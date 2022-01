Laure Babin : Les raisins du succès

Dans un sens, les pompes de Laure Babin sont « trash ». La créatrice de 24 ans ressuscite les déchets en objet de mode, en utilisant du marc de raisin, du plastique et du liège recyclés pour en faire des baskets en cuir vegan, sous le label Zèta, depuis septembre 2020. Comment ? Pourquoi ?

The Red Bulletin : D’étudiante en management à Bordeaux, vous êtes devenue créatrice de chaussures... Comment s’est faite la transition ?

Laure Babin : J’ai toujours effectué des stages dans l’industrie de la mode et de la chaussure parce que ces spécialités me passionnaient. En dernière année de Master, je voyais plein d’incohérences dans l’industrie de la mode, que ce soit au niveau environnemental ou social et c’est là que je me suis dit : « Comment, en tant qu’étudiante, je peux tout reprendre, tout déconstruire et en faire quelque chose de beaucoup plus logique ? »

Quelle est la genèse Zèta ?

Tout part vraiment du début de mon Master, quand j’ai intégré un incubateur étudiant. Pendant un an, j’ai travaillé sur ce projet, je me suis rendue au Portugal, j’ai rencontré les usines et les partenaires. On a fait le premier prototype en plein confinement puis, lorsque tout a été validé, après tous les tests possibles, on a lancé un campagne de crowdfunding sur Ulule, en septembre 2020. Le début officiel de la marque.

Dans un marché de la basket déjà copieux, comme s’est passé ce lancement ?

En quelques heures seulement, on a atteint le premier palier de 100 paires, qui était notre objectif pour lancer la production avec l’atelier.

Pourquoi le Portugal et pas la France ? Côté empreinte carbone, ça n’est pas très cohérent...

Lorsque j’ai fait mon sourcing de matières premières auprès des fournisseurs, je voulais qu’ils soient le moins éloignés possible de l’atelier. On a 90 % des matières premières qui viennent du Portugal. Le fournisseur de semelles est à 10 km de l’usine de fabrication. On ne peut pas faire plus court en termes de circuit.

Et le raisin dans vos baskets, il vient d’où ?

La matière végétale de raisin vient d’Italie parce que c’est tout simplement le seul fournisseur à haut niveau mondial qui produit cette matière. On n’avait pas forcément le choix à ce niveau-là. Ensuite, les chaussures sont acheminées à Paris où se trouve notre entrepôt, même si nous sommes basés à Bordeaux, car c’est plus simple pour expédier à travers l’Europe.

D'étudiante à productrice de sneakers : Laure Babin à l'usine © Zeta

Comment fait-on pour transformer du raisin en cuir végétal ?

La recette est secrète, mais je peux vous expliquer le procédé : pendant les vendanges, on va récupérer ce qu’on appelle le marc de raisin, c’est tout ce qui va rester lors de l’extraction du jus, donc les résidus, les pépins et les peaux. Tout cela va être mis de côté, déshydraté dans des fours, broyé en une fine poudre puis réintégré à du PU (polyuréthane) pour en faire une matière que l’on va solidifier, puis étaler, teindre et enfin découper afin de l’assembler sur la chaussure.

Combien de temps faut-il pour fabriquer une basket avec des déchets de raisin ?

Lorsqu’on a toutes les matières dans l’atelier, ce sont plusieurs heures pour fabriquer la chaussure. Il y a différents postes, celui de la découpe, de l’assemblage... On va coudre, coller la matière préalablement solidifiée, on rajoute les lacets puis on emballe. L’atelier avec lequel on collabore au Portugal est familial, il travaille très peu avec des machines, tout est encore assemblé à la main. Les artisans ne sont qu’une vingtaine.

Quelle est la volonté de Zèta Shoes ?

Créer un produit qui ait du sens. C’est d’ailleurs pour cela qu’on est très transparent sur les réseaux sociaux. Le prix de 129 € pour une paire de Zèta se justifie quand on connaît notre processus de fabrication. On essaie d’en dire le plus sur les personnes qui fabriquent les chaussures, car c’est important, elles font partie du projet, de la marque. L’idée, c’est de déclencher une prise de conscience chez les consommateurs pour qu’ils se tournent vers un achat plus durable et plus raisonné.

Découvrez l'univers de Zèta Shoes