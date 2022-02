« Si vous n’êtes pas jeune et impétueux entre 17 et 24 ans, autant vous flinguer, car c’est à ce moment-là que les gens sont jeunes et impétueux. » C’est ainsi qu’Alan « Hevy Duty » Stevenson – virtuose du hula-hoop, conteur aux yeux pétillants et maire officieux de la communauté des grimpeurs de Squamish, au Canada – décrit la passion exubérante de

et aujourd’hui peut-être le grimpeur le plus célèbre au monde évoque la scène : « Un gamin, Marc-André Leclerc. Un Canadien. Presque personne n’a entendu parler de lui parce qu’il est peu connu. Il a fait toutes sortes de solos alpins fous. Il grimpe, comme ça, sur les parois les plus difficiles au monde. Les plus difficiles que quiconque ait jamais escaladées. »

Dans la scène d’ouverture, nous assistons à l’ascension en solo de Marc-André Leclerc d’une arête verticale faite de rochers horribles et de neige inutile, une danse délicate et mortelle. Lorsque la caméra effectue un panoramique, vous réalisez que le jeune grimpeur est à plus de mille mètres du sol, et une sensation nauséeuse vous envahit.

En 2015, Leclerc, alors âgé de 23 ans, a réalisé la première ascension solo de la voie Corkscrew sur le Cerro Torre, dans le champ de glace Sud de Patagonie, une performance que la légende locale de l’escalade, Rolando Garibotti, a qualifiée d’ « ascension aux proportions surhumaines ». Dans le film, après que Leclerc a escaladé le mont Robson, la montagne la plus sacrée et la plus effrayante des Rocheuses canadiennes, le vétéran Jim Elzinga, chef d’expédition, déclare que Leclerc « redéfinit ce qui est possible ». Le Canadien Barry Blanchard, pionnier des itinéraires alpins extrêmes il y a plusieurs dizaines d’années, proclame : « C’est l’évolution de l’alpinisme, et cela se passe en ce moment même chez nous, avec ce jeune homme. »

En 2015, Leclerc, alors âgé de 23 ans, a réalisé la première ascension solo de la voie Corkscrew sur le Cerro Torre, dans le champ de glace Sud de Patagonie, une performance que la légende locale de l’escalade, Rolando Garibotti, a qualifiée d’ « ascension aux proportions surhumaines ». Dans le film, après que Leclerc a escaladé le mont Robson, la montagne la plus sacrée et la plus effrayante des Rocheuses canadiennes, le vétéran Jim Elzinga, chef d’expédition, déclare que Leclerc « redéfinit ce qui est possible ». Le Canadien Barry Blanchard, pionnier des itinéraires alpins extrêmes il y a plusieurs dizaines d’années, proclame : « C’est l’évolution de l’alpinisme, et cela se passe en ce moment même chez nous, avec ce jeune homme. »

En 2015, Leclerc, alors âgé de 23 ans, a réalisé la première ascension solo de la voie Corkscrew sur le Cerro Torre, dans le champ de glace Sud de Patagonie, une performance que la légende locale de l’escalade, Rolando Garibotti, a qualifiée d’ « ascension aux proportions surhumaines ». Dans le film, après que Leclerc a escaladé le mont Robson, la montagne la plus sacrée et la plus effrayante des Rocheuses canadiennes, le vétéran Jim Elzinga, chef d’expédition, déclare que Leclerc « redéfinit ce qui est possible ». Le Canadien Barry Blanchard, pionnier des itinéraires alpins extrêmes il y a plusieurs dizaines d’années, proclame : « C’est l’évolution de l’alpinisme, et cela se passe en ce moment même chez nous, avec ce jeune homme. »

Cela faisait vingt-cinq ans que j’attendais que ce type de documentaires gagne en maturité. Quelques-uns d’entre eux ont transcendé les limites de ce genre centré sur l’action : La mort suspendue (un film documentaire de 2003 sur la descente quasi fatale de Joe Simpson du Siula Grande), malgré les reconstitutions ; Grizzly Man (un film de 2005 de Werner Herzog sur Timothy Treadwell, un Américain passionné par les ours) qui a la bande-son la plus flippante de tous les documentaires jamais réalisés ; Meru (la chronique de 2015 de la première ascension de ce pic de l’Himalaya par la Shark’s Fin Route) avec les superbes images de Renan Ozturk ; The Dawn Wall de 2018, un film qui parle enfin de l’honneur d’une amitié véritable ; et bien sûr Free Solo. Ces films ont jeté les bases de The Alpinist, qui sonde mieux que tous ces films les profondeurs du métier et de l’âme créative d’un grimpeur.

Cela faisait vingt-cinq ans que j’attendais que ce type de documentaires gagne en maturité. Quelques-uns d’entre eux ont transcendé les limites de ce genre centré sur l’action : La mort suspendue (un film documentaire de 2003 sur la descente quasi fatale de Joe Simpson du Siula Grande), malgré les reconstitutions ; Grizzly Man (un film de 2005 de Werner Herzog sur Timothy Treadwell, un Américain passionné par les ours) qui a la bande-son la plus flippante de tous les documentaires jamais réalisés ; Meru (la chronique de 2015 de la première ascension de ce pic de l’Himalaya par la Shark’s Fin Route) avec les superbes images de Renan Ozturk ; The Dawn Wall de 2018, un film qui parle enfin de l’honneur d’une amitié véritable ; et bien sûr Free Solo. Ces films ont jeté les bases de The Alpinist, qui sonde mieux que tous ces films les profondeurs du métier et de l’âme créative d’un grimpeur.

Cela faisait vingt-cinq ans que j’attendais que ce type de documentaires gagne en maturité. Quelques-uns d’entre eux ont transcendé les limites de ce genre centré sur l’action : La mort suspendue (un film documentaire de 2003 sur la descente quasi fatale de Joe Simpson du Siula Grande), malgré les reconstitutions ; Grizzly Man (un film de 2005 de Werner Herzog sur Timothy Treadwell, un Américain passionné par les ours) qui a la bande-son la plus flippante de tous les documentaires jamais réalisés ; Meru (la chronique de 2015 de la première ascension de ce pic de l’Himalaya par la Shark’s Fin Route) avec les superbes images de Renan Ozturk ; The Dawn Wall de 2018, un film qui parle enfin de l’honneur d’une amitié véritable ; et bien sûr Free Solo. Ces films ont jeté les bases de The Alpinist, qui sonde mieux que tous ces films les profondeurs du métier et de l’âme créative d’un grimpeur.