codes du jeu. C’est un aspect qu’on ne retrouve pas dans les stades. Oui, le supporteur de la KCorp vibre pour les mêmes raisons qu’un fan de foot, de basket ou de rugby.

Le supporteur du gaming ressemble donc à... un supporteur, finalement ?

PM : De mon point de vue, le supporteur d’e-sport a besoin de temps pour écrire son histoire, et peut-être qu’il lui manque encore ce lien fort que peuvent avoir les supporteurs de foot avec leur stade. Une culture de supporteur prend du temps à se développer et l’e-sport est une discipline encore jeune. Ce que je remarque dans le foot aujourd’hui, c’est que les plus jeunes fans s’intéressent davantage aux joueurs qu’au jeu. L’e-sport devrait s’en inspirer pour éviter cette dérive.