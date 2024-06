Lossapardo : palettes lumineuses

«Tu sais tout faire, t’es un salopard!», c’est ainsi que Seydou a trouvé son nom d’artiste, en renversant la taquinerie positive de ses amis en même temps que les syllabes de l’adjectif. Tout ça donne : Lossapardo . Il est vrai que le jeune homme de 28 ans fait beaucoup de choses. Certain·e·s l’ont connu pour ses peintures, notamment à travers ses autoportraits ; d’autres l’ont découvert à travers ses compositions musicales. Son travail a pu être contemplé sur des arrêts de bus pour une campagne humanitaire; ou sur les couvertures d’ouvrages de l’autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Après plusieurs collaborations sur les œuvres d’autres artistes (Crayon, Dinos, Jewel), Lossapardo a choisi de s’exprimer sur un album entier intitulé If I Were To Paint It. Onze titres qui mêlent R&B, pop, bossa nova et soul et qui brossent le portrait de la vie de l’artiste.

Horizon des possibles

Rencontré dans un café parisien en fin de matinée, Lossapardo nous rejoint avec un large sourire et une belle ponctualité. Il remarque tout de suite un livre posé sur la banquette, celui de son amie Sarah Ghoula, Nos silences sont immenses, un roman qu’il a illustré et qu’il n’avait pas eu l’occasion de récupérer. Son exemplaire en main amorce une discussion autour de l’édition littéraire. Le jeune homme a des questions sur ce milieu qu’il ne connaît pas et qui attise sa curiosité. « Curieux » est un adjectif qui qualifie parfaitement l’artiste en face de nous : « Quand on me propose un projet, je pose toujours des questions, la curiosité est la base de tout pour moi. »

Sa curiosité a commencé à l’âge de 6 ans lorsqu’il est tombé amoureux du piano grâce au clip A Thousand Miles de l’Américaine Vanessa Carlton. « J’ai dit à ma mère que, plus tard, j’aurais un piano à queue blanc chez moi », confesse-t-il. Cette dernière l’inscrit alors en école de musique et au conservatoire, et le jeune garçon reste assidu plusieurs années durant. Surtout, elle le prend au mot et lui dit : « Fais en sorte d’avoir ce piano, crée-toi la vie qui te permettra de l’avoir. » Une phrase qui demeure ancrée dans l’esprit du jeune garçon. Autre souvenir musical de son enfance, la réception au même âge d’un album du chanteur Henri Salvador, le mythique Chambre avec vue, qu’il écoutera en boucle. « Je me rends compte seulement maintenant que cet album m’a vraiment influencé, raconte-t-il. Le titre Miel, qui clôt mon album et que j’ai commencé à écrire en 2017, est imprégné par cette vibe bossa nova. »

Lossapardo dévoile l'album "If I Were To Paint It" © Rayan Nohra

À l’âge de 18 ans, c’est la peinture qui fait son entrée dans la vie de Lossapardo. Dessinant depuis toujours, il tente des concours de grandes institutions avant de continuer sur sa lancée d’autodidacte. Il met en place un projet qui mêle fruits et baskets, et présente ses œuvres lors d’une première exposition en 2016. La même année, il co-réalise avec son ami Lokmane un clip pour Gracy Hopkins : « C’est la première réalisation dont je suis fier », avoue-t-il. Sans oublier que, durant la même période, l’artiste compose de la musique et place une première production pour Josman.

La chronologie artistique de Lossapardo n’est pas simple à établir tant elle est composée de différents moyens d’expression qui s’entremêlent. « J’ai toujours eu ce désir de liberté. J’ai pris ce chemin car je ne voulais pas travailler pour les gens, ni que l’on travaille pour moi. C’est pour cela que j’ai adopté toutes mes casquettes. J’avais juste envie de raconter des histoires visuellement. »

La lumière avant tout

Lossapardo est d’un naturel solaire et généreux. Une question suffit à le lancer dans des récits artistiques passionnants. Son esprit déroule des anecdotes dont le fil semble infini. Tout est lié, chaque projet et rencontre amène à de nouvelles réflexions. Par exemple, fin 2019, il collabore sur l’EP de l’artiste FKJ en accompagnant chaque titre d’une peinture et réalise un clip avec le rappeur Bas. « J’ai rencontré une exposition incroyable en quelques mois, je ne m’y attendais pas, dit-il. Les requêtes qui en ont découlé ont été tout autres, à l’image de celles du Canadien Shawn Mendes. » Face à cette notoriété grandissante, celui qui affectionne la solitude a dû se poser les bonnes questions pour prendre les meilleures décisions : « Je veux me préserver de choses qui peuvent me dépasser. C’est pour cela que je réfléchis au message que je transmets à travers mes peintures, pour le maîtriser. Je ne peux pas me déresponsabiliser de mon art, le laisser libre à interprétation et à être monnayé. »

Lossapardo est d’un naturel solaire et généreux © Rayan Nohra

Après avoir défini les contours de ce qu’il ne voulait pas faire, Lossapardo s’est attelé à expliquer son univers. « Lorsque tu as plusieurs casquettes, il y a un cheminement à faire pour faire comprendre ton message. C’est pour ça que je dévoile mes processus de travail car une fois finis, mes travaux ne m’appartiennent plus. » L’artiste a alors pris l’habitude de détailler toutes les étapes de création à ses abonné·e·s : « Je peins surtout des petits formats que je vais être capable de scanner, à l’acrylique parce que ça sèche vite. Pendant que je peins, je m’arrête et je scanne pour avoir tout le processus. » Même s’il avoue que cela est compliqué d’assumer d’être son propre narrateur, cela lui permet de recevoir des demandes en lien avec ce qu’il sait faire. Mieux encore, et sans le savoir, avec ce procédé, Lossapardo a permis à celleux qui aiment son art de lui partager des histoires qu’ils et elles chérissent à la vue de ses peintures : « Mon art est un facilitateur de discussion », déclare-t-il.

Sons en couleur

À l’aube de la sortie de son album, notre discussion tourne essentiellement autour de la peinture car l’un ne va pas sans l’autre, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, parce que Lossapardo essaie d’appliquer un même cheminement à tous les domaines de sa création : « Même si faire de la musique et de la peinture n’impliquent pas les mêmes techniques, la manière de concevoir est la même et elle me provoque des sensations similaires. » Ensuite, parce qu’il ne travaille jamais l’un sans l’autre : « Une histoire n’existe pas sur un seul plan, j’ai envie d’avoir une approche extrasensorielle, voire synesthésique, et proposer une expérience. » Enfin, parce qu’un même vecteur traverse tout son travail depuis le début : « Ma touche artistique, c’est la lumière. Mon travail a nourri ce thème et la lumière nourrit ensuite mon travail, c’est un cercle vertueux. » Cette lumière se retrouve logiquement sur la pochette de l’album If I Were To Paint It. Une fenêtre avec vue sur un coucher de soleil sur la mer qui se reflète sur la peinture que Lossapardo peint contre le mur. « Au-delà de l’esthétique, cela découle sur des messages. Mettre en lumière quelque chose, c’est spirituellement et métaphoriquement trop beau. C’est reconnaître la valeur des choses. »

Lossapardo est connu pour ses peintures, notamment ses autoportraits © Rayan Nohra

Lossapardo met en lumière ses contradictions et ses envies en musique. Il corrige, le fait d’accepter qu’il parle essentiellement de peinture dans sa musique, « c’est plus fort que moi », avoue-t-il. L’artiste avait envie de toucher des couleurs intermédiaires sur lesquelles on n’arrive pas à mettre de nom : « J’ai voulu faire un son entre le bleu et le vert, un autre dans les tons gris chauds, comme lorsque je mélange les couleurs pour peindre. »

« Je veux juste un peu de miel », c’est ainsi que se termine l’album, sur un désir assez simple mais qui paraît encore lointain. « J’essaie d’atteindre l’équilibre entre ce dont j’ai besoin et ce dont j’ai envie », confesse-t-il. À travers cet album, If I Were To Paint It, Lossapardo montre que l’important dans la quête n’est pas la finalité mais le cheminement.

IG : @lossapardo ; If I Were To Paint It (Roche Musique, Unity Group & Merci pour la lumière / Believe)