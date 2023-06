Meel B, pacemaker du rap français

Sans eux et elles, le rap n’existerait pas

Quand ils et elles ne produisent pas leurs morceaux, les rappeur·euse·s font appel à des producteur·rice·s qui composent la musique sur laquelle ces dernier·ère·s vont poser leurs couplets de seize mesures. Le travail d’un·e producteur·rice, dit compositeur·rice, consiste à assembler plusieurs pistes de sons, mixer et masteriser ces instrumentales. Il faut créer des sonorités particulières, trouver la bonne boucle de drum, fouiller dans les samples les plus rares et donc raffiner les morceaux pour qu’ils deviennent le plus singulier possible. On peut produire avec des machines (synthés, boîtes à rythmes ou controller), de vrais instruments ou tout simplement avec un ordinateur, un casque et un bon logiciel. C’est comme ça que Meel B compose ses joyaux.

Des Guns à la trap d’Atlanta

Meel B, c’est la productrice que vous avez sûrement déjà entendue sans même le savoir. Si vous êtes adepte de la nouvelle scène et des new comers, ses prods et sa touche ne vous ont probablement pas laissé·e insensible. Reconnaissable entre mille, elle s’adonne autant à la trap music qu’à des morceaux plus aériens, voire ambiants. Née à Rouen, la mystérieuse normande a pourtant découvert le rap à l’adolescence. Avant ça, elle connaissait, dès son plus jeune âge la discographie de Bob Marley, des Guns N’ Roses et la soul de Tracy Chapman sur le bout des doigts.

Surtout baignée au rock, c’est comme beaucoup d’entre nous qu’elle se met à écouter du R&B grâce à MTV. Les premiers clips de Chris Brown, Britney Spears et Usher la laissent bouche bée. Subjuguée par ces images, la suite logique l’emmène vers Snoop Dogg, 50 Cent et les harmonies de Pharrell Williams. Meel B se fond alors de passion pour le rap d’outre-Atlantique, et principalement celui d’Atlanta.

La prod, c’est un truc de geek. Meel B

La capitale mondiale de la trap et de la super trap mais aussi tous ces acteur·rice·s (Outkast, André 3000, Migos, Gucci Mane) ne la laissent pas indifférente. Nous sommes en 2019 et sa première compo arrive à un moment de sa vie où elle s’essaye d’abord à la rédaction d’une chanson. Une couche d’autotune sur sa voix et un texte gravé à la va-vite lui donnent envie de poser le tout sur une instrumentale. « De base, et vraiment pour rigoler, j’ai fait un son. Il fallait que je cherche des prods sauf que je n’arrivais pas à trouver mon délire ou quelque chose qui me ressemblait. Il me manquait un truc dans ce que j’entendais, donc je l’ai faite moi-même. Une de mes amies productrices m’a dit de télécharger FL Studio (un logiciel de production musicale, ndlr), j’y ai fait mon son et j’ai complètement abandonné l’idée d’écrire et de chanter. Je n’en voyais plus l’utilité. J’ai adoré concevoir cette musique. Ça m’est apparu comme une révélation et, depuis, je ne fais que ça. Je me suis immédiatement trouvée et je me sentais plus à l’aise dans ce rôle. Et puis, pour être honnête, je n’avais pas beaucoup de choses à dire derrière le micro. »

Bien souvent, on prend une direction, une voie qui pourrait être la nôtre, quand finalement, on va croiser sur ce chemin d’autres timides explorations qui deviendront notre domaine de prédilection. Meel B en est le parfait exemple : se tromper pour se trouver et mieux (se) comprendre.

Meel B © Emma Birski Pour avoir sa touche, il faut du travail. Il n’y a pas de secret. Meel B

Rap connexion

Alors elle produit, sans s’arrêter. « Tu sais, la prod c’est un truc de geek. T’as plus jamais envie de faire autre chose, t’es à fond dedans, tu t’enfermes pendant des jours et il n’y a que toi et ton ordi. Un peu comme quand tu joues à Call Of Duty. »

Un jour en 2020, elle a l’excellente idée de poster un extrait d’une de ses dernières créations en story sur Instagram. Le jeune rappeur Khali tombe dessus et la contacte illico. La première rencontre s’organise assez rapidement lors d’une session en studio où ils enregistrent ce morceau fabuleux, Sans Peur.

La jeune Rouennaise se veut très sélective quand vient le moment de choisir les artistes avec qui elle va collaborer. Faire du type beat (s’inspirer des hits du moment et produire une instru très proche en termes de tempo, sonorités et structure musicale), ça ne l’intéresse pas. Beaucoup de producteurs vont adapter leurs projets en fonction des artistes avec lesquels ils souhaitent travailler, et surtout, essayer de se placer (envoyer directement leurs sons aux rappeur·euse·s ou au management en espérant être l’heureux·se élu·e) ; dans le cas de Meel B, ce sont les artistes qui viennent la chercher. Classe.

Je l’écoute avec une oreille attentive me raconter qu’elle peut passer six jours sur le même morceau sans se déconcentrer. Elle en a beaucoup, elle est surtout très calme. Un peu réservée devant un appareil photo, mais vite décontractée quand on se remet à discuter de sa façon de faire la musique.

Premiers mais pas derniers

Pour faire du Meel B, la recette n’est pas de toute simplicité malgré ce que peuvent laisser penser ses assemblages de pistes qui sonnent avec une fluidité merveilleuse. Des basses vibrantes et des drums mécaniques, irrégulières sont les quelques ingrédients nécessaires certes, mais il vous faudra surtout être Meel B. « Pour avoir sa propre touche, il faut du travail. Il n’y a pas de secret. Au début, tu fais des prods moyennes, puis seulement avec du travail, tu commences à faire des prods qui fonctionnent. Ça marche à la persévérance. Pour devenir ce qu’il est, Kaytranada n’a fait que bosser. »

Et si on connaît énormément de rappeur·euse·s francophones, on ne mentionne que trop rarement celles et ceux qui se cachent derrière les plus gros bangers. Notre entretien bascule sur Kaytranada (DJ et producteur canado-haïtien qui a révolutionné le monde de la production musicale, et qui a explosé aux yeux du monde avec son célèbre remixe de If I Was Your Girl de Janet Jackson, lors d’une Boiler Room. Il produira par la suite pour les plus grandes voix du R&B dont Mary J. Blige, puis la nouvelle génération), pendant un long moment, une de ses plus grandes inspirations, et voilà qu’elle se met à mentionner Therapy. Ce producteur bercé aux percussions et cuivres d’Atlanta, bien connu pour avoir ramené ces influences en France et que j’admire tout particulièrement pour avoir produit, en 2012, l’album Futur de Booba. Ou l’arrivée de la trap dans le paysage musical français. Pour citer les premiers producteurs, beaucoup d’entre nous se remémoreront les classiques de DJ Mehdi. Des violons désaccordés en introduction à Tonton Du Bled avec 113, jusqu’à la french touch de son propre track, Lucky Boy. Mais on peut aussi compter sur Myth Syzer, membre du collectif Bon Gamin, qui a frappé fort avec son projet Bisous (2018) et ses guests prestigieux (Hamza, Doc Gynéco, Roméo Elvis, Lolo Zouaï), avant de s’imposer comme l’un des meilleurs beatmakers français. Cependant, il faut avouer qu’à part ces deux-là et quelques autres, on ne mentionne que très peu de compositeurs. Il faudra attendre la deuxième moitié des années 2010 pour assister à un tournant qui mettra davantage en avant ces créateur·rice·s de sons et les rendra essentiel·le·s.

Meel B veut changer la musique et rester loin du mainstream. © Emma Birski

Pourquoi ? D’abord parce qu’il sort de plus en plus de projets en solo de beatmakers sur lesquels sont invités des rappeur·euse·s, et non l’inverse, mais surtout grâce à une direction artistique modifiée, modernisée et une argutie dans les propositions. En gros, les producteur·rice·s d’aujourd’hui se considèrent et sont considéré·e·s comme de vrai·e·s artistes et plus seulement comme des robots à morceaux.

Un monde à part

Toujours peu valorisé·e·s et clairement sous-estimé·e·s, on a tendance à penser que les rappeur·euse·s oublient que sans eux, la musique n’est plus. « En France, parmi les précurseur·euse·s de ce mouvement, on compte Ikaz Boi et Myth Syzer. Eux ont vraiment réussi à placer le producteur en tant qu’artiste et pas juste un gars que tu vas payer pour aligner trois notes. Ça, tout le monde peut le faire. » Puis, dans tout ce beau monde, débarquent Kosei, MoMo Spazz, Amine Farsi, Bink-beats, Junior Alaprod, Ryan Koffi, Meel B... Bref un grand nombre de compos qui apportent cette fois une vision globale de la musique : la leur.

Ils sont de vrai·e·s musicien·ne·s, de vrais artistes et non plus de « simples » beatmakers. Ils vont même permettre aux rappeur·euse·s de proposer une autre image et dimension de leur musique, puisqu’elle redevient aussi celle de la personne qui produit et compose le morceau. Il y avait une époque où les producteur·rice·s s’adaptaient au rap ; on assiste depuis à un retournement total de situation où cette fois, ils et elles vont s’essayer à des identités qui ne sont pas les leurs.

Underground avant tout

Meel B veut changer la musique, rester loin du mainstream et être une artiste à part entière (ce qu’elle est déjà). Faire des prods de façon machinale en espérant que sa collaboration de rêve vienne à elle lui ferait questionner l’intérêt tout entier de faire son métier. « Moi, ce qui m’intéresse, c’est le travail de recherche, créer mon identité, mon propre monde. Et je sens que cette nouvelle génération, c’est dans cette direction qu’elle va. »

Cette nouvelle génération, née après les années 2000, l’inspire beaucoup. Tou·te·s ont été influencé·e·s par les mêmes choses, marqué·e·s par Young Thug et le Futur des années 2015 et 2016 et poussé·e·s par l’envie de rester underground. C’est ce que Khali, Zinée, La Fève, IRKO, Tif et j’en passe ont en commun.

Néanmoins, Meel B ne souhaite pas se cantonner à la France ou au rap tout court. Ses morceaux ont un potentiel international. Elle a aussi beaucoup d’ambition et aime le travail charnel. Par ailleurs, un projet sans voix – qu’on attend avec beaucoup d’impatience – est déjà en cours de composition.

Comme de nombreux·euses producteur·rice·s, Meel B est une touche-à-tout. Elle se transforme en ingé son quand il le faut, mais on peut aussi la voir sur scène de temps à autre derrière des platines. Ses DJ sets ressemblent à la playlist de ses titres likés sur Spotify. On y entend beaucoup de trap music, de Hamza (pour qui elle rêve de produire un jour), des morceaux diggés sur SoundCloud qui ne dépassent pas les trois cents écoutes et, si, vous êtes chanceux, un edit assez sublime de Drake et son Calling My Name.

Si je veux écouter la même boucle deux cents fois, il ne faut personne derrière. C’est mon intimité. Meel B

Apercevoir Meel B, c’est un bien grand mot. Le plus souvent, elle se teinte de discrétion sous une paire de lunettes et une casquette rose pâle au style Y2K qu’elle trimbale partout. Elle ne se montre pas, jamais. « On est comme ça, nous les producteur·rice·s, ça n’est même pas forcé, on ne joue pas un rôle et on ne se donne aucun genre. Je crois qu’on aime bien se préserver. » D’ailleurs, certain·e·s pensent encore que derrière Meel B se cache un producteur et non une productrice. C’est peut-être mieux comme ça. L’écoute de son auditoire ne se voit donc pas influencée, et elle ne subit aucun jugement de genre. Et comme beaucoup de femmes dans l’industrie du rap, elle trouve fatiguant de devoir justifier sa place dans un carcan majoritairement masculin. « On s’en fout, non ? », me lance-t-elle.

C’est le travail de recherche qui m‘intéresse : créer mon identité, mon propre monde. Meel B

Elle contrôle son image en ne montrant pas son visage ; ce scénario n’est pas inconnu. Comme un Kekra sous son masque, ou les Daft dans leurs casques, Meel B se cache sous une chevelure aux boucles maîtrisées, châtain clair, qui lui arrivent jusque dans le bas du dos.

En plus d’être discrète, elle a besoin de composer seule. « Je ne peux pas être déconcentrée à ce moment-là. Si je veux écouter la même boucle deux cents fois, il ne faut personne derrière. C’est mon intimité. Auquel cas, je ne vais pas lâcher prise. J’ai besoin d’être dans ma bulle, d’explorer et d’essayer. Sortir de ma zone de confort. »

Plus d’une heure s’est écoulée au Red Bull Music Studios Paris, aux côtés de Meel B, qui nous a raconté sa fascination pour Kaytranada et a décortiqué quelques sons de Brodinski, pour se rendre compte, tout de même, que les producteur·rice·s reçoivent de plus en plus de reconnaissance, de crédits, de mentions et de visibilité. La scène actuelle, dans tout ce qu’elle nous offre, a bel et bien besoin d’artistes comme Meel B, une pacemaker – qui n’en est qu’à 20 % de sa carrière – et dont l’identité musicale affirmée soigne et guérit le rap francophone à grand coup de beats.