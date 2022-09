Kristian Blummenfelt : Monsieur Possible

En quittant le centre-ville de Bergen, les pentes commencent : l’ancien port norvégien est en effet encerclé par sept montagnes dont la plus célèbre s’appelle Fløyen. Pour accéder à son sommet situé à 400 mètres au dessus du niveau de la mer, on peut prendre le funiculaire, ce que s’empressent de faire les grappes de touristes venues ici par bateau. Kristian Blummenfelt , 28 ans, champion olympique de triathlon et d’ Ironman , connaît bien cette montagne, mais préfère la gravir par ses propres moyens. Pendant les cinq semaines par an qu’il passe dans sa pluvieuse ville natale, c’est son terrain de jeu préféré pour pratiquer le vélo et la course à pied.

Au sommet, non loin d’un point de vue où les touristes emmitouflés dans des ponchos en plastique mitraillent la ville en contrebas de leurs caméras, une modeste grange en bois abrite un troupeau de chèvres. Chaque fois qu’il passe devant, Blummenfelt fait presque toujours la même blague : il assure que c’est la maison de Jan Frodeno. Champion absolu et incontesté depuis plus de dix ans, le triathlète allemand de 41 ans est généralement considéré comme le meilleur de tous les temps, the Greatest of All Time, ou GOAT (mot qui signifie également « chèvre » en anglais). Certains coéquipiers de Blummenfelt ont baptisé chaque chèvre du nom d’autres légendes du triathlon, mais pour lui, ça reste la maison de Frodeno (triathlète allemand surnommé le GOAT).

Jusqu’en mai dernier, le géant allemand était le seul triathlète à avoir remporté à la fois l’or olympique et le championnat du monde d’Ironman, prouesse quasi miraculeuse tant les différences de distance et de parcours sont grandes. Les épreuves des JO consistent en 1,5 km de natation , 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied . Sur un Ironman, il faut enchaîner 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon de 42 km. Frodeno remporte le triathlon des JO de Pékin 2008 à l’issue d’un sprint phénoménal, puis l’Ironman sept ans plus tard lors de sa seconde tentative.

Kristian Blummenfelt chez lui, à Bergen © Emil Sollie

Sept ans. Pour la plupart des sports, une éternité. Mais en termes de triathlon, avec la quantité de préparation requise pour remporter une épreuve presque quatre fois plus longue, c’est un battement de paupières. Personne ne pensait qu’un tel exploit pourrait être répété. Et puis, Blummenfelt est arrivé et a remporté le championnat du monde d’Ironman au cours de sa première tentative en mai dernier, tout juste neuf mois après être monté sur la plus haute marche du podium à Tokyo. L’équivalent serait de remporter la médaille d’or aux 10 000 mètres puis le marathon de Paris la même année. Du jamais vu.

Mais il faut ajouter deux astérisques de taille au titre de Blummenfelt : il a remporté l’Ironman à St. George, dans l’Utah, alors que depuis sa première édition en 1978, l’épreuve se déroule immuablement à Kona, sur l’île d’Hawaï. Mais après avoir été annulée deux fois de suite à cause de la de la pandémie et du nombre très limité de lits d’hôpitaux sur Kona, il a bien fallu choisir un hôte temporaire.

Précisons qu’Ironman et Kona sont intrinsèquement liés, un peu comme Roland-Garros et son court central. Si une édition de Roland-Garros était déplacée à Paris-Bercy, elle perdrait de son charme pour le public comme pour les athlètes. Oser l’appeler « Roland-Garros » aurait même des allures de blasphème.

Pour remplacer l’édition initialement prévue en octobre 2021 à Kona, les organisateurs ont donc choisi l’un des parcours les plus difficiles parmi les 65 à leur disposition : celui de St. George, où Blummenfelt s’est imposé en mai. Le championnat du monde d’Ironman 2022 fera enfin son grand retour sur son île d’origine en octobre, ce qui nous amène au second astérisque.

Il n’y a que deux hommes actuellement capables de battre Blummenfelt, et aucun n’a pris le départ de la course. Jan Frodeno s’est blessé au tendon, ce qui nous a privé d’un premier duel entre ces deux champions qui ne se sont jamais rencontrés ni parlé. L’autre absent était Gustav Iden, qui connaît mieux Kristian que quiconque.

À 26 ans, l’autre étoile montante de Bergen a déjà remporté deux fois le championnat du monde d’Ironman 70.3 (la moitié d’un Ironman complet). Les deux hommes passent plus de 300 jours par an à s’entraîner et voyager ensemble. Victime tout comme Blummenfelt d’une infection respiratoire une semaine avant le départ, Iden, contrairement à son aîné, n’a pas été autorisé par les médecins de l’équipe à participer à l’épreuve. Tout tourne autour de l’équipe dans le triathlon norvégien, et les équipes viennent presque toutes de Bergen.

Kristian Blummenfelt dans sa salle d’entraînement thermique © Emil Sollie

Avec une population de 300 000 habitants, cette ville située au sud-ouest de la Norvège est la deuxième plus grande agglomération du pays et la plus éloignée du reste de la Scandinavie. Elle fait un peu figure d’outsider par rapport aux principaux centres géographiques comme Oslo, Stockholm et Copenhague qui partagent de nombreuses similitudes culturelles, à l’image de ce sentiment très scandinave appelé hygge. Difficile à traduire, il exprime une aspiration au bonheur, un bonheur simple et discret sans égoïsme ni démonstrations excessives. Les Scandinaves ne passent pas leur temps à proclamer que leurs villes sont les meilleures du monde (même si les statistiques abondent régulièrement en ce sens).

Le hygge, à Bergen, on ne connaît pas. La ville la plus humide d’Europe ne manque ni d’ego ni de personnalité : ici, on est d’abord de Bergen et ensuite de Norvège. Lors des matches de foot de l’équipe locale, l’hymne de la ville passe avant l’hymne national et les deux drapeaux flottent à la même hauteur. « On se comporte tous comme si on était le peuple et la ville les plus formidables au monde, explique Iden à propos de sa ville natale. Notre équipe de foot est si nulle que nous sommes en deuxième division, ce qui est un peu navrant pour la deuxième plus grande ville du pays, mais pour nous, c’est la meilleure équipe du monde. C’est ce qui fait notre particularité: on a un niveau de confiance surdimensionné et on en est très fiers. »

Une confiance qui ne fait pas non plus défaut à Blummenfelt, même s’il ne l’étale pas autant qu’Iden et les autres, à tel point que ses collègues disent en plaisantant qu’il est socialement incompétent, ce qu’il ne nie pas. Introverti, il n’aime pas faire la conversation et affirme n’avoir peur que d’une chose : les rendez-vous galants. « Rencontrer une femme me stresse dix fois plus qu’un championnat du monde. J’aimerais bien avoir quelqu’un dans ma vie mais pas au point de sacrifier mon sport, pas pour l’instant en tout cas. »

6 minutes Un jour dans la vie de Kristian Blummenfelt Découvrez comment le triathlète Kristian Blummenfelt s'est entraîner pendant 10 ans et a réussi a remporté à la fois l’or olympique et le championnat du monde d’Ironman,.

Pour le moment, il n’est jamais aussi à l’aise que quand il se donne à fond dans le sport. Il s’entraîne environ trois fois par jour et consacre le peu de temps libre qu’il lui reste à dévorer toutes les publications possibles et imaginables sur le triathlon. Avide de médias sociaux, il lit presque tous les commentaires à son sujet pour savoir si les gens croient en lui ou pas. Son carburant pour se concentrer encore plus sur le triathlon. En fin de journée, il se réfugie dans les modestes appartements qu’il occupe soit à Bergen, soit dans les endroits où il pratique l’entraînement en altitude comme Font-Romeu, en France ou dans la Sierra Nevada espagnole, puis règle une alarme pour se rappeler de tout éteindre deux heures plus tard. Sa parenthèse avec le triathlon, c’est cinq minutes sur Netflix et dodo.

Blummenfelt grandit dans ce que lui et ses co-équipiers appellent en plaisantant le ghetto de Bergen. Nés d’un père ouvrier et d’une mère infirmière, lui et ses deux sœurs aînées reçoivent une éducation de classe moyenne classique, plutôt aisée selon les standards norvégiens. On ne peut pas dire que ses parents étaient de grands sportifs, Kristian se souvient même que son père fumait comme un pompier. Mais comme la plupart des familles norvégiennes, ils passent presque tout leur temps libre à l’extérieur, entre randonnée, ski et camping.

Son goût de la compétition lui vient de la natation, discipline dans laquelle il arrive à tirer son épingle du jeu sans exceller pour autant. Du haut de son mètre soixante-dix, sa taille est son principal ennemi dans l’eau, mais sur la terre ferme, c’est un adversaire redoutable : il distance régulièrement ses coéquipiers lors des entraînements de course à pied et, à 12 ans, il boucle les 10 kilomètres en 36 minutes, un chrono exceptionnel pour un préado.

Repéré par l’un de ses entraîneurs, il participe à l’un des premiers triathlons de Norvège. À 14 ans, il est le plus jeune des 32 participants et s’impose en tête. Certes, ses concurrents ne font pas partie de l’élite mondiale, mais Bergen l’orgueilleuse est fermement décidée à produire des champions olympiques et mondiaux et son résultat attire tout naturellement l’attention de Tertnes Toppidrett, le lycée sportif local. Car contrairement au nord de l’Europe, où les jeunes sportifs les plus prometteurs intègrent traditionnellement les écoles militaires pour s’entraîner au plus haut niveau, le cursus est différent en Norvège : des lycées sportifs permettent aux meilleurs de s’entraîner comme des athlètes d’élite avant même de savoir conduire.

Physique de déménageur, voix de stentor et un nez incomparable pour les talents sportifs, Roger Gjelsvik, touche-à tout de génie, recrute des athlètes au potentiel olympique pour Tertnes Toppidrett.

« On n’a pas vraiment remarqué d’aptitudes physiques spéciales chez Kristian, mais on a tout de suite vu qu’il était différent ici, dit Gjelsvik en pointant sa tempe du doigt. Le potentiel ou les gros poumons, c’est une chose, mais lui, il est né avec cette dureté qui ne s’apprend pas. C’est un Viking. » Avant l’arrivée de Blummenfelt en 2010, Gjelsvik n’avait encore jamais recruté de triathlète pour le lycée et la Norvège jamais envoyé non plus de triathlète aux JO depuis l’introduction de cette discipline en l’an 2000. Nageurs, cyclistes et coureurs étaient déjà sélectionnés, il arrivait donc à point nommé. Iden rejoint à son tour l’école deux ans plus tard. L’objectif est simple mais ambitieux : produire une médaille olympique d’ici 2020.

Expert en sciences du sport et triathlète, Arild Tveiten est engagé pour diriger le programme, et les choses commencent à bouger assez vite par rapport aux standards du triathlon. Avec une équipe d’entraîneurs norvégiens qui ne cesse de s’étoffer, Tveiten établit un programme basé sur des tests rigoureux et sur l’analyse de données ; si ce n’est pas mesurable, on jette. La mission de Blummenfelt : faire le plus de vélo de route et de course à pied possible, ce qui explique en partie ses performances exceptionnelles quelle que soit la distance : il avale des kilomètres de parcours de type Ironman depuis l’âge de 17 ans.

Trois ans plus tard, devenu l’un des juniors les mieux classés d’Europe, le voilà prêt à se consacrer à plein temps au triathlon, épaulé par une nouvelle fédération bien décidée à accompagner un ou deux athlètes au sommet du sport. Il mène une vie de nomade et ne s’enrichit certes pas, mais il bénéficie d’un soutien à faire pâlir les athlètes issus de fédérations plus reconnues.

Kristian en plein run © Emil Sollie

Il passe des mois à s’entraîner en altitude dans les Pyrénées et les Alpes et subit une quantité astronomique de tests. Un niveau de professionnalisme inédit pour les triathlètes professionnels. Certains doivent payer de leur poche pour rejoindre des groupes d’entraînement internationaux ou se faire coacher par des pros reconnus. La Norvège garde son petit groupe ensemble et lui apporte le finance- ment nécessaire pour réaliser ses objectifs.

À 22 ans, Blummenfelt devient le premier triathlète à représenter la Norvège aux JO de Rio 2016. Second plus jeune des 55 concurrents, il termine à la treizième place. Un immense exploit pour la jeune fédération selon les observateurs extérieurs, un véritable fiasco pour Blummenfelt, qui s’est hissé plusieurs fois sur le podium lors des courses de préparation en vue des JO. Bien connue des athlètes, la fameuse dépression post-olympique le touche de plein fouet, mais va lui permettre de devenir ce monstre assoiffé de victoires qu’il est aujourd’hui.

Ce qui me donne des forces, dans une course, c’est la douleur de perdre.

Sur son vélo prototype de triathlon, les mots « ÇA FAIT PLUS MAL DE PERDRE » sont inscrits en lettres d’or. Il ne sait plus exactement quand, mais après Rio, ce mantra l’a poussé à réaliser l’année la plus dominante et la plus improbable de l’histoire relativement courte du triathlon.

« Les gens me demandent comment je suis capable de souffrir autant, dit-il. Ma réponse est toujours la même : ce qui me donne des forces, dans une course, c’est la douleur de perdre ou de penser que j’aurais pu creuser encore plus dans mes réserves. Je vais peut-être avoir très mal pendant les dix ou quinze prochaines minutes, mais ce ne sera jamais aussi grave que la dépression des prochains jours, semaines ou mois à venir si je ne le fais pas. »

Les cinq années de parenthèse entre Rio et Tokyo ont été marquées par davantage de défaites que de victoires. C’est le lot de ce genre de courses où quelques millièmes de secondes décident du vainqueur. Il remporte quelques victoires en s’essayant à l’Ironman 70.3, établissant notamment un nouveau record du monde lors d’une course exceptionnelle à Bahreïn. Dans ce sport, les records du monde ne signifient pas grand-chose, mais la vitesse est la vitesse, surtout dans la course à pied. Blummenfelt a démontré qu’il pouvait courir plus vite que tout le monde quelle que soit la distance.

Lors de la dernière épreuve de 2019, il remporte enfin sa première victoire importante sur le circuit de la Grande Finale ITU en Suisse. Malgré le repos forcé l’année suivante en raison de la pandémie, il fait désormais partie de la poignée de favoris olympiques.

Lorsqu’on lui demande si cette année de préparation supplémentaire l’a aidé pour sa victoire à Tokyo, il se contente de hausser les épaules. « Je doute que cela ait fait une grande différence, on était de toutes façons parfaitement préparés pour 2020 et 2021. » Les trois Norvégiens présents dans le groupe de cinquante concurrents ont terminé respectivement premier, huitième et onzième. Les deux autres (Iden a fini huitième) ont eu du mal à cacher leur déception.

L’année des records, mais il lui reste un objectif de taille: gagner à Kona © Emil Sollie

Lorsque Blummenfelt annonce vouloir remporter le titre mondial d’Ironman après sa victoire aux JO, il se fait détruire sur les réseaux sociaux. Depuis 44 ans que cette course existe, un seul athlète a réussi à gagner lors de sa première participation, et personne n’a réussi à être aussi bon aux JO qu’à l’Ironman la même année. Les athlètes le précédant avaient toujours eu besoin de suivre une progression linéaire. Mais Blummenfelt et son équipe disposent de suffisamment de données pour savoir qu’il est tout à fait possible d’effectuer ces trois disciplines sur une période de temps plus longue : il faut juste faire quelques tests supplémentaires et ajuster son rythme.

Le gabarit de Blummenfelt en déroute plus d’un. Avec son 1,73 mètre et ses 76 kilos, il passe pour un gros par rapport à l’élite des triathlètes, ce qui alimente pas mal de blagues sur Twitter. Frodeno, en comparaison, le dépasse de près de 20 centimètres pour seulement quelques grammes de plus. Blummenfelt a mis fin au mythe selon lequel il faut avoir un corps grand et longiligne pour gagner des sports d’ultra-endurance. Avec ses entraîneurs, il souligne que le moteur compte plus que la carrosserie.

« Recevoir des messages de gens qui me disent que je les ai aidés à penser qu’ils pouvaient courir plus vite malgré leur physique, ça me motive. C’est marrant : quand j’ai commencé la natation, j’étais le nabot de service et à Kona, je vais devoir lever la tête pour regarder Frodeno. »

Après Tokyo, Blummenfelt s’est emparé du triathlon comme Frodeno n’a jamais pu le faire. Après sa médaille d’or, il remporte son premier titre de champion du monde de triathlon, devenant le seul athlète capable de réussir une telle prouesse la même année. Le championnat d’Ironman ayant été décalé au printemps, il décide de faire ses débuts à l’Ironman de Cozumel en novembre et détruit le record de la distance. Mais Cozumel est connu pour ses distances hasardeuses et la partie natation est à contre-courant.

C’est pour cela que finalement, en triathlon, les records du monde importent peu. Mais les records de parcours, c’est une autre histoire et s’agissant d’Ironman, de deux choses l’une : soit vous l’avez fait à Kona, soit vous ne l’avez pas fait du tout. Oui, Blummenfelt a fait le parcours de St. George en 7 h 49, soit deux minutes de moins que le temps de Frodeno à Kona. Oui, il y avait deux fois plus de dénivelé positif pour le vélo comme pour le marathon. Oui, d’un point de vue analytique, cela fait que la performance de Blummenfelt est bien meilleure que tout ce que Frodeno a pu accomplir à Hawaï. Oui, mais : c’est comme de battre Djokovic à Bercy sans l’avoir jamais battu à Roland-Garros.

Pour être le GOAT, il faut battre le GOAT, ou au moins avoir son nom au-dessus de lui dans le livre des records.

« Je m’en fiche un peu de toute cette mystique de Kona et du respect des champs de lave, dit Blummenfelt à propos d’Hawaï, qu’il découvrira pour la première fois trois semaines avant la course. D’accord, le parcours est chaud et humide, mais on sait comment s’y préparer. Tout comme pour la distance. Gagner cette course est un défi que je respecte, mais tous ces racontars – un débutant n’a aucune chance de gagner ou ce genre de trucs – ça ne m’intéresse pas. »

Prétentieux ? Sans doute, mais le fils spirituel de Bergen s’en fiche. Remporter Kona, battre Frodeno ou Iden n’est qu’un défi de plus à cocher sur sa liste avant de se lancer une nouvelle mission impossible. « Ma préoccupation, c’est de savoir ce que je vais être capable d’accomplir à l’avenir que personne d’autre ne sera capable de faire. »

MODE SUB7

Plus qu’un coup, un tour de force véritable.

Trois semaines seulement après avoir remporté le championnat du monde d’Ironman à St. George, Blummenfelt s’est lancé dans une exhibition de triathlon inédite pour voir s’il était possible, en supprimant la plupart des règles, de passer sous la barre des sept heures sur une distance d’Ironman. Suivi par des cyclistes pros sur la partie cyclisme et des marathoniens pros sur le marathon, il a bouclé les 226km du circuit de Dekra Lausitzring en Allemagne en 6h44min25 sec, soit 36minutes de moins que son propre record du monde d’Ironman actuel (7h21min12sec).

Blummenfelt est le premier homme à boucler un Ironman sous la barre des 7h © Herman Berger/Red Bull Content Pool

Deux hommes et deux femmes ont participé à ce challenge exceptionnel. Côté féminin, l’objectif était de passer sous la barre des huit heures : accompli !

Blummenfelt avait pour concurrent Joe Skipper, star anglaise d’Ironman qui a réalisé un temps incroyable de 3h16 sur le vélo, soit une moyenne de 54,91 km/h sur 180 km. Blummenfelt a donc entamé le marathon avec un retard de trois minutes pour le boucler en 2h30min50sec et remporter l’épreuve avec un peu plus de trois minutes d’avance.

On ne sait pas encore si Sub7/Sub8 (financé par le milliardaire Sebastian Kulczyk pour promouvoir son ONG Pho3nix) aura encore lieu avec des objectifs plus fous. Quand on voit la facilité avec laquelle Kristian a franchi la barre des sept heures, celle des 6 h 30 semble à portée de main.